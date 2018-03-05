По ее мнению, Министерство образования и науки (МОН) должно думать об упорядочении школьной среды и только потом о других внезапных шагах.
Озола напомнила, что на портале общественных инициатив «Manabalss.lv» собрано 10 000 подписей за сохранение нынешнего возраста начала школы. Ряд представителей образования, детские психологи, неврологи, защитники прав детей, омбудсмен и отраслевые организации аргументировали, почему не нужно вводить обучение с шестилетнего возраста. Инициативу не поддерживает и большинство родителей. Податели инициативы выразили опасения в том, что такая реформа приведет к ухудшению качества образования, нарушениям эмоционального, психического и физического характера у детей.
Несмотря на это, МОН уже направило поправки к закону об общем образовании на рассмотрение комитету правительства.
Государство Латвия вообще ничего не знает, И так сойдет!« ответить
МОНу, в лице Шадурскиса , нужны реформы. Этот не совсем здоровый человек, любой ценой, хочет оставить свой след в истории.« ответить
Следы в истории бывают разной степени зловония« ответить
А что с дебилов взять???« ответить
В школу с 6-ти лет не для эксперимента, а для поддержания самой системы. То есть , есть огромная нехватка учеников, надо залатать дыру, чтобы временно не закрывать школы. Правда, через пару лет на фронт надо будет призывать пятилетних.« ответить
ЭТО прекрасно: "с 6 лет .......по 12 класс". Собственно, для "титульных" хуторских УБЛЮДКОВ - это НОРМАЛЬНО. ПРОСТЫМ русским, хватило бы и 10 лет для усвоения предложенного материала.« ответить
В Великобритании, Франции, Польше, Испании, Японии школьники обучаются в течение 12 лет. Такая система школьного образования считается весьма эффективной, и на нее перешли уже более 150 стран. Как правило, дополнительный год прибавляется к базовому образованию. Таким образом, выпускными становятся не 9 и 11, а 10 и 12 классы.« ответить
Идея введения 12-летнего школьного образования в России имеет как своих сторонников, так и противников. Разумеется, важнейшим аргументом за введение дополнительного учебного года является сохранение здоровья школьников, ведь увеличение учебной нагрузки в школе приводит к переутомлению детей. Те, кто являются приверженцами нововведения, уверены, что при существующей системе обучения дети не успевают справиться со школьной программой, а дополнительный год позволит разгрузить школьников.