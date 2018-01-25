Градус отношений с РФ

Согласно отчету движения акцизных товаров СГД Латвии, за 11 месяцев прошлого года из страны было вывезено 162,02 млн. литров алкогольных напитков. Это на 43,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Значительная часть экспортированного алкоголя была отправлена в Россию — 90,3%, в страны Евросоюза было вывезено всего 9,7% от общего объема.
Количество произведенного в Латвии спирта за 11 месяцев минувшего года увеличилось по сравнению с таким же периодом 2016 года в 1,7 раза. В единицах абсолютного алкоголя было произведено 14,53 млн. литров, что на 6 млн. литров больше, чем годом ранее.
В свою очередь, по данным Росстата и минздрава РФ, несмотря на то что россияне стали меньше пить, импорт спиртного в страну в последнее время стремительно растет. Последние показатели обновили рекорды предыдущих лет. Специалисты связывают это с ростом платежеспособности россиян.
Якобы из–за слабого рубля в 2014 году наблюдалось снижение поставок зарубежного алкоголя. То есть чем ниже был курс национальной валюты, тем дороже становился импорт и тем меньше россияне приобретали его. Например, по данным Росстата, импорт шампанского тогда упал на 33,7%, вин — на 32,6%, рома — на 35%, виски — на 22,3%.
«Казалось бы, такие условия должны были дать шанс российским производителям. Но эффект получился обратным: выпуск качественной алкогольной продукции в стране только сократился. В результате российский рынок ощутил нехватку качественной продукции, и как только рубль стал укрепляться, вверх пополз и алкогольный импорт», — прокомментировал ситуацию газете «СЕГОДНЯ» Валерий Домбровский, член Латвийской ассоциации торговцев алкогольной продукцией.
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
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