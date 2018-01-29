«Друзья! Вы, возможно, читали новости о том, что МВД «аннулировало» наши паспорта. Так как ситуация выходит довольно серьезная, вынужден сделать по этому поводу заявление: Мы не признаем это «аннулирование» наших, граждан РФ, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России!» — сообщается на странице Павла Стоцко в Facebook.
Стоцко предположил, что решение об аннулировании паспортов (а то, что это произошло, можно проверить в базе МВД) было принято после неудачной попытки их изъятия во время визита полиции по месту регистрации Стоцко.
Что же касается судьбы сотрудников МВД, которые, основываясь на законах, поставили в паспорта штампы о браке, то угроза их увольнения, прозвучавшая в заявлении Ирины Волк, по мнению Павла Стоцко, «противоречит трудовому кодексу РФ и является актом устрашения для всех сотрудников МВД, кто не хочет нарушать законы России, по указке сверху».
«Мы будем оспаривать все эти действия МВД в суде» — сообщил Павел Стоцко и призвал журналистов и всех, кто следит за ситуацией, получать объективную информацию на его странице в Facebook.
Как осмелели говномесы,погань ...« ответить
Как страшно жить,когда миром правят пидарасы!!!!« ответить
жыд женился на хохле или хохол на жыде?« ответить
Два говномеса придумали способ стать изгоями в России, вся надежда на то что запад им даст убежище и денег, работу в сфере секс услуг и все Европейские ценности....« ответить
Пошумят, потрындят о гонениях и дискриминации и свалят. весь замес для этого и делается.« ответить
Krievelis kaut ko pateica, bet kam un kur. Šī tauta nesaprot pagaidām , ka viņas vieta ir pie plūstošas kloākas un vietā , kur logi ir zilāki un zāle zaļāka. Krievi nekad nevar būt par maz.« ответить
Почему педриодов так сильно интересуют российские 3,14-сы, а вот судьба своих совсем не трогает. Ни одного комента от них на предмет стамбульской конвенции.)((« ответить
а почему в основном, педиками оказываются иудеи, как на этом фото?« ответить