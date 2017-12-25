Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф предостерёг Америку от введения масштабных антироссийских санкций и заявил, что в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой», сообщает Financial Times.
— Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции США могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — говорится в статье.
Также Греф заявил в интервью изданию, что если при расширении антироссийских санкций государственные банки РФ отключат от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, то эти меры будут «иррациональными».
Как сообщает издание, в пользу отключения РФ от SWIFT политики Запада высказываются с 2014 года, когда были введены самые первые санкции.
Nebūtu slikti, ja tā izdarītu. Krieviju ir jānoliek pie vietas.« ответить
вас осталось 800 000 и то половина помешанных с другими. Зачем тебе нужно ссориться с соседями по дому. Разве не лучше жить в мире?« ответить
в россии разработан аналог swift/« ответить
а если систему отключат, россияне перережут атлантические кабели.
нехрен заказывать товары в amazon.