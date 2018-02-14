«Таинственный россиянин» мошенническим путём лишил американских налогоплательщиков $100 тыс. Предприимчивый мужчина продал спецслужбам США не имеющий ценности и, вероятно, фальшивый компромат на президента США под видом ценных разведданных, сообщает The New York Times.

«Таинственный россиянин» сумел в прошлом году обманом получить от американских шпионов $100 тыс., пообещав передать им украденное ранее у Агентства национальной безопасности США «кибероружие», а в придачу — «компромат на президента США Дональда Трампа». Он так и не выполнил своё обещание, сообщает The New York Times со ссылкой на неназываемых сотрудников американских и европейских спецслужб, а также самого россиянина.

По данным американского издания, упомянутое «кибероружие» было разработано для проникновения в компьютерные сети России, Китая и других «конкурирующих» с США держав, однако было похищено «таинственной группировкой» под названием The Shadow Brokers («Теневые брокеры»), после чего на основе его программного кода было разработано «программное обеспечение, заразившее миллионы компьютеров по всему миру, нарушив работу больниц, фабрик и различных компаний». Похищение данных инструментов стало «страшным ударом» для АНБ, которому едва удалось даже сделать опись украденного, и поэтому США с тех пор неустанно пытаются вернуть их обратно, отмечается в материале NYT.

Как пишет газета, некоторое время назад американским агентам в Вене удалось установить связь и начать переговоры с хакером под псевдонимом Карло, предложившим в начале 2017 года передать американской стороне «полный набор хакерских инструментов», имеющихся в распоряжении The Shadow Brokers, а также имена «остальных людей, работающих в его организации», в обмен на защиту от любого юридического преследования со стороны США. Тем не менее заключить эту сделку американцам в итоге не удалось, и тогда «сотрудники разведки решили сделать то, что у шпионов получается лучше всего, — они предложили купить всю эту информацию за деньги», повествует обозреватель NYT. Именно в этот момент в деле появился упомянутый россиянин, который, связавшись с американцами из Германии, сообщил, что выступит посредником при заключении соответствующего соглашения, говорится в статье. Американцы ответили на его предложение согласием и для «сохранения возможности правдоподобно опровергнуть своё участие в деле» вышли с ним на контакт через связного — американского предпринимателя, ведущего деятельность в Германии.

Как сообщили NYT представители американских и европейских спецслужб, россиянин и раньше работал с агентами США, как правило, играя роль связующего звена между ними и российской ФСБ. Согласно информации, имеющейся у американских разведчиков, мужчина каким-то образом поддерживал контакты с киберпреступниками из Восточной Европы, «был непосредственно связан» с бывшим директором ФСБ Николаем Патрушевым, а также «помогал некоему российскому олигарху с транспортировкой незаконных грузов полудрагоценных металлов». Кроме того, по данным спецслужб США, он ранее был уличён в отмывании денег и владел для этого зарегистрированной в Великобритании «фиктивной, практически обанкротившейся фирмой по реализации передвижных грилей для уличных торговцев сосисками», что сразу заставило американскую сторону «усомниться в его надёжности».

Впрочем, как поведали автору статьи источники, больше всего американских агентов насторожило «нарочито сильное желание» россиянина продать им «компромат» на Дональда Трампа. Заявив, что в его распоряжении находится «огромная коллекция секретов», в том числе программный код разыскиваемого американцами «кибеоружия», он почти сразу предложил американцам «неподтверждённую и, вероятно, фальсифицированную информацию о Трампе и его окружении», включая банковские данные, электронные письма и «данные российской разведки», а также якобы снятое в 2013 году видео, на кадрах которого американский президент проводит время в компании проституток в одной из московских гостиниц. При этом мужчина стал быстро «сбивать цену» на свои услуги, опустив её с $10 млн до $1 млн.

Наконец, спустя несколько месяцев после первого выхода на связь с американцами он показал своему связному «15-секундный ролик, в котором некий мужчина, находясь в какой-то комнате, ведёт беседу с двумя женщинами», — однако подтвердить, что это действительно был Дональд Трамп, как утверждал сам россиянин, было невозможно; меж тем подозрения американских оперативников только окрепли, поскольку встреча между мужчиной и его американским связным, на которой состоялся показ видео, прошла в посольстве России в Берлине, пишет NYT.

Как признались в беседе с корреспондентом издания представители американской разведки, они «с опаской» отнеслись к предложенному россиянином компромату, поскольку воспринимали такую информацию не как «реальные разведданные», а как «сплетни, достойные жёлтых газет», а также подозревали, что сделка с мужчиной могла оказаться частью плана российских служб «по разжиганию конфликтов» внутри американского правительства, — ведь, если бы информация о том, что американские разведчики покупают компромат на президента, стала достоянием общественности, это отозвалось бы серьёзными последствиями в Вашингтоне. Вместе с тем американские разведчики так «отчаянно» хотели получить назад «кибероружие» и так боялись упустить хоть какие-то данные о том, как оно было похищено, что всё же продолжили переговоры с «подозрительным» россиянином.

