Готовится сериал по «Конану-варвару»

Amazon Studios приступили к разработке сериала по серии книг о Конане-варваре, созданной Робертом Говардом. Режиссёром и исполнительным продюсером проекта назначен Мигель Сапочник («Игра престолов», «Доктор Хаус»).

Сюжет посвящён истории великого киммерийского воина Конана, отправляющегося в дальнее странствие, чтобы совершить отмщение за кровь своего рода. Но поиски, которые начинаются как личная вендетта, вскоре оборачиваются эпической схваткой со сверхъестественными силами, поработившими народы великой Хайбории.

Обязанности исполнительных продюсеров также возьмут на себя Уоррен Литтлфилд («Фарго», «Рассказ служанки») и Райан Кондал («Геракл», «Колония»), который выступит и как сценарист шоу.

Подробности об участниках каста и дате начала съёмок / релиза «Конана» не разглашаются.