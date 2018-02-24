«Говори, тебя слушают!»

Хочется поделиться наболевшим. Вспомнить молодость. Просто пообщаться. Но детям и внукам не до тебя: у всех свои дела, свои заботы, свои проблемы. И ты понимаешь, что темы, на которые с удовольствием бы поговорил ты, им мало интересны, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Можно, конечно, позвонить знакомым-сверстникам. Но тут тоже лотерея: кто-то плохо себя чувствует (давление мучит и вообще всю ночь не спал!), кто-то не особо расположен к беседам, кто-то занят… И если летом кого-то спасает садик-огородик, или просто возможность посидеть в парке, то зимой, особенно если холодно или сыро, особо на лавочке не насидишься и по дорожке долго не находишься… Вот и получается: вроде бы и живешь среди людей, а на самом деле — в беспросветном одиночестве, и единственный твой верный и безотказный «друг и собеседник» — телевизор…

К счастью, далеко не все наши старики живут в подобном вакууме. Жизнь многих из них именно в пенсионном возрасте расцвечивается совершенно новыми красками: они осваивают новые знания и умения, открывают в себе новые таланты, начинают всерьез заниматься своим здоровьем (на что раньше элементарно не хватало времени), творчеством — словом, живут по полной.

Однако людей пенсионного возраста, испытывающих острое чувство одиночества, изолированности, очень часто не знающих, чем заняться и куда себя девать, увы, тоже достаточно много. И это вдвойне обидно, потому что вокруг происходит так много интересного! И единственное, что требуется — просто об этом вовремя узнавать, приходить и участвовать!

Совсем недавно при Рижской думе был создан специальный Центр звонков для пожилых людей. Позвонив по одному из телефонов — 25643438, 20224913, 9438355 (по рабочим дням с 10:00 до 14:00), пенсионер получит исчерпывающую информацию:

— о возможностях интересно и насыщенно провести свободное время,

— об актуальных культурных событиях и мероприятиях, которые зачастую организованны именно для сениоров и где можно отлично провести время;

— об актуальных городских событиях;

— о волнующих вопросах, а также о том, как найти новых знакомых, друзей, единомышленников по хобби и т. д.

Можно также присоединиться к команде волонтеров — поработать в свободное время в Центре звонков для сениоров. Это не просто нужное и полезное, но и весьма познавательное, увлекательное и интересное занятие: ведь «на проводе» будут ваши ровесники!

* * *

Ветераны спорта, действуйте!

Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы объявил конкурс на финансовую поддержку для организаций ветеранов спорта. Цель мероприятия — помочь ветеранскому спортивному движению, финансово поддержать мероприятия, позволяющие ветеранам спорта оставаться в хорошей физической форме.

Финансирование могут получить общества и учреждения, которые объединяют ветеранов спорта и предоставляют им занятия спортом на административной территории Риги.

Подготовила Марина БЛУМЕНТАЛЬ.