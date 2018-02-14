Готовим необычные банановые блинчики

Банановые блинчики Роти Клуай стали известны благодаря тайским уличным торговцам, но это блюдо нельзя считать исконно тайским. Роти – это хлебные лепешки родом из Индии. В Тайланде их рецепт видоизменили — так на свет появились знаменитые банановые блинчики, пользующиеся заслуженной популярностью у иностранцев.
Их приготовление – целое искусство. Азиатские кулинары руками растягивают тесто в тончайшую лепешку, обжаривают их в масле до хруста и поливают сиропом или сгущенкой.
Существует также вариант банановых блинчиков без муки. Это панкейки — блюдо европейской кухни, которое принято готовить на завтрак во многих странах Запада.
Ингредиенты
Мука — 2 стакана
Вода — 0,5 стакана
Яйцо — 1 штука
Соль — 0,5 чайных ложки
Сахар — 1 столовая ложка
Сливочное масло — 1 столовая ложка
Растительное масло — 3 столовых ложки
Спелый банан — 1 штука
Сгущенное молоко — грамм
Приготовление
Пропустить муку через сито, добавить соль. Сделать в мучной горке углубления и вылить в него яйцо.
Замесить тесто, постепенно добавляя в него воду. По консистенции оно должно получиться мягким и эластичным.
Накрыть готовое тесто полотенцем и оставить при комнатной температуре на 1 час.
Достать тесто из миски и разделить на шарики размером с крупный грецкий орех. Каждый шарик размять и выложить на смазанный подсолнечным маслом поднос.
Промазать каждый шарик маслом и оставить на полчаса, накрыв пищевой пленкой.
По прошествии этого времени можно приступать к приготовлению блинов. Каждый шарик нужно растянуть или тонко раскатать скалкой.
Жарить блинчики в большом количестве хорошо разогретого сливочного или растительного масла в течение 1-2 минуты.
В середину блинчика выложить начинку из размятых бананов и свернуть «конвертиком».
При подаче полить сгущенкой или растопленным шоколадом.
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