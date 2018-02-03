Речь идет о вступлении в Евросоюз Албании, Черногории, Сербии, Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговины.
Расширение связано с тем, что через Балканы идет основной поток мигрантов в Европу. Кроме того в ЕС отмечают, что Москва укрепляет свое влияние в регионе, играя «на растущем недоверии обещаниям Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».
При этом трудности с вхождением в ЕС могут быть у Косово. Как пишет EUobserver, против членства Косово выступают Испания, Кипр, Греция, Румыния и Словакия, которые не признают республику суверенной страной.
А когда вас принимали вы не доходяги были? Быстро вы забыли то время. Как будто сейчас вы ооооочень зажиточны.....удивительно как быстро всё меняется.« ответить
в этом списки скаклов нет и тут отфутболили хе-хе« ответить
Каждый за себя! На всех тортика не хватит.« ответить
Даже доходяги в путинский Таможенный Союз не хотят..:_))))« ответить
Их туда никто и не приглашает, нафиг они там не нужны.« ответить
А нам это только в вред.« ответить
Всех этих нищих надо кормить, а значит нам денег дадут меньше-- а зачем нам это и так все уменьшается.
А косово это мекка наркоторговли-- нам спайсов мало???
P...ec Evrope! Etih "dohodjak" i tak hvataet. I znajut ih boljshe, kak huliganov. Luchshe hohov« ответить