Готовится сериал по «Конану-варвару»

Сюжет посвящён истории великого киммерийского воина Конана, отправляющегося в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории.
Обязанности исполнительных продюсеров также возьмут на себя Уоррен Литтлфилд («Фарго», «Рассказ служанки») и Райан Кондал («Геракл», «Колония»), который выступит и как сценарист шоу.
Подробности об участниках каста и дате начала съёмок / релиза «Конана» не разглашаются.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.