Грабившего геев курсанта МВД России выгнали из вуза(6)

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Герман Бергер
20:33 28.01.2018
В мире / Россия

Учащийся третьего курса Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя отчислен из вуза. 25 января молодой человек был доставлен в отдел полиции для разбирательства по делу о разбое, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

В отношении курсанта проведена служебная проверка. «Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом», — отмечается в публикации.

 

По данным «Московского комсомольца», 20-летнего учащегося задержали 25 января по пути на учебу. На допросе ему сообщили, что он и двое его товарищей, которые также задержаны, подозреваются в совершении в подмосковной Электростали разбойного нападения, за что им грозит до десяти лет тюрьмы. После этого молодой человек, по информации источника издания в правоохранительных органах, рассказал, что знакомился в социальных сетях с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, назначал им встречи, а затем грабил, угрожая расправой.

 

Газета также пишет, что отец курсанта служит в ФСБ, а мать работает в сфере здравоохранения. Учащийся, по словам его однокурсников, имел машину Chevrolet Cruze и не испытывал финансовых проблем.

 

Столичный университет МВД имени Кикотя — крупнейший государственный вуз системы высшего образования по подготовке специалистов для органов внутренних дел.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 21:39 28:01:2018

Tā iet ka tēvs FSBešniks. Ābols no ābeles tālu nekrīt..

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Ну, что? 21:45 28:01:2018

Зашевелился, глист?

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SENYOR12 22:00 28:01:2018

НЕ МЕШАЙ ПИДОРУ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НОВЫЕ СТРИНГИ. КРАСОТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

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Pilsonis 22:03 28:01:2018

Cērme, tūri muti!

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Latviešu patriots 22:01 28:01:2018

FSB visi ir nelieši, fīreriņa Putina ķēžusuņi..Ptfū, riebjas!

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Полный Пэ 01:13 29:01:2018

Когда гpaбишь пидopa, будь любeзен, yбeй его !
Oчисти от гpязи Миp, в кoтоpом ты живёшь !

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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