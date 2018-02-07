Грандиозная миссия США: запущена сверхтяжелая ракета Falcon Heavy(2)

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Владимир Бучельников
00:57 07.02.2018
Техно / Космос

SpaceX провела первый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Трансляция велась на YouTube-канале компании.

Запуск состоялся 6 февраля с пускового комплекса 39А Космического центра Кеннеди во Флориде. 

 

В SpaceX называют новый Falcon мощнейшей в мире ракетой. Ее максимальная грузоподъемность — почти 64 тонны, на Марс ракета сможет доставить около 17 тонн груза.

 

Ракета отправила полезную нагрузку — автомобиль Tesla Roadster — на вытянутую околосолнечную орбиту, пересекающую траектории движения Земли и Марса. Вероятность вывести ее непосредственно на околомарсианскую орбиту глава SpaceX Илон Маск назвал крайне малой. В случае успеха этого проекта в 2018 году произойдет еще два пуска Falcon Heavy. Речь идет о миссиях Arabsat 6A (в интересах Саудовской Аравии) и Space Test Program 2 (для ВВС США).

 

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени тяжелой ракеты Falcon 9. Стоимость запуска сверхтяжелой ракеты оценивается в 90-120 миллионов долларов.

 

Для сравнения, запуск Delta IV компании ULA стоит 164-400 миллионов долларов. Эта ракета пока остается самой грузоподъемной в мире, ее максимальная нагрузка составляет около 29 тонн.

 

Для лунной программы США, работавшей с 1961 по 1972 год, использовали ракету Saturn V. Она могла выводить на низкую околоземную орбиту до 140 тонн груза, запуски Saturn V прекратили в 1973 году в том числе из-за высокой стоимости.

 

Проекты сверхтяжелых ракет-носителей реализуются только в США. Четыре старта советского носителя Н-1 были неудачными. Ракету испытывали с 1969 по 1972 год, ее предполагалось использовать для советских лунных миссий. Второй в СССР сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды — в 1987-м и 1988-м, оба раза успешно. Эту ракету создавали в том числе для советского орбитального корабля «Буран». Программа «Энергия-Буран» закрыта в 1993 году.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
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narod 01:13 07:02:2018

golivud ne perestajot snimatj uhahahaha

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yo 01:26 07:02:2018

пустую балванку запустили, запустили бы с макс. нагрузкой, а так это громкий пук в лужу

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Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

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