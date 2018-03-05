Государство не предоставило конкретных расчетов и планов, как повлияет на качество образования переход к обучению в школе с шестилетнего возраста, заявила на Латвийском радио председатель Независимого общества образования Зане Озола.

По ее мнению, Министерство образования и науки (МОН) должно думать об упорядочении школьной среды и только потом о других внезапных шагах.

Озола напомнила, что на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за сохранение нынешнего возраста начала школы. Ряд представителей образования, детские психологи, неврологи, защитники прав детей, омбудсмен и отраслевые организации аргументировали, почему не нужно вводить обучение с шестилетнего возраста. Инициативу не поддерживает и большинство родителей. Податели инициативы выразили опасения в том, что такая реформа приведет к ухудшению качества образования, нарушениям эмоционального, психического и физического характера у детей.

Несмотря на это, МОН уже направило поправки к закону об общем образовании на рассмотрение комитету правительства.