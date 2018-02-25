Как изменить себя, правильно расставив точки над i? — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Никто и не думал, что открытая лекция Аниты по графологии в Национальной библиотеке вызовет такой интерес — мест в зале не хватило, а ответы на многочисленные вопросы заняли больше времени, чем сам семинар.

Cравнительно молодая наука исследует определение характера человека по почерку и применяется в криминалистике, психологии, психиатрии и отборе персонала. 33-летняя мать троих сыновей Анита Миллере — первопроходец латвийской графологии, в свое время ставшая одной из самых молодых актрис на мировой графологической сцене. На сегодняшний день других специалистов ее уровня в Прибалтике нет. Обо всем этом мы и решили поговорить подробнее после лекции.

Как пишет наш мозг?

— Анита, расскажите, пожалуйста, на чем базируется графология?

— С древних времен в человеческом мозге существует множество символов, с каждым из которых связаны свои ассоциации. Например, овал ассоциируется с ритмом вечности, сплющенный овал — со сжатием и страхом, крест — с закрытием. Буква по существу — это тот же символ, рисунок. Когда мы пишем, мозг обрабатывает информацию, у нас в голове как бы включаются нужные сигнальные лампочки и создается соответствующий образ. Нервы воздействуют на мускулатуру руки, ритмически повторяются нажим и формы. Если мы напишем одну и ту же фразу правой, левой рукой, с открытыми и закрытыми глазами, зажмем ручку в зубах или между пальцев ног, форма букв будет примерно той же. Ведь не глаза помнят, как писать, пишет наш мозг. Именно поэтому так просто «прочесть» человека по почерку: в нем отображается мышление, и в каждой букве видна какая-либо черта характера или психологическое состояние.

Многочисленные исследования подтверждают, что когда мы пишем букву «о», активизируется та часть мозга, которая обычно активна, когда мы находимся в нашей личной зоне, то есть эта буква говорит нам что-то о личной жизни человека. К примеру, у человека в любовных муках в букве отобразятся переживания, и овал получится сплющенный, как будто хочется сжаться.

Почерк меняется, так как он отображает наше психологическое состояние в момент написания. Мы же не роботы, на нас влияет окружающая среда. В конце дня от накопленного стресса в почерке может даже проявиться агрессия.

Правила графологии работают одинаково во всем мире, и неважно, на каком языке ты говоришь или в какой стране живешь. Просто в случае других алфавитов нужно знать правописание букв.

Взглянув на анализ почерка знакомого, вы можете сказать — неправда, что этот человек такой-то или делает то-то. И сопоставить с тем, что он вам говорит. Вы знаете, что происходит в его голове и что он на самом деле думает? Исследования утверждают, что в среднем человек врет 8–16 раз в день. После многих лет изучения и практики графологии и психологии я могу точно сказать, что словам я больше не верю — только почерку.

Помочь раскрыть преступление

— Расскажите, пожалуйста, о применениях графологии.

— Графолог может различить более 100 черт характера, эмоциональных и психологических состояний. Графология помогает увидеть себя со стороны, понять и принять окружающих со всеми их «странностями», улучшить взаимопонимание и достичь желаемого по отношению к самому себе, в семье и на работе. Поняв характер и стремления человека, можно выбрать подходящего кандидата на работу или спутника жизни, помочь детям или просто избежать неприятных ситуаций. Не бывает плохих качеств характера — бывают неправильно используемые!

Графология активно используется в криминалистике. С помощью графоэкспертизы можно установить подлинность подписи. У каждого нервные импульсы работают по-своему, и это невозможно подделать. Часто я даже не читаю написанный текст — выношу вердикт по форме букв. Также графолог может помочь расследованию, подтвердив склонность подозреваемого к мошенничеству, манипуляции людьми, извращениям.

Компании просят отобрать подходящих людей для работы или проверить уже имеющихся сотрудников в случае проблем. На корпоративах анализирую почерк собравшихся в качестве развлечения. Интересное наблюдение: в фирмах, где много разных профессий, почерк у всех разный, а в узкоспециализированных, скажем, в области ИТ, они как под копирку и мелкие, что свидетельствует о дотошности.

