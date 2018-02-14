Готовим необычные банановые блинчики

Банановые блинчики – прекрасная альтернатива традиционным русским блинам. Предлагаем классический вариант исполнения известного блюда азиатской и восточной кухни.

Банановые блинчики Роти Клуай стали известны благодаря тайским уличным торговцам, но это блюдо нельзя считать исконно тайским. Роти – это хлебные лепешки родом из Индии. В Тайланде их рецепт видоизменили — так на свет появились знаменитые банановые блинчики, пользующиеся заслуженной популярностью у иностранцев.

Их приготовление – целое искусство. Азиатские кулинары руками растягивают тесто в тончайшую лепешку, обжаривают их в масле до хруста и поливают сиропом или сгущенкой.

Существует также вариант банановых блинчиков без муки. Это панкейки — блюдо европейской кухни, которое принято готовить на завтрак во многих странах Запада.

Ингредиенты

Мука — 2 стакана

Вода — 0,5 стакана

Яйцо — 1 штука

Соль — 0,5 чайных ложки

Сахар — 1 столовая ложка

Сливочное масло — 1 столовая ложка

Растительное масло — 3 столовых ложки

Спелый банан — 1 штука

Сгущенное молоко — грамм

Приготовление

Пропустить муку через сито, добавить соль. Сделать в мучной горке углубления и вылить в него яйцо.

Замесить тесто, постепенно добавляя в него воду. По консистенции оно должно получиться мягким и эластичным.

Накрыть готовое тесто полотенцем и оставить при комнатной температуре на 1 час.

Достать тесто из миски и разделить на шарики размером с крупный грецкий орех. Каждый шарик размять и выложить на смазанный подсолнечным маслом поднос.

Промазать каждый шарик маслом и оставить на полчаса, накрыв пищевой пленкой.

По прошествии этого времени можно приступать к приготовлению блинов. Каждый шарик нужно растянуть или тонко раскатать скалкой.

Жарить блинчики в большом количестве хорошо разогретого сливочного или растительного масла в течение 1-2 минуты.

В середину блинчика выложить начинку из размятых бананов и свернуть «конвертиком».

При подаче полить сгущенкой или растопленным шоколадом.