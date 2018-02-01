Прокисший суп под кодовым названием «Разговоры в гостинице «Ридзене» все еще кажется съедобным партии «Единство», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Слушайте и ужасайтесь

И хотя даже парламентская следственная комиссия по данному делу завершила свою работу, «единцы» все не унимаются и вчера вышли на коалиционный совет с инициативой… обнародовать для широкой общественности все аудиозаписи разговоров олигархов в гостинице. «Поскольку общество имеет право знать правду о закулисных сделках олигархов», — говорится в заявлении правления «Единства».

Чтобы публикация разговоров олигархов была легитимной, «Единство» обещает подготовить поправки к закону, дабы и материалы других уголовных процессов, интересных обществу (!), можно было бы публиковать.

Это нечто новое в европейском праве, когда предлагается публиковать оперативные материалы уголовных процессов, причем таких уголовных процессов, которые закончились ничем, то есть следствие было завершено за отсутствием состава преступления.

А что, презумпция невиновности в Латвии перестает действовать? И с такими инициативами выходит партия, которая выступает за верховенство право в нашей стране! Вот до чего довела «Единство» политическая агония!

Начните с себя

Кстати, если уже говорить о законных интересах общества, то жителей Латвии волнуют не столько разговоры олигархов 8–летней давности, сколько сегодняшние разговоры и, главное, дела политиков. Если уж лидеры «Единства» так хотят удовлетворить любопытство латвийцев, то могут начать с публикации всегда закрытых заседаний коалиционного совета.

Народу было бы ну очень интересно узнать, что там коалиционные вожди обсуждают, как договариваются (или не договариваются) по тому или иному вопросу, связанному с дележом денег налогоплательщиков.

Заметим, что коалиционный совет — это такой внеконституционный орган, где, в отличие от гостиницы «Ридзене», и принимаются все государственно важные решения. А потом эти решения уже де–юре штампуются в правительстве и сейме.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.