Приближается дата, когда стартует самый крупный гей-парад в истории Латвии (не считая Европрайда, проходившего в Риге не так давно). Гей-парад будет проходить в год столетия Латвии и продлится ровно 100 (сто) дней.

«Это поистине замечательное событие пройдёт в Риге в течение 100 дней», цитирует Mixnews организаторов «Балтийского прайда-2018», который пройдет как раз в 100-летие Латвии.

Так как для всех трех стран Балтии 2018 год важен и в контексте празднования столетия Латвийской Республики, то и «Балтийский прайд» будет отмечать это знаменательное событие, заявляют организаторы из ЛГБТ-объединения «Мозаика».

Гей-прайд в Латвии будет включать в себя 100 мероприятий, в которых активисты поднимут вопрос о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС.

По словам латвийской активистки Кристине Гариной, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества.

Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года и продлятся 100 дней. Кульминацией «Балтийского прайда» станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги.

В мероприятии, по словам экспертов, как и в прошлый гей-парад, состоявшийся в Латвии, примет участие группа представителей США.

Как ранее сообщалось, по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Эстония занимает 23-е, Литва — 39-е, Латвия — лишь 40-е место среди 49 стран Европы. Об этом свидетельствует новейшее исследование Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародованном по случаю борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

Напомним, совсем недавно на портале общественых инициатив собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне — депутат Рижской думы.

Надежды на эту инициативу выразили и латвийские ЛГБТ-организации: это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнёрства однополых пар.

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