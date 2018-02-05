Председатель правления российского «Сбербанка» Герман Греф, выступая на Гайдаровском форуме 2018, по сути сообщил о том, что система власти в России деградировала. «Но, шансы всё-таки есть», — считает он.

Герман Греф, цитата: «В России гигантский дефицит кадров. В области искуственного интеллекта это огромная проблема. Мы два года назад были в Силиконовой долине, где нам устраивают встречу с русскоязычными ребятами. Нам представили девочку, химик, биолог, одна из выдающихся молодых… ей 30 лет, закончила МГУ, защищалась в МГУ, уехала в Стэнфорд. Её нам в США представили как звёздочку. И я ее спрашиваю: почему вы уехали? Она уехала вместе с мужем, он тоже занимается наукой. Я говорю ну, понятно, здесь климат не такой, как в Москве. Она говорит: да, причём тут климат? Я и в Москве сидела в лаборатории, и тут сижу в лаборатории. Говорит: знаете, у меня короткий период моей научной деятельности. Я знаю, что у меня есть 10 лет на какие-то серьёзные открытия. А в МГУ, чтобы мне заказать нужные реагенты, мне нужно было написать 5 листов заявок, потом утвердить их у начальника лаборатории, он должен подписать все заявки, отправить, и в лучшем случае месяц, а в среднем от полутора, до двух месяцев, мне приходит нужный объём реагентов. Как это происходит в США? Я вечером ухожу поздно