В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.
По словам авторов законопроекта, такие поправки будут «мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии». На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.
Ранее СМИ сообщили, что скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.
В Латвии проживает 2 миллиона человек, из них около 40 тысяч — граждане РФ.
постоянно пиарятся на русских и на России. Это их не смущает?« ответить
Льготы Российским пенсионерам в Латвии это кощунство и не уважение к местным гражданам...лишить и сразу...« ответить
Абсолютно правильное предложение.« ответить
Только оно должно касаться в первую очередь неграждан. "Россияне" уже определились с гражданством, их просто выслать надо, а с этими ждутиками поступить проще: раз в год обмен паспорта, 50% подоходный, временный вид на жительство.
это скаклов надо выслать в зону АТО, защищать вусраину, а то скрываться от призыва не хорошо, хотя каклы трусливый народ Крым сдали без единого выстрела, абосцанные покинули территорию« ответить
Саня! Граждане России,Беларусии и Украины,которые законно проживают в Латвии ,имеют те же права и обязанности,что и граждане Латвии. Так по крайней мере написано в Законах. Пример обязанностей-налоги одинаково платят все. Да многие из тех кто проживал в Латвии в статусе негражданина приняли российское гражданство, это давало им право без визы навещать своих родственников в России и Беларусии. Но вот большую глупость сделали те из них,которые оставшись без работы в 55-60 лет после января 2011 года запросили пенсии от России. Все они разом лишились своего трудового стажа и пенсионных накоплений в Латвии вплоть до 2001 года . Это несправедливо,так как многие из них всю жизнь проработали в Латвии. Но это очень устраивает власти Латвии,которые всеми правдами и неправдами заставляют российских граждан,оставшихся без работы в 55-60 лет запрашивать российские пенсии.Ведь в случае потери этими российскими гражданами работы это именно Латвия была бы обязана обеспечивать им прожиточный минимум из своих средств. А теперь получается что Россия своими пенсиями обеспечивает российским гражданам прожиточный минимум в Латвии. Можно также прочитать еще и правила Рижской думы и таким образом, из достоверных источников узнать,что неработающие российские пенсионеры, законные жители Латвии, так же как и неработающие граждане и неграждане Латвии пока им не исполнится 63,3 года никаких льгот на проезд в общественном транспорте в г. Риге не имеют, так как по законам Латвии с 16 до 63,3 лет они все считаются трудоспособными лицами Так что вопли национально озабоченных лиц о несправедливости в отношении граждан Латвии это только их желание пропиарить себя и внести еще больший раздор между жителями Латвии.« ответить
Саня! Граждане России,Беларусии и Украины,которые законно проживают в Латвии ,имеют те же права и обязанности,что и граждане Латвии. Так по крайней мере написано в Законах. Пример обязанностей-налоги одинаково платят все. Да многие из тех кто проживал в Латвии в статусе негражданина приняли российское гражданство, это давало им право без визы навещать своих родственников в России и Беларусии. Но вот большую глупость сделали те из них,которые оставшись без работы в 55-60 лет после января 2011 года запросили пенсии от России. Все они разом лишились своего трудового стажа и пенсионных накоплений в Латвии вплоть до 2001 года . Это несправедливо,так как многие из них всю жизнь проработали в Латвии. Но это очень устраивает власти Латвии,которые всеми правдами и неправдами заставляют российских граждан,оставшихся без работы в 55-60 лет запрашивать российские пенсии.Ведь в случае потери этими российскими гражданами работы это именно Латвия была бы обязана обеспечивать им прожиточный минимум из своих средств. А теперь получается что Россия своими пенсиями обеспечивает российским гражданам прожиточный минимум в Латвии. Можно также прочитать еще и правила Рижской думы и таким образом, из достоверных источников узнать,что неработающие российские пенсионеры, законные жители Латвии, так же как и неработающие граждане и неграждане Латвии пока им не исполнится 63,3 года никаких льгот на проезд в общественном транспорте в г. Риге не имеют, так как по законам Латвии с 16(14) до 63,3 лет они все считаются трудоспособными лицами Так что вопли национально озабоченных лиц о несправедливости в отношении граждан Латвии это только их желание пропиарить себя и внести еще больший раздор между жителями Латвии.« ответить
Сайм и Правительство Латвии! От Путина Вам большой привет и большое спасибо. Он уже давно все свои планы осуществляет Вашими руками. В России очень ждут русских в том числе и из Латвии и у нее есть все возможности дать хорошее образование их детям, льготы старикам,а остальным достойную их способностям работу. В связи с этим он очень просит Вас ускорить свои реформы по уничтожению русского языка и их носителей в Латвии.« ответить
Русских из Латвии палкой не выгонишь, не заметил?« ответить
а скаклов в зону АТО?« ответить
Вот и тебя отсюда палкой не выгонишь. Приходишь, получаешь порцию плевков в свой адрес , уходишь. И потом все по новой .)))« ответить
Тупенький, мой ответ был адресован не тебе. Русских из Латвии в Мордор не выгонишь, возразить на это сможешь?« ответить
Заметил. А причиной тому лень и пофигизм. Был свидетелем, как местный кровопийц месяцами не платил зарплату русским,а они все продолжали на него работать.Пришли латыши,2 месяца не заплатил,свинтили у него все что можно и кинули его.« ответить
Путин знает,что палкой русских их Латвии не выгонишь,поэтому он очень надеется на правящую верхушку Латвии и просит их придать этим ленивым русским ускорение.« ответить
Сайм и Правительство Латвии! От Путина Вам большой привет и большое спасибо. Он уже давно все свои планы осуществляет Вашими руками. В России очень ждут русских, в том числе, и из Латвии, и у нее есть все возможности дать хорошее образование их детям, льготы старикам,а остальным достойную их способностям работу. В связи с этим он очень просит Вас ускорить свои реформы по уничтожению русского языка и его носителей в Латвии.« ответить
Русские захохотали, услышав призыв переехать на родину« ответить
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!« ответить
В Риге бесплатно городским транспортом пользуются не граждане России,а проживающие в Риге лица ,которые по законам Латвии достигли пенсионного возраста то есть те лица,которые по законам Латвии признаются нетрудоспособными лицами, Однако, не благотворительность движет Рижской думой,которая дает право на бесплатный проезд еще и инвалидам и школьникам. Цель у нее не дать разорится Ригас Сатиксме. Так как без ее средств и при нынешних тарифах на проезд, это предприятие просто станет банкротом и закроется. Но главную роль здесь конечно играет получение дивидендов акционерами Ригас Сатиксме. А так называемые " борцы за справедливость" просто бесятся от того,что ничего от этого пирога они себе урвать не могут.« ответить