Холистическая графология, или гештальт-метод, — это общие сведения, которые обычно дают на открытых семинарах: величина, ширина, наклон букв. Ее часто используют гадалки и целители — такому поверхностному анализу можно обучиться за день. Интегративная графология тщательно изучает каждую букву, ее применение даже одобрено в психиатрических клиниках.

– Как родилось ваше увлечение графологией?

— Я выросла в деревне. Подростком однажды прочла в газете «Лауку авизе» статью о графологии, которая меня очень заинтересовала. В местной библиотеке нашла единственную книгу по этой теме на английском и часами читала ее со словарем, тайно от верующих родителей, которые считали все это бесовщиной.

После школы я собиралась поступать на факультет психологии в Риге. Никакой моральной и финансовой поддержки не было — родственники сказали, что психологию учат одни идиоты, и я все-таки поступила на маркетинг. Как-то на одном интернет-форуме нашла психотерапевта-графолога из России, который предложил оплатить учебу графологии при условии, что я потом отработаю. Это был единственный человек, который меня тогда поддержал.

Я начала заочно учиться психологии и психотерапии в английском университете Метрополитан и в Кембриджском колледже графологии. Работала на трех работах, на руках у меня был маленький ребенок, к тому же я только что развелась. Мне было 18 лет...

Тот период я помню как в тумане. Но работы я никогда не боялась: вкалывала на чулочной фабрике «Аврора» — тогда там неплохо платили, подрабатывала в продажах — графология научила меня хорошо убеждать и аргументировать, мыла полы, писала статьи на медицинские темы, работала и в одной лаборатории, где вовсю использовала свои знания : бывало, взглянешь на почерк врача и уже знаешь, как с ним говорить.

— А правда ли, что графотерапия может исцелить?

— Если почерк — отображение того, что происходит в мозгу, то почему же не должно существовать и обратной связи? Меняя почерк, можно убрать нехорошую черту характера или усилить уже имеющуюся слабую черту. Например, ты слишком прямо и жестко говоришь, и это мешает в жизни. Сознательно меняя написание конкретной буквы — в данном случае это будет латинская t, можно стать более терпимым, собранным, политкорректным, морально устойчивым и даже повысить самооценку, в зависимости от того, как именно ты станешь писать эту букву. Конечно, это можно делать только после тщательной оценки всего характера, ведь изменение одной черты неизбежно повлечет за собой изменение других.

Для того чтобы добиться стабильного эффекта, нужно по 15 миут в день писать прописи и тексты с новой буквой. Поначалу бывает очень сложно, может болеть голова — ты ведь практически ломаешь себя! Обычно на 3-5-й день наступает перелом, когда человек думает — а идите вы в баню со своей графотерапией! После этого становится легче. Через три недели он начинает писать новую букву автоматически, в период с 21-го по 40-й день в характере вырабатывается новая черта, а примерно через полтора месяца человек чувствует, что его характер действительно изменился.

При сильном стрессе, депрессии, психических заболеваниях графотерапию лучше всего использовать как вспомогательное средство — она помогает обуздать эмоции. Я не сторонница лечения проблем годами и всегда говорю, что одной графотерапии мало, это длительный процесс, а человеку хочется помочь как можно быстрее. В психотерапии зачастую параллельно используются 3–4 разных метода. Если нужно уменьшить стресс, а графотерапия создает еще больший, какой от нее толк? В случае глубокой депрессии все-таки нужно принимать лекарства, а графотерапию использовать как катализатор, фиксатор прогресса.

Зато с помощью графотерапии можно очень просто и безболезненно улучшить память: нужно лишь начать ставить точки над латинскими буквами i и j и в восклицательном знаке близко к палочке.

Графология и школа

Почти все буквы в прописях обозначают хорошие качества. Правда, мне бы хотелось, чтобы детей учили писать обаятельную и уверенную в себе букву к, а ее разрешают писать по-всякому, и многие пишут ее в том варианте, который означает стресс в отношениях. Ребенок возвращается домой нервный, родители удивляются, почему он напряжен, зол, не разговаривает. Заметив это в почерке, можно поговорить с ребенком и успокоить его. Но в наш век все вечно спешат, и родителям даже некогда с пообщаться с детьми.

