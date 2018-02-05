Госполиция: признаков разграбления системы э-здоровья нет. Всё по закону!(5)

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Герман Бергер
20:25 04.02.2018
Наша Латвия / Социум

Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБОП) Госполиции, проверив реализацию проекта системы э-здоровья, не обнаружило признаков преступления в действиях связанных с ним должностных лиц. В связи с этим принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, УБОП проводило проверку по заявлению Минздрава, которое было подано в апреле 2017 года.

 

В решении об отказе начать уголовный процесс сообщается, что полученная в ходе проверки информация не свидетельствует о том, что кто-то из должностных лиц умышленно предпринимал действия с целью навредить реализации проекта системы э-здоровья или же намеренно бездействовал.

 

Как указали в УБОП, проблемы с разработкой и внедрением э-здоровья не могут оцениваться с точки зрения уголовной ответственности, но в отдельных случаях могут быть оценены с точки зрения дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности.

 

Также в полиции отметили, что в отдельных случаях работа по внедрению системы долго не начиналась или же сроки реализации были дольше изначально запланированных.

 

В заключении УБОП говорится, что для полного внедрения системы э-здоровья понадобилось 14 месяцев. Комиссия по служебному расследованию при Минздраве ранее пришла к выводу, что это связано с качеством решений, предложенных разработчиком Lattelecom Technology.

 

Аудит безопасности вскрыл недостатки, которые не позволили начать использование ресурса в намеченные сроки. Компания приступила к устранению недостатков, но не смогла уложиться в предусмотренные договором сроки.

 

Комиссия Минздрава также указала, что существенным препятствием в реализации проекта до 2011 года была нехватка человеческих ресурсов и большая текучесть кадров.

 

Минздрав направил письмо с изложением обстоятельств процесса внедрения системы э-здоровья комиссии Сейма по социальным и трудовым делам, которая рассмотрит этот вопрос 14 февраля на совместном заседании с комиссией по публичным расходами и ревизиям.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (5)
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Ivan 20:41 04:02:2018

:)) Когда латышский госконтроль отправлял результаты финансовых проверок, латышские обротни полицейские письменно отвечали, дескать, всё своровано по закону , беспокоить всяческими домыслами госконтроль не может и приставать с глупыми требованиями также неэтично. Латышская полиция - бандформирование сколоченное по этническому признаку, алчность и коррупция основа латышских оборотней.

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ИвАн 20:46 04:02:2018

бугагага они все там в доле

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Latviešu patriots 20:58 04:02:2018

Policijai taisnība! Un nav ko taisīt traci par neko! E veselība strādā, viss notiek kā plānots!

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Janka 21:01 04:02:2018

ja sozdam firmu "superprogrammist". polucu goszakaz na mnogo miljonov. naimu odnogo studenta programmista i on za pol stavki u menja za 7 let vipolnit vzjatij goszakaz.
vse cisto i po zakonu. vse nalogi uplaceni. goszakaz vipolnen. ja kak glava firmi naznacil sebe zarplatu miljon v god. cesno zaplatil nalog. studentu zarplatu tisjaca v god. vse nalogi uplatil. gde narusenija? netu. vse cestno i prozracno.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 21:13 04:02:2018

КРУГОВАЯ ПОРУКА....РУССКИЕ ВИНОВАТЫ....ВИНИ НЕРУНА ЛАТВИСКИ....
ЛАТВИЯ-ЛАТВЕШЕМ!!!!!

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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