Гражданку Латвии в Ирландии судят за инсценирование самоубийства

По информации издания, таким образом Яунмайзе пыталась уберечь от преследования своего друга Романа Пономарчука, который был связан с убийством женщины.
Тело убитой Антры Озолини было обнаружено ирландской полицией 28 июня 2014 года. Вначале это выглядело как самоубийство. Сейчас же прокуратура утверждает, что Яунмайзе обмотала вокруг шеи убитой синий провод, чтобы было похоже, что женщина покончила с собой.
В понедельник Яунмайзе отрицала свою вину. Предполагается, что судебный процесс будет длиться две недели.
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