— Есть ли у вас самой время проверить почерк у детей?

– Я много вкладываю в детей для их будущего. Старшего сына я называю экспериментальным ребенком — на нем опробованы почти все существующие методы воспитания. К моменту появления среднего я уже знала, как надо и как не надо делать.

У моего среднего сына аутизм — в полуторагодовалом возрасте он упал с плеч отца и сломал череп. Было травмировано левое полушарие, и у него нарушилась речь. Психологи «списали» ребенка и посоветовали мне смириться с тем, что он никогда не будет нормальным. Мы отдали его в спецшколу для детей с отсталостью умственного развития. Учиться сыну было тяжело, в первом классе он почти не разговаривал, хотя при этом отлично понимал по-английски — даже лучше, чем по-латышски и по-русски. Я решила обучать его дома сама, а дополнительно мы записали его в музыкальную школу в класс ударных. Конечно, мы все время усердно занимались графотерапией. Через год сына было не узнать.

Я стала искать обычную школу, куда его определить. Математику он знал неплохо, но тесты по грамматике проваливал, и нам везде отказывали. И вот в одной частной школе согласились попробовать. Через два месяца его перевели во второй класс, сказав, что он достаточно развит и в первом ему просто нечего делать. Сейчас он учится в четвертом классе на хорошие оценки, самостоятельно делает домашнюю работу, хорошо, хоть и с ошибками, говорит на трех языках, свободно общается с другими детьми. Три тяжелых года окупились сторицей. Конечно же, он люто возненавидел прописи и говорит, что графологом уж точно не станет!

Особенности национальной психологии

— Если признанный психолог умывает руки, а психотерапевт, даже не взглянув на ребенка, выписывает медикаменты, возникает вопрос — что происходит в области детской психологии и психиатрии у нас в стране? Детским психологом тут можно стать сразу по получении степени бакалавра, без опыта, а ведь работа с детьми — очень деликатный процесс. Я очень надеюсь, что просто попала не к тем специалистам и что многое изменилось за эти годы. Мне помогло то, что у меня были некоторые знания в области психиатрии, а сколько родителей просто не знают, что делать в подобных ситуациях!

Почерк помогает понять, возникла ли проблема в результате переживаний и стресса и можно ли что-то изменить. Я общалась с родителями детей-аутистов, анализировала почерк. Хочу вам сказать, там все не так страшно, как они рассказывают. Самые большие ужасы — в душах родителей, нужно начинать именно с них. Если исправятся родители, ребенок автоматически станет собраннее и его легче будет лечить. Я так и говорю: не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Взрослым очень трудно понять, что ребенок — это зеркало их эмоций. Они почему-то всегда думают, что они хорошие, а проблемы — у ребенка. Возьмем, к примеру, гиперактивность. Конечно, если ты сидишь в телефоне, а ребенок постоянно просит внимания, тебе будет казаться, что он гиперактивный. Дети не изменились, они такие же, как раньше. А то, что они сидят сами в телефонах — это вина взрослых. Им просто никто не показал ничего другого. Нельзя ребенку сказать: иди, поиграй в футбол во дворе, а я посижу за компом — идите вместе!

Я пыталась открыть у нас школу графологии, безрезультатно обивала пороги различных госучреждений. В негодовании я задавала себе вопрос: почему в моей собственной стране это никому не нужно, а в Исландии мне дают карт-бланш?!

Упомяну и такой случай. Когда одна знакомая хотела писать дипломную работу о применении ассоциативных карт в психотерапии, кстати, простом и эффективном методе, ей просто не дали, взамен настоятельно порекомендовав какую-то другую тему.

Сейчас я занята в одном серьезном проекте европейского масштаба в Англии и вообще думаю отсюда уезжать — к сожалению, просто не вижу здесь никаких перспектив на своем поприще.

— Современный человек почти ничего не делает руками. Как это влияет на наш мозг?

