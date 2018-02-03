Грандиозное расширение Евросоюза: примут сразу шесть стран-доходяг(7)

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Владимир Бучельников
16:11 02.02.2018
В мире / Евросоюз

6 февраля Еврокомиссия должна опубликовать план о самом крупном расширении ЕС за два десятилетия, пишет The Financial Times.

Речь идет о вступлении в Евросоюз Албании, Черногории, Сербии, Косово, Македонии, а также Боснии и Герцеговины.

 

Расширение связано с тем, что через Балканы идет основной поток мигрантов в Европу. Кроме того в ЕС отмечают, что Москва укрепляет свое влияние в регионе, играя «на растущем недоверии обещаниям Евросоюза о членстве, предлагая себя в качестве альтернативного партнера».

 

При этом трудности с вхождением в ЕС могут быть у Косово. Как пишет EUobserver, против членства Косово выступают Испания, Кипр, Греция, Румыния и Словакия, которые не признают республику суверенной страной.

Polit.ru / Фото
Комментарии (7)
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пакистанец 17:06 02:02:2018

А когда вас принимали вы не доходяги были? Быстро вы забыли то время. Как будто сейчас вы ооооочень зажиточны.....удивительно как быстро всё меняется.

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narod 17:20 02:02:2018

в этом списки скаклов нет и тут отфутболили хе-хе

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красиво 17:29 02:02:2018

Каждый за себя! На всех тортика не хватит.

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Хехе- 17:33 02:02:2018

Даже доходяги в путинский Таможенный Союз не хотят..:_))))

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Митрофан 22:44 02:02:2018

Их туда никто и не приглашает, нафиг они там не нужны.

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красиво 17:27 02:02:2018

А нам это только в вред.
Всех этих нищих надо кормить, а значит нам денег дадут меньше-- а зачем нам это и так все уменьшается.
А косово это мекка наркоторговли-- нам спайсов мало???

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Korennoj rizhanin 18:49 02:02:2018

P...ec Evrope! Etih "dohodjak" i tak hvataet. I znajut ih boljshe, kak huliganov. Luchshe hohov

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (4)

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