Общение между продавцом компромата и американцами развивалось в лучших традициях шпионских романов, иронизирует автор статьи: были и «явки» в провинциальных немецких городках, и передачи секретных данных в пятизвёздочных берлинских отелях. Американские агентства параллельно установили за мужчиной слежку, наблюдая за его прилётами в Берлин, его встречами с любовницей в Вене и его отъездами домой в Санкт-Петербург, рассказали собеседники корреспондента NYT. По данным газеты, АНБ даже использовало свой официальный аккаунт в Twitter для передачи россиянину закодированных сообщений.

К апрелю прошлого года стало ясно, что сделка вот-вот должна будет состояться, — по этому случаю в отделение ЦРУ в Берлине из его штаб-квартиры в США прибыли несколько агентов, которым было поручено помочь своим коллегам с организацией операции, продолжает автор статьи. Россиянин встретился со своим связным в небольшом баре в западном Берлине и передал тому флэш-накопитель, на котором должен был содержаться небольшой пакет данных, служивший «образцом» той информации, которую предлагал мужчина. Однако уже через несколько дней сделка «пошла наперекосяк»: американские разведчики определили, что, хотя данные на флэшке действительно были получены от The Shadow Brokers, это были материалы, уже обнародованные группировкой ранее. В итоге ЦРУ заявило, что не будет за такое платить, что не на шутку рассердило россиянина, пишет NYT. Тем не менее переговоры между сторонами, пусть и «ни шатко ни валко», но продолжились — и к сентябрю они договорились «попробовать ещё раз».

По данным американской газеты, в конце сентября американский связной доставил россиянину в чемодане первый «взнос» из обещанного ему миллиона в размере $100 тыс.; при этом отдельные чиновники рассказали автору статьи, что речь шла о государственных средствах, переправленных в Европу «непрямыми каналами». Несколько недель спустя россиянин начал передавать данные — однако, как оказалось в конечном счёте, практически вся предоставленная им на протяжении октября и декабря информация имела отношение не к хакерским инструментам, за которыми охотилась американская разведка, а к выборам 2016 года и к «связям», якобы существующим между приближёнными Трампа и Москвой.

Как уточняет The New York Times, в распоряжении которой оказались четыре из переданных россиянином документов, все они «якобы являются» докладами российской разведки, и каждый из них касается соратников Трампа — в частности, его бывшего советника Картера Пэйджа, а также миллиардеров и спонсоров Республиканской партии США Роберта и Ребекки Мёрсер. Более того, судя по содержанию документов, они практически целиком составлены на основе новостных сообщений обыкновенных СМИ, а не секретных разведданных — а кроме того, как сообщил NYT ныне проживающий в США бывший советский шпион Юрий Швец, содержат многочисленные стилистические и грамматические конструкции, не характерные для донесений российской разведки, подчёркивается в материале.

В декабре россиянин сообщил связному, что пока будет передавать только материалы на Трампа, а хакерские инструменты будет вынужден «придержать», поскольку получил соответствующий приказ от высокопоставленных сотрудников российских спецслужб. Наконец, в самом начале этого года американцы решили дать мужчине «последний шанс» — однако он на финальной встрече со связным «не принёс ничего, кроме отговорок». Тогда американские агенты предложили россиянину выбор: либо начать работать на них и сообщить имена всех членов его разведывательной сети, либо отправиться назад в Россию и не возвращаться оттуда, «пока ему дорога свобода». «Долго россиянин не размышлял. Он отхлебнул клюквенного сока, стакан с которым до этого поглаживал, взял свою сумку и сказал «спасибо» — а затем вышел за дверь», — пишет NYT.

Как подчёркивает обозреватель NYT, американские спецлужбы убеждены, что российские шпионы пытаются не только углубить противоречия между сторонниками различных политических течений внутри США при помощи кибератак и применения «ботов» в соцсетях, но и «бросить тень сомнения» на так называемое российское дело — и для этой цели, по всей видимости, служат ничем не подтверждённые сообщения об отношениях между Дональдом Трампом и Москвой, включая пресловутое «видео» с проститутками, существование которого американский президент неоднократно опровергал.

Между тем слухи о существовании такого ролика стали ходить больше года назад, после публикации скандального «досье на Трампа», составленного бывшим британским разведчиком по заказу Демократической партии США. Как подчёркивает автор материала, с тех пор в Центральной и Восточной Европе «всплывали» как минимум четверо россиян «со связями в шпионских кругах и преступном мире», которые обращались к американским политтехнологам, частным детективам и шпионам, пытаясь продать тем «компромат», который бы подтвердил информацию, содержащуюся в досье. Американские чиновники подозревают, что по крайней мере некоторые из этих «продавцов» работают на российскую разведку, отмечает журналист.