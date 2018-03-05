Государство не знает, как повлияет на образование обучение с шестилетнего возраста (16)

Лента новостей
Дума поможет учителям выучить латышский Праздник песни и танца: Билетный ад вместо рая Latvijas Avīze: «Динамо» не выкинут из КХЛ, латыши нужны «для комплекта» Девушка узнала в бомже одноклассника и вылечила его от зависимости Нападение на Собчак в Москве попало на видео Покупательница в шоке: что скрывают купленные в “Elvi” апельсины?! «Vēnu pavasaris»: мостик от весны к лету Рекорд! 134 претендента на конкурс 5 причин, почему твой тональный крем тебе не подходит
Eще в разделе
Сотрудники СГД сдавали информацию «налево» KNAB начал уголовный процесс по заявлению ABLV Bank Партия Юты Стрике выбрала кандидата в премьеры Гаспарян: пусть Латвия включит в черные списки всех ватников и колорадов Бюджет 2019 года составит нынешнее правительство, а примет Сейм нового созыва
Виталий Вавилкин
09:15 05.03.2018
Политика / Правительство

Государство не предоставило конкретных расчетов и планов, как повлияет на качество образования переход к обучению в школе с шестилетнего возраста, заявила на Латвийском радио председатель Независимого общества образования Зане Озола.

По ее мнению, Министерство образования и науки (МОН) должно думать об упорядочении школьной среды и только потом о других внезапных шагах.

 

Озола напомнила, что на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за сохранение нынешнего возраста начала школы. Ряд представителей образования, детские психологи, неврологи, защитники прав детей, омбудсмен и отраслевые организации аргументировали, почему не нужно вводить обучение с шестилетнего возраста. Инициативу не поддерживает и большинство родителей. Податели инициативы выразили опасения в том, что такая реформа приведет к ухудшению качества образования, нарушениям эмоционального, психического и физического характера у детей.

 

Несмотря на это, МОН уже направило поправки к закону об общем образовании на рассмотрение комитету правительства.

LETA / Фото
Комментарии (16)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Пророк 09:19 05:03:2018

Государство Латвия вообще ничего не знает, И так сойдет!

« ответить
Profile_default
Мону не нужно качественное образование. 09:19 05:03:2018

МОНу, в лице Шадурскиса , нужны реформы. Этот не совсем здоровый человек, любой ценой, хочет оставить свой след в истории.

« ответить
Profile_default
Пророк 09:31 05:03:2018

Следы в истории бывают разной степени зловония

« ответить
Profile_default
дяст 09:51 05:03:2018

А что с дебилов взять???

« ответить
Profile_default
лапух 09:54 05:03:2018

В школу с 6-ти лет не для эксперимента, а для поддержания самой системы. То есть , есть огромная нехватка учеников, надо залатать дыру, чтобы временно не закрывать школы. Правда, через пару лет на фронт надо будет призывать пятилетних.

« ответить
Profile_default
Голос из России 09:57 05:03:2018

ЭТО прекрасно: "с 6 лет .......по 12 класс". Собственно, для "титульных" хуторских УБЛЮДКОВ - это НОРМАЛЬНО. ПРОСТЫМ русским, хватило бы и 10 лет для усвоения предложенного материала.

« ответить
Profile_default
Ликбез лоху 10:39 05:03:2018

В Великобритании, Франции, Польше, Испании, Японии школьники обучаются в течение 12 лет. Такая система школьного образования считается весьма эффективной, и на нее перешли уже более 150 стран. Как правило, дополнительный год прибавляется к базовому образованию. Таким образом, выпускными становятся не 9 и 11, а 10 и 12 классы.
Идея введения 12-летнего школьного образования в России имеет как своих сторонников, так и противников. Разумеется, важнейшим аргументом за введение дополнительного учебного года является сохранение здоровья школьников, ведь увеличение учебной нагрузки в школе приводит к переутомлению детей. Те, кто являются приверженцами нововведения, уверены, что при существующей системе обучения дети не успевают справиться со школьной программой, а дополнительный год позволит разгрузить школьников.

« ответить
123

Мнение
78367e0dba6a457c9c6e5c653a54-col15
Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV