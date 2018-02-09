Граждан России в Латвии хотят лишить льгот(24)

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Анатолий Тарасов
08:35 09.02.2018
Экономика / Социальная экономика

Входящее в состав правительства Латвии Национальное объединение «Все — Латвии» предлагает ввести поправки в законодательство, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте в Риге, говорится в сообщении партии для СМИ.

В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.

 

По словам авторов законопроекта, такие поправки будут «мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии». На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.

 

Ранее СМИ сообщили, что скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

 

В Латвии проживает 2 миллиона человек, из них около 40 тысяч — граждане РФ.

РИА Новости / Фото LETA
Комментарии (24)
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Эти уб люд ки 08:38 09:02:2018

постоянно пиарятся на русских и на России. Это их не смущает?

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Ваня 10:26 09:02:2018

Льготы Российским пенсионерам в Латвии это кощунство и не уважение к местным гражданам...лишить и сразу...

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Саня 08:47 09:02:2018

Абсолютно правильное предложение.
Только оно должно касаться в первую очередь неграждан. "Россияне" уже определились с гражданством, их просто выслать надо, а с этими ждутиками поступить проще: раз в год обмен паспорта, 50% подоходный, временный вид на жительство.

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>>>>Саня 08:47 09:02:2018 08:58 09:02:2018

это скаклов надо выслать в зону АТО, защищать вусраину, а то скрываться от призыва не хорошо, хотя каклы трусливый народ Крым сдали без единого выстрела, абосцанные покинули территорию

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Информация 14:32 09:02:2018

Саня! Граждане России,Беларусии и Украины,которые законно проживают в Латвии ,имеют те же права и обязанности,что и граждане Латвии. Так по крайней мере написано в Законах. Пример обязанностей-налоги одинаково платят все. Да многие из тех кто проживал в Латвии в статусе негражданина приняли российское гражданство, это давало им право без визы навещать своих родственников в России и Беларусии. Но вот большую глупость сделали те из них,которые оставшись без работы в 55-60 лет после января 2011 года запросили пенсии от России. Все они разом лишились своего трудового стажа и пенсионных накоплений в Латвии вплоть до 2001 года . Это несправедливо,так как многие из них всю жизнь проработали в Латвии. Но это очень устраивает власти Латвии,которые всеми правдами и неправдами заставляют российских граждан,оставшихся без работы в 55-60 лет запрашивать российские пенсии.Ведь в случае потери этими российскими гражданами работы это именно Латвия была бы обязана обеспечивать им прожиточный минимум из своих средств. А теперь получается что Россия своими пенсиями обеспечивает российским гражданам прожиточный минимум в Латвии. Можно также прочитать еще и правила Рижской думы и таким образом, из достоверных источников узнать,что неработающие российские пенсионеры, законные жители Латвии, так же как и неработающие граждане и неграждане Латвии пока им не исполнится 63,3 года никаких льгот на проезд в общественном транспорте в г. Риге не имеют, так как по законам Латвии с 16 до 63,3 лет они все считаются трудоспособными лицами Так что вопли национально озабоченных лиц о несправедливости в отношении граждан Латвии это только их желание пропиарить себя и внести еще больший раздор между жителями Латвии.

