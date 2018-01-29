Граждане России: Мы не признаем «аннулирование» наших паспортов!(10)

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Герман Бергер
18:49 28.01.2018
Lifenews / Интересно

Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, об аннулировании паспортов которых ранее объявило МВД России, заявили о том, что отказываются признать законным решение властей. Они будут оспаривать действия МВД в суде.

«Друзья! Вы, возможно, читали новости о том, что МВД «аннулировало» наши паспорта. Так как ситуация выходит довольно серьезная, вынужден сделать по этому поводу заявление: Мы не признаем это «аннулирование» наших, граждан РФ, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России!» — сообщается на странице Павла Стоцко в Facebook.

 

Стоцко предположил, что решение об аннулировании паспортов (а то, что это произошло, можно проверить в базе МВД) было принято после неудачной попытки их изъятия во время визита полиции по месту регистрации Стоцко.

 

Что же касается судьбы сотрудников МВД, которые, основываясь на законах, поставили в паспорта штампы о браке, то угроза их увольнения, прозвучавшая в заявлении Ирины Волк, по мнению Павла Стоцко, «противоречит трудовому кодексу РФ и является актом устрашения для всех сотрудников МВД, кто не хочет нарушать законы России, по указке сверху».

 

«Мы будем оспаривать все эти действия МВД в суде» — сообщил Павел Стоцко и призвал журналистов и всех, кто следит за ситуацией, получать объективную информацию на его странице в Facebook.

life.ru / Фото
Комментарии (10)
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Вот ведь как 18:53 28:01:2018

Как осмелели говномесы,погань ...

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Latviešu patriots 18:59 28:01:2018

Как страшно жить,когда миром правят пидарасы!!!!

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два пэдрила-это сила 19:40 28:01:2018

жыд женился на хохле или хохол на жыде?

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CCCP 19:21 28:01:2018

Два говномеса придумали способ стать изгоями в России, вся надежда на то что запад им даст убежище и денег, работу в сфере секс услуг и все Европейские ценности....

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Вася Пупкин 21:59 28:01:2018

Пошумят, потрындят о гонениях и дискриминации и свалят. весь замес для этого и делается.

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LL 19:41 28:01:2018

Krievelis kaut ko pateica, bet kam un kur. Šī tauta nesaprot pagaidām , ka viņas vieta ir pie plūstošas kloākas un vietā , kur logi ir zilāki un zāle zaļāka. Krievi nekad nevar būt par maz.

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Интересно 20:11 28:01:2018

Почему педриодов так сильно интересуют российские 3,14-сы, а вот судьба своих совсем не трогает. Ни одного комента от них на предмет стамбульской конвенции.)((

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вопросик 20:24 28:01:2018

а почему в основном, педиками оказываются иудеи, как на этом фото?

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12

Мнение
Na-olimpiadu-dopustili-rossijskih-sportsmenov-col15
Павел Кириллов
26.01.2018

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