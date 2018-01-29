В отношении курсанта проведена служебная проверка. «Его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности за упущение в работе с личным составом», — отмечается в публикации.
По данным «Московского комсомольца», 20-летнего учащегося задержали 25 января по пути на учебу. На допросе ему сообщили, что он и двое его товарищей, которые также задержаны, подозреваются в совершении в подмосковной Электростали разбойного нападения, за что им грозит до десяти лет тюрьмы. После этого молодой человек, по информации источника издания в правоохранительных органах, рассказал, что знакомился в социальных сетях с мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, назначал им встречи, а затем грабил, угрожая расправой.
Газета также пишет, что отец курсанта служит в ФСБ, а мать работает в сфере здравоохранения. Учащийся, по словам его однокурсников, имел машину Chevrolet Cruze и не испытывал финансовых проблем.
Столичный университет МВД имени Кикотя — крупнейший государственный вуз системы высшего образования по подготовке специалистов для органов внутренних дел.
Tā iet ka tēvs FSBešniks. Ābols no ābeles tālu nekrīt..« ответить
Зашевелился, глист?« ответить
НЕ МЕШАЙ ПИДОРУ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА НОВЫЕ СТРИНГИ. КРАСОТА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!« ответить
Cērme, tūri muti!« ответить
FSB visi ir nelieši, fīreriņa Putina ķēžusuņi..Ptfū, riebjas!« ответить
Когда гpaбишь пидopa, будь любeзен, yбeй его !« ответить
Oчисти от гpязи Миp, в кoтоpом ты живёшь !