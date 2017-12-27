Готов бюджет Праздника песни (5)

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Тимур Пушкарев
13:31 27.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Одним из крупнейших мероприятий будущего года 100-летия Латвии станет XXVI Вселатвийский праздник песни и XVI Праздник танца. Государственная дотация на праздник составит 5,9 млн евро.

К работе приступили несколько рабочих групп, в том числе по питанию, которая разработает меню для участников поаздника. Будет создана также комиссия, которая рассмотрит заявления на резервацию билетов.

 

«Бюджет готов, и это означает сметы для каждого мероприятия, с которыми надо работать», — заявила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.

 

Вместе с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы идет работа над обеспечением ночевок, и 74 самоуправлений уже договорились о том, где спать. Вскоре Государственная пожарно-спасательная служба начнет проверки мест для ночлега. Принять участников праздника готовы не все школы, так как в некоторых планируются ремонтные работы.

Neatkarīgā / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 13:51 27:12:2017

Skaista, laba gaiša ziņa. Ar nepacietību gaidu Dziesmu Svētkus. Tā Latviešu tautas dvēsele.

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ha ha 17:12 27:12:2017

Пир во время чумы !!!!

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Танцор 14:51 27:12:2017

Это наше все!!!

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шери 16:00 27:12:2017

Показушный спектакль успешности страны живущий в долг.Празднование приближающегося ,,краха,,?

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Latviešu patriots 17:59 27:12:2017

Un to saka paklīdeņu tautas pārstāvis. Krieviem nav ne folkloras, maķernije čatuški neskaitās, ne tradiciju, ja neskaita vodkas dzeršanu, kaušanos un bagātāko kaimiņu laupīšanu. Ak jā, pakaļas bučošanu kārtējam caram un inteliģences nīdēšanu.

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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