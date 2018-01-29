Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, об аннулировании паспортов которых ранее объявило МВД России, заявили о том, что отказываются признать законным решение властей. Они будут оспаривать действия МВД в суде.

«Друзья! Вы, возможно, читали новости о том, что МВД «аннулировало» наши паспорта. Так как ситуация выходит довольно серьезная, вынужден сделать по этому поводу заявление: Мы не признаем это «аннулирование» наших, граждан РФ, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России!» — сообщается на странице Павла Стоцко в Facebook.

Стоцко предположил, что решение об аннулировании паспортов (а то, что это произошло, можно проверить в базе МВД) было принято после неудачной попытки их изъятия во время визита полиции по месту регистрации Стоцко.

Что же касается судьбы сотрудников МВД, которые, основываясь на законах, поставили в паспорта штампы о браке, то угроза их увольнения, прозвучавшая в заявлении Ирины Волк, по мнению Павла Стоцко, «противоречит трудовому кодексу РФ и является актом устрашения для всех сотрудников МВД, кто не хочет нарушать законы России, по указке сверху».

«Мы будем оспаривать все эти действия МВД в суде» — сообщил Павел Стоцко и призвал журналистов и всех, кто следит за ситуацией, получать объективную информацию на его странице в Facebook.