СГД вступит в переписку с инвесторами на английском, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Если завтра Кабинет министров поддержит предложения Министерства экономики, то случится сенсационный поворот в государственной языковой политике. А именно: английский язык де–факто получит в Латвии статус официального языка общения — для начала со структурами Службы госдоходов.

Опасный прецедент

Вопрос об использовании английского языка в общении с инвесторами был поднят Министерством экономики сразу после того, как это ведомство возглавил нынешний председатель партии «Единство» Арвилс Ашераденс. Он даже предлагал пойти в процессе »англицизации» еще дальше, то есть не ограничиться только общением на английском, но еще и позволить иностранным инвесторам оформлять свои бухгалтерские документы, включая годовые отчеты, исключительно на инглиш.

Сразу же заметим, что в докладе минэкономики, который будет рассматриваться правительством, чиновники все–таки не рискнули инициировать оформление бухгалтерских документов на английском. Клерки минэкономики признали, что это, во–первых, противоречит латвийскому законодательству — и прежде всего Закону о госязыке, а во–вторых, это будет слишком большая административная нагрузка для наших государственных ведомств.

Разумеется, против новшества категорически выступил Центр госязыка. Языковые церберы наверняка испугались даже не столько бухгалтерских документов на английском, сколько самого прецедента, когда официальные документы в Латвии можно будет оформлять на иностранном языке. Ведь возникнет резонный вопрос: если в понимании Закона о госязыке и даже в понимании конституции все остальные языки кроме латышского (и латгальского) являются иностранными, то почему вдруг делаются исключения (создаются привилегии) для одного иностранного языка — английского? В Латвии много шведских инвесторов, еще больше российских инвесторов. Почему они не могут вступать в переписку с СГД, например, на шведском или русском языке?

Удивительная рекомендация

В итоге минэкономики в своем докладе констатировало, что для начала достаточно будет «англицизировать» систему электронного декларирования. А также «обеспечить и продолжить совершенствовать оказание поддержки Службой госдоходов иностранным инвесторам на английском языке (общение на английском, переписка на английском, внесение документов на английском) в рамках, когда это не входит в противоречие с регулирующими область госязыка нормативными актами».

Эта последняя рекомендация, мягко говоря, вызывает удивление. Официальную переписку с латвийскими налогоплательщиками (резидентами) латвийские государственные учреждения обязаны вести на госязыке. В свою очередь, госучреждения вправе принимать только документы, оформленные на госязыке. Если же подаются документы на иностранных языках, то они должны быть снабжены нотариально заверенным переводом. Устно общаться на английском, равно как и на других языках, разумеется, никто не запрещает.

Кстати, еще год назад минэкономики обмолвилось о том, что было бы неплохо разрешить иностранным инвесторам подать на английском документы в Регистр предприятий. Но эта идея просуществовала совсем недолго, что и понятно: Регистр предприятий находится в подчинении минюста, которым руководит представитель TB–Visu Latvijai! Понятно, что националисты ни при каких обстоятельствах такую языковую вольницу позволить не могут.

В общем, пока предложения минэкономики вызывают больше вопросов, нежели ответов. Но легко догадаться, что попытка «англицизировать» госуправление — это не только прихоть или личная инициатива министра Ашераденса. Наверняка это «сигнал из Брюсселя», где уже давно недовольны слишком жесткой языковой политикой Латвии, которая явно создает дискомфорт у иностранных инвесторов.

Абик ЭЛКИН.