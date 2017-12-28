«Это поистине замечательное событие пройдёт в Риге в течение 100 дней», цитирует Mixnews организаторов «Балтийского прайда-2018», который пройдет как раз в 100-летие Латвии.
Так как для всех трех стран Балтии 2018 год важен и в контексте празднования столетия Латвийской Республики, то и «Балтийский прайд» будет отмечать это знаменательное событие, заявляют организаторы из ЛГБТ-объединения «Мозаика».
Гей-прайд в Латвии будет включать в себя 100 мероприятий, в которых активисты поднимут вопрос о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС.
По словам латвийской активистки Кристине Гариной, «Балтийский прайд 2018» в Риге станет важным сигналом для латвийских властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества.
Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года и продлятся 100 дней. Кульминацией «Балтийского прайда» станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги.
В мероприятии, по словам экспертов, как и в прошлый гей-парад, состоявшийся в Латвии, примет участие группа представителей США.
Как ранее сообщалось, по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Эстония занимает 23-е, Литва — 39-е, Латвия — лишь 40-е место среди 49 стран Европы. Об этом свидетельствует новейшее исследование Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародованном по случаю борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.
Напомним, совсем недавно на портале общественых инициатив собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне — депутат Рижской думы.
Надежды на эту инициативу выразили и латвийские ЛГБТ-организации: это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнёрства однополых пар.
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прочитал, аж глаз начал дёргаться, дОжили!« ответить
самое то для празднования этого вонючего отстойника« ответить
"активисты поднимут вопрос о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС."и в чём этих ПЕДЕРАСТОВ притесняют?????они во всех структурах власти Еврожопы,в том числе и латвии« ответить
я в курсе что местная ин-на это трансгендерная баба и любит она плешивого царька пукина« ответить
эй пидарас под ником - смерш 04:12 28:12:2017« ответить
тебе полудурок кто позволил присваивать чужие ники. тебя пидрилу давно шваброй не ебали??? я тебя суку, вошь лобковую через IP адрес вычислю. не пожалею времени и денег, но достану. где бы ты чмо не находилось. хоть в прибалтике, хоть в усраине. так что лучше по хорошему, забудь про этот ник.
"ВАНЯ"-твой выход!Оторвешся наконец!Вперед,урод!« ответить
Запасаемся гнилыми помидорами, вот оттянемся, повеселимся! Буду целиться в ваню Бергера, шоб не промахнуться...« ответить
Боженька прошу услыш ....Ты уничтожил вот за такие вот извращения Содом и Гоморру. в назидание. но урок не был усвоен. и поэтому прошу снова пролей серно-огненный дождь на этих извращенцев, растлителей и педофилов. покажи свой Гнев Праведный, ибо нет сил больше всё это дерьмо терпеть. Аминь.« ответить
Latviešu patriots atbalsta 100%!« ответить
в честь такого великого дня все должны месить говно« ответить
пуйло окурок главный гей и педофил« ответить