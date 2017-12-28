Грандиозный 100-дневный гей-парад стартует в Риге в 2018 году. «Это сигнал для всех!»(24)

Лента новостей
«Чужого 5» могут возродить Оружие массового уничтожения и другие козыри России Лидер Rammstein: русские нас всегда «уничтожали» Тренер «Зенита» уйдет в «Милан»? Le Figaro: Путин — отец нации «Зеленая сетка» как нарушение Путин отберет у США триллион долларов В руках Washington Post оказался секретный доклад России Грандиозный 100-дневный гей-парад стартует в Риге в 2018 году. «Это сигнал для всех!»
Eще в разделе
Подняли налоги. Это лучший подарок к столетию Латвии? Кто из нынешних «патриотов» стучал в КГБ и на кого? Штаб Навального пожаловался в Полицию безопасности Латвии Русские Латвии будут давить на власть Ветеранов Латвии заставляют жить в полной нищете
Герман Бергер
22:59 27.12.2017
Политика / Политики

Приближается дата, когда стартует самый крупный гей-парад в истории Латвии (не считая Европрайда, проходившего в Риге не так давно). Гей-парад будет проходить в год столетия Латвии и продлится ровно 100 (сто) дней.

«Это поистине замечательное событие пройдёт в Риге в течение 100 дней», цитирует Mixnews организаторов «Балтийского прайда-2018», который пройдет как раз в 100-летие Латвии.

 

 

Так как для всех трех стран Балтии 2018 год важен и в контексте празднования столетия Латвийской Республики, то и «Балтийский прайд» будет отмечать это знаменательное событие, заявляют организаторы из ЛГБТ-объединения «Мозаика».

 

Гей-прайд в Латвии будет включать в себя 100 мероприятий, в которых активисты поднимут вопрос о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС.

 

По словам латвийской активистки Кристине Гариной, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества

 

Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года и продлятся 100 дней.  Кульминацией «Балтийского прайда» станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги.

 

В мероприятии, по словам экспертов, как и в прошлый гей-парад, состоявшийся в Латвии, примет участие группа представителей США. 

 

Как ранее сообщалось, по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Эстония занимает 23-е, Литва — 39-е, Латвия — лишь 40-е место среди 49 стран Европы. Об этом свидетельствует новейшее исследование Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародованном по случаю борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. 

 

Напомним, совсем недавно на портале общественых инициатив собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в ЛатвииСбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне — депутат Рижской думы.  

 

Надежды на эту инициативу выразили и латвийские ЛГБТ-организации: это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнёрства однополых пар. 

 

Читайте также:

— Латвийцев пригласили приходить на гей-парад в Риге вместе с детьми

Латвийская школа: Ученики 3-го класса тренируются рисовать «гей-флаги»

Кинокритики признали фильм о любви двух парней главной лентой 2017 года 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (24)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
тьфумля 23:21 27:12:2017

прочитал, аж глаз начал дёргаться, дОжили!

« ответить
Profile_default
ин-на 00:17 28:12:2017

самое то для празднования этого вонючего отстойника

« ответить
Profile_default
сергей иванов 02:45 28:12:2017

"активисты поднимут вопрос о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС."и в чём этих ПЕДЕРАСТОВ притесняют?????они во всех структурах власти Еврожопы,в том числе и латвии

« ответить
Profile_default
смерш 04:12 28:12:2017

я в курсе что местная ин-на это трансгендерная баба и любит она плешивого царька пукина

« ответить
Profile_default
смерш 08:12 28:12:2017

эй пидарас под ником - смерш 04:12 28:12:2017
тебе полудурок кто позволил присваивать чужие ники. тебя пидрилу давно шваброй не ебали??? я тебя суку, вошь лобковую через IP адрес вычислю. не пожалею времени и денег, но достану. где бы ты чмо не находилось. хоть в прибалтике, хоть в усраине. так что лучше по хорошему, забудь про этот ник.

« ответить
Profile_default
"ване" 23:24 27:12:2017

"ВАНЯ"-твой выход!Оторвешся наконец!Вперед,урод!

« ответить
Profile_default
Ждём-с! 23:34 27:12:2017

Запасаемся гнилыми помидорами, вот оттянемся, повеселимся! Буду целиться в ваню Бергера, шоб не промахнуться...

« ответить
Profile_default
молитва 23:25 27:12:2017

Боженька прошу услыш ....Ты уничтожил вот за такие вот извращения Содом и Гоморру. в назидание. но урок не был усвоен. и поэтому прошу снова пролей серно-огненный дождь на этих извращенцев, растлителей и педофилов. покажи свой Гнев Праведный, ибо нет сил больше всё это дерьмо терпеть. Аминь.

« ответить
Profile_default
ыыы 00:09 28:12:2017

Latviešu patriots atbalsta 100%!

« ответить
Profile_default
ин-на 00:18 28:12:2017

в честь такого великого дня все должны месить говно

« ответить
Profile_default
ин-на 04:10 28:12:2017

пуйло окурок главный гей и педофил

« ответить
1234

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (14)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV