Латвийский паспорт — один из лучших для путешествий, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Паспорт гражданина Латвии сохранил в наступившем году свой вес — имея его в кармане, можно без виз посетить 166 стран мира, что ставит краснокожую латвийскую паспортину на 12–е место на всей планете. Это следует из данных нового индекса паспортов от компании Henley & Partners. Неграждан ЛР свободно пускают в 44 государства.

Прибалтика ушла в отрыв

Почетное 12–е место латвийский паспорт делит с литовским. Эстония — на 13–м месте.

Из других стран бывшего СССР в 2018 году следом за странами Балтии идет Украина, получившая в прошлом году безвизовый режим с Шенгенской зоной, — 44–е место.

Россия поднялась на 48–е место, разделив его с Черногорией и Молдавией.

Как пишет в этой связи российская газета «Коммерсант», «у россиян есть повод для радости». На 1 января 2018 года им доступны для безвизового посещения 110 стран мира. Такой свободы выбора у обладателей российского паспорта не было еще никогда. Для сравнения: в 2017 году таких стран было 106, а в 2015–м и вовсе 102.

Если посмотреть на карту мира, то россияне без стука в дверь могут приезжать в большинство стран Южной и Центральной Америки, Восточной Африки, в ряд стран Азии, а также в государства вроде Турции и Египта, где граждане РФ поднимают местный туристический бизнес.

Грузия забралась в рейтинге на 53–е место. Казахстан и Республика Беларусь делят 65–ю строчку, Азербайджан занимает 72–е место, Армения оказалась на 76–м вместе с Киргизией. Таджикистан и Узбекистан делят 81–ю строчку, имея в своем распоряжении по 54 направления для безвизового въезда.

Неграждан тоже ждут

Больше всего возможностей для свободного перемещения дает паспорт Германии — 177 стран. Это на одну больше, чем в прошлом году. На второе место вышел Сингапур, сместивший оттуда Швецию. Та, в свою очередь, теперь делит третью строчку еще с семью странами: Великобританией, Данией, Италией, Норвегией, Финляндией, Францией и Японией. Граждане каждой из этих стран могут посещать 175 стран мира, не оформляя визу. В топ–10 рейтинга (это примерно три десятка стран) большинство — представители Евросоюза. Исключение — отмеченные выше Сингапур и Япония, а также Южная Корея, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

В конце индекса по–прежнему находится Афганистан с 24 странами, разрешающими афганским гражданам безвизовый въезд на свою территорию. В десятке худших также оказались Ирак, Сирия, Пакистан, Сомали, Йемен, Ливия, Непал, Эритрея и Палестина.

Неграждане Латвии без виз могут посещать 44 страны мира (данные МИД Латвии), плюс Белоруссию, если приезжают через аэропорт Минска и не более чем на пять дней.

Планета закрывается

Как комментируют рейтинг представители компании Henley & Partners (эта консалтинговая фирма занимается вопросами планирования местожительства), в последнее время наблюдается тенденция к более изоляционистской политике в мире, особенно среди стран, традиционно открытых для иммиграции, таких как США.

По мнению экспертов, 2018 год будет еще более неопределенным, поскольку Великобритания все еще находится в стадии переговоров относительно Брекзита. Тем не менее в индексе паспортов Henley & Partners нынешнего года эта тенденция пока незаметна, лишь незначительное количество стран потеряло безвизовый доступ в 2018 году. Страны в целом или улучшили, или сохранили безвизовые доступы по сравнению с 2017 годом.

Эти данные отражают тот факт, что хотя некоторые страны ужесточают свои иммиграционные правила, большинство из них фактически становятся более открытыми, поскольку стремятся использовать экономические выгоды, которые приносит туризм, международная торговля и миграция.

Григорий АНТОНОВ.