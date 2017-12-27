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Одним из крупнейших мероприятий будущего года 100-летия Латвии станет XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца. Государственная дотация на праздник составит 5,9 млн евро.

К работе приступили несколько рабочих групп, в том числе по питанию, которая разработает меню для участников поаздника. Будет создана также комиссия, которая рассмотрит заявления на резервацию билетов.

«Бюджет готов, и это означает сметы для каждого мероприятия, с которыми надо работать», — заявила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

Вместе с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы идет работа над обеспечением ночевок, и 74 самоуправлений уже договорились о том, где спать. Вскоре Государственная пожарно-спасательная служба начнет проверки мест для ночлега. Принять участников праздника готовы не все школы, так как в некоторых планируются ремонтные работы.