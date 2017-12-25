Греф предостерёг США от глупостей(3)

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22:11 24.12.2017
Экономика / Финансы

Также он заявил, что если государственные банки РФ отключат от международной системы SWIFT, то эти меры будут «иррациональными».

Председатель правления и президент Сбербанка Герман Греф предостерёг Америку от введения масштабных антироссийских санкций и заявил, что в случае их принятия холодная война покажется «детской забавой», сообщает Financial Times.

 

— Один из главных банкиров России сказал, что потенциально далеко идущие новые санкции США могли бы «сделать так, что холодная война показалась бы детской забавой», — говорится в статье.

 

Также Греф заявил в интервью изданию, что если при расширении антироссийских санкций государственные банки РФ отключат от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, то эти меры будут «иррациональными».

 

Как сообщает издание, в пользу отключения РФ от SWIFT политики Запада высказываются с 2014 года, когда были введены самые первые санкции.

Газета.ru / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 22:48 24:12:2017

Nebūtu slikti, ja tā izdarītu. Krieviju ir jānoliek pie vietas.

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Tu esi glupeņkij duračoks 00:40 25:12:2017

вас осталось 800 000 и то половина помешанных с другими. Зачем тебе нужно ссориться с соседями по дому. Разве не лучше жить в мире?

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dlz77 04:30 25:12:2017

в россии разработан аналог swift/
а если систему отключат, россияне перережут атлантические кабели.
нехрен заказывать товары в amazon.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
18.12.2017

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