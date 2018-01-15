Граждане России используют Латвию, как временное убежище(8)

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Анатолий Тарасов
09:28 15.01.2018
Наша Латвия / Социум

Тысячи русских в последние годы переехали в Ригу и получили вид на жительство в ЕС, купив недвижимость. Теперь же Латвия ужесточила правила, а значит, этот поток существенно сократится, пишет Dagens Nyheter.

На часах — восемь утра, и Сергей Лозинский помогает пятилетнему сыну Марку одеться. Добравшись до детского сада, мама Марка Нина Богданова читает на стене объявление на латышском о том, что детей будут фотографировать.

 

«Я до сих пор знаю всего пару слов на латышском. Но я понимаю слова вроде «фотографировать», да и сотрудники детского сада просто отличные. Все знают русский и помогают детям, когда нужно», — говорит Нина.

 

Семья переехала в Ригу из Москвы три года назад. Марк уже выучил латышский, и никакой переводчик в детском саду ему больше не нужен.

 

«Здесь, в Риге, было гораздо проще устроить Марка в детский сад, чем в Москве. Все тут же сложилось», — рассказывает Нина Богданова.

 

В 2014 году пара купила квартиру в центре Риги, благодаря чему обзавелась латышским видом на жительство. С 2010 года в Ригу переезжало множество российских граждан, которые использовали возможности программы «вид на жительство в обмен на инвестиции». Благодаря этому у них появлялась возможность свободно передвигаться по странам Шенгенского соглашения, то есть почти по всей Европе.

 

С 2010 по 2014 год 14 тысяч 397 человек получили вид на жительство в Латвии, приобретя недвижимость. Большинство приезжали из России.

 

Для россиян из среднего класса, таких как Нина и Сергей, Рига — удобный для жизни город. Социальные службы, детские сады и школы хорошо работают, преступность низкая. У русского языка нет официального статуса, но российское меньшинство в Латвии составляет 25%, так что в Риге на практике по-прежнему можно жить, пользуясь почти исключительно русским языком. Когда Марк пойдет в школу, это будет двуязычная школа с преподаванием и на русском, и на латышском. Со временем уроки целиком перейдут на латышский.

 

«Для нас главное — чтобы Марк рос в хороших условиях. В 16 лет он сможет подать заявку на латвийское гражданство, и, так как он говорит по-латышски, он, вероятно, получит его. Затем, я думаю, он будет учиться в Европе, возможно, в Германии или в Англии», — говорит Сергей.

 

Сами Сергей и Нина не торопятся с заявкой на гражданство. Когда они проживут в Латвии пять лет, им нужно будет заплатить 5 тысяч евро, чтобы претендовать на постоянный вид на жительство.

 

«Правила изменились, — говорит Сергей, — этот сбор ввели в прошлом году. Но мы заплатим. Мы не планируем возвращаться, мне больше не нравится атмосфера в обществе в России».

 

В 2014 году Латвия повысила планку стоимости недвижимости, дающей право на вид на жительство, с 142 тысяч евро до 250 тысяч евро. Это касается недвижимости в Риге и Юрмале — самых популярных среди русских местах.

 

Сейчас количество переезжающих русских существенно снизилось. С 2015 по 2017 год вид на жительство в Латвии посредством покупки недвижимости получили всего 64 человека. По иронии судьбы, большая часть недавно приехавших русских критически относятся к Путину, тогда как русское меньшинство старшего поколения в Латвии часто поддерживает его.

 

Ни Сергей, ни Нина не сталкивались с негативным отношением к русским или русскому языку в Риге.

 

«Наоборот, когда нам нужна помощь с тем, чтобы понять официальные документы на латышском, чиновники объясняют все, что нужно. Я, наверное, никогда в жизни не выучу латышский до конца, но я готова научиться всему, что требуется, чтобы остаться в Латвии», — говорит Нина.

 

Повышение сбора за продление вида на жительство заставило часть русских, переехавших в Латвию, начать создавать организации. Например, предприниматель Павел Переверзев, у которого в Риге небольшая пекарня, стал сооснователем движения «Новые латвийцы».

 

«Я прожил в Латвии шесть лет, я приехал сюда, чтобы делать инвестиции в роли предпринимателя, и я планирую тут остаться. Я перевез жену, дочь и родителей. Сейчас я в общей сложности должен заплатить 10 тысяч евро, чтобы продлить вид на жительство для всех. Когда мы ехали сюда, мы об этом не знали. Нельзя менять законы как попало», — говорит Переверзев.

 

Депутат Сейма Райвис Дзинтарс, который состоит в националистской партии «Национальное объединение», напротив, считает, что в ситуации, когда латвийскому государству нужны деньги, именно «богатые инвесторы» и должны платить. Партия, которая входит в правительство страны, и лоббировала решение о повышении сбора за вид на жительство.

 

«Вопрос — в том, будем ли мы повышать налоги для наших собственных граждан или заставим платить богатых инвесторов?— сказал он в новостной программе «Неделя Балтии». — Наша партия протестовала против торговли видами на жительство. Но пока она все-таки идет, пусть Латвия использует ее по максимуму».

inoСМИ.Ru / Фото
Комментарии (8)
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CCCP 09:33 15:01:2018

богатые инвесторы готовятся к захвату власти!

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55 10:59 15:01:2018

Tie krievi kas atbrauc ir normāli krievi . "genocīds " ir tikai pret vietējiem krieviem

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Местный 11:23 15:01:2018

В России звали Марк, а в Латвии стал Маркс!

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Janka 09:34 15:01:2018

на стене объявление на латышском о том, что детей будут фотографировать.
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v Anglii s roditelei sprasivaet pismennoe razresenie fotografirovatj ih detei....

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Фууу 09:36 15:01:2018

Ну сколько можно одно и то же ?!

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Пророк 09:40 15:01:2018

изменили заголовок и повторили эту фейковую статью. Так держать Вести.

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dave 09:50 15:01:2018

Нашли куда ехать))Местные русские еще не очистили Латвию от второсортного патриотического быдла.Но это всего лишь вопрос времени)

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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