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реалист 14:37 09:02:2018

Саня! Граждане России,Беларусии и Украины,которые законно проживают в Латвии ,имеют те же права и обязанности,что и граждане Латвии. Так по крайней мере написано в Законах. Пример обязанностей-налоги одинаково платят все. Да многие из тех кто проживал в Латвии в статусе негражданина приняли российское гражданство, это давало им право без визы навещать своих родственников в России и Беларусии. Но вот большую глупость сделали те из них,которые оставшись без работы в 55-60 лет после января 2011 года запросили пенсии от России. Все они разом лишились своего трудового стажа и пенсионных накоплений в Латвии вплоть до 2001 года . Это несправедливо,так как многие из них всю жизнь проработали в Латвии. Но это очень устраивает власти Латвии,которые всеми правдами и неправдами заставляют российских граждан,оставшихся без работы в 55-60 лет запрашивать российские пенсии.Ведь в случае потери этими российскими гражданами работы это именно Латвия была бы обязана обеспечивать им прожиточный минимум из своих средств. А теперь получается что Россия своими пенсиями обеспечивает российским гражданам прожиточный минимум в Латвии. Можно также прочитать еще и правила Рижской думы и таким образом, из достоверных источников узнать,что неработающие российские пенсионеры, законные жители Латвии, так же как и неработающие граждане и неграждане Латвии пока им не исполнится 63,3 года никаких льгот на проезд в общественном транспорте в г. Риге не имеют, так как по законам Латвии с 16(14) до 63,3 лет они все считаются трудоспособными лицами Так что вопли национально озабоченных лиц о несправедливости в отношении граждан Латвии это только их желание пропиарить себя и внести еще больший раздор между жителями Латвии.

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ник 09:01 09:02:2018

Сайм и Правительство Латвии! От Путина Вам большой привет и большое спасибо. Он уже давно все свои планы осуществляет Вашими руками. В России очень ждут русских в том числе и из Латвии и у нее есть все возможности дать хорошее образование их детям, льготы старикам,а остальным достойную их способностям работу. В связи с этим он очень просит Вас ускорить свои реформы по уничтожению русского языка и их носителей в Латвии.

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П у т и н 09:06 09:02:2018

Русских из Латвии палкой не выгонишь, не заметил?

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>>>П у т и н 09:06 09:02:2018 09:15 09:02:2018

а скаклов в зону АТО?

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Конечно заметили 09:15 09:02:2018

Вот и тебя отсюда палкой не выгонишь. Приходишь, получаешь порцию плевков в свой адрес , уходишь. И потом все по новой .)))

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П у т и н 09:27 09:02:2018

Тупенький, мой ответ был адресован не тебе. Русских из Латвии в Мордор не выгонишь, возразить на это сможешь?

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ник 09:33 09:02:2018

Заметил. А причиной тому лень и пофигизм. Был свидетелем, как местный кровопийц месяцами не платил зарплату русским,а они все продолжали на него работать.Пришли латыши,2 месяца не заплатил,свинтили у него все что можно и кинули его.

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Да 09:54 09:02:2018

Путин знает,что палкой русских их Латвии не выгонишь,поэтому он очень надеется на правящую верхушку Латвии и просит их придать этим ленивым русским ускорение.

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ник 09:03 09:02:2018

Сайм и Правительство Латвии! От Путина Вам большой привет и большое спасибо. Он уже давно все свои планы осуществляет Вашими руками. В России очень ждут русских, в том числе, и из Латвии, и у нее есть все возможности дать хорошее образование их детям, льготы старикам,а остальным достойную их способностям работу. В связи с этим он очень просит Вас ускорить свои реформы по уничтожению русского языка и его носителей в Латвии.

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Саня 09:21 09:02:2018

Русские захохотали, услышав призыв переехать на родину

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Ответ Сане 09:59 09:02:2018

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР!

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реалист 09:27 09:02:2018

В Риге бесплатно городским транспортом пользуются не граждане России,а проживающие в Риге лица ,которые по законам Латвии достигли пенсионного возраста то есть те лица,которые по законам Латвии признаются нетрудоспособными лицами, Однако, не благотворительность движет Рижской думой,которая дает право на бесплатный проезд еще и инвалидам и школьникам. Цель у нее не дать разорится Ригас Сатиксме. Так как без ее средств и при нынешних тарифах на проезд, это предприятие просто станет банкротом и закроется. Но главную роль здесь конечно играет получение дивидендов акционерами Ригас Сатиксме. А так называемые " борцы за справедливость" просто бесятся от того,что ничего от этого пирога они себе урвать не могут.

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Мнение
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Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (12)

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