— Мы совершенно неосознанно делаем себя немного глупее. Слабая мускулатура пальцев означает ухудшение аналитики, критического мышления, плохую память. Зачастую пятиклассник, которого в школе еще заставляют что-то делать, соображает лучше взрослого. А ведь это самый легкий способ тренировки мозга! У детей речь развивается именно с помощью мелкой моторики — сигналы от пальцев подаются в мозг и раздражают нейронную мускулатуру левого полушария. Так, даже жестикуляция стимулирует работу мозга. Для тренировки пальцев можно заниматься йога-мудрой, индийской лечебной гимнастикой для рук, шить-вязать или хотя бы регулярно играть в настольные игры и складывать пазлы.

Тренируя обе руки, развиваешь и творческое, и логическое мышление. Часто левши — более творческие люди, но у них может хромать логика. А переученные левши зачастую сильны в обеих областях.

— То есть для развития творческих способностей вы советуете людям писать левой рукой?

— Не всегда. Например, если у кого-то от природы очень сильная аналитика, зачем ослаблять ее креативностью? Что-то улучшится за счет чего-то другого, никогда не будет все превосходно — мы же не компьютеры.

В Латвии и за границей

— Из Америки мне заказывают по большей части экспертизы для определения подлинности подписей, из Канады и Швейцарии приходят почерки из отделов кадров. Из Германии с курьером лично в руки мне присылают образцы почерков из какого-то учреждения, я даже, честно говоря, не знаю, какого. Судя по вопросам — а их интересуют зависимости и психологические проблемы людей, учреждение серьезное. Я не имею права спрашивать о подробностях. Для меня главное, чтобы все это не использовалось кому-либо во вред.

В Латвии самая популярная тема — консультации по отношениям. Дамочки приносят каракули на салфетках с вопросом: он мне подойдет? Пары интересуются, над чем им стоит поработать для лучшего взаимопонимания или для спасения отношений. Кстати, слышала, что чуть ли не у каждого второго жителя Франции есть свой личный графолог, выполняющий функции психолога.

В Латвии вообще к графологии всегда относились как к эзотерике, гаданию, благодаря в том числе и псевдографологам. Они берут поверхностную информацию из интернета, читают пару книг и идут анализировать почерк. А ведь чтобы составить у себя в голове полную картину, надо прочесть целую библиотеку серьезной литературы, так как каждый автор пишет о какой-то отдельной теме. Лет в 25 я пыталась бороться с этим, писала в ассоциации графологов, мол, как вы вообще такое допускаете? Мне ответили так: «Когда подрастешь, ты поймешь, что не надо бороться за правду. Надо просто работать».

— Как вы сама-то живете со своим почерком?

— Если я вижу, что что-то не в порядке, могу вовремя начать над этим работать и моментально исправить.

Кодекс чести графолога

– Я себя особо не рекламирую, иначе у меня просто не хватит времени делать всю работу качественно. Когда ко мне обращаются для судебной экспертизы, я советую им поинтересоваться в других странах. В Латвии я практически одна, и мне сложно справиться с нарастающим объемом работы. Я очень тщательно готовлю учеников и отмечаю, кто из них мог бы стать моим помощником. Окончившие курсы получают сертификат и могут работать в этой области. Я очень радуюсь, когда кто-то из учеников говорит, что дело у него идет, есть спрос. И когда мне приходит какой-то заказ, могу посоветовать человека, который очень хорошо его выполнит.

Всем ученикам перед первой лекцией я даю подписать кодекс этики графолога. Это дает человеку чувство ответственности. И в случае, если он все же набедокурит, я пред лицом закона скажу, что он виноват. Я изучала микромимику и язык жестов и сразу вижу лжецов. Были случаи, когда я говорила людям, что в группе нет места, хотя на самом деле место всегда можно найти.

Жизнь Аниты — это вечная борьба, в которой ей помогает ее горячий энтузиазм и бесконечная преданность своему делу. Графология постоянно развивается и преподносит нам новые открытия. В планах Аниты — написать книгу на трех языках, в которой был бы обобщен весь обширный существующий материал по графологии. Пожелаем ей успехa!

Почерк Пушкина

Проанализировав почерк поэта, Анита отметила, что он — энтузиаст, увлеченный своим делом, человек с хорошим пониманием этических норм, хорошими манерами и дипломатическими способностями. Мог вспылить и начать очень эмоционально защищать свои убеждения. Очень ценил качественный и содержательный отдых.

Юлия ЛЕБЕДЕВА.