К работе приступили несколько рабочих групп, в том числе по питанию, которая разработает меню для участников поаздника. Будет создана также комиссия, которая рассмотрит заявления на резервацию билетов.
«Бюджет готов, и это означает сметы для каждого мероприятия, с которыми надо работать», — заявила исполнительный директор праздника Эва Юхневича.
Вместе с департаментом образования, культуры и спорта Рижской думы идет работа над обеспечением ночевок, и 74 самоуправлений уже договорились о том, где спать. Вскоре Государственная пожарно-спасательная служба начнет проверки мест для ночлега. Принять участников праздника готовы не все школы, так как в некоторых планируются ремонтные работы.
Skaista, laba gaiša ziņa. Ar nepacietību gaidu Dziesmu Svētkus. Tā Latviešu tautas dvēsele.« ответить
Пир во время чумы !!!!« ответить
Это наше все!!!« ответить
Показушный спектакль успешности страны живущий в долг.Празднование приближающегося ,,краха,,?« ответить
Un to saka paklīdeņu tautas pārstāvis. Krieviem nav ne folkloras, maķernije čatuški neskaitās, ne tradiciju, ja neskaita vodkas dzeršanu, kaušanos un bagātāko kaimiņu laupīšanu. Ak jā, pakaļas bučošanu kārtējam caram un inteliģences nīdēšanu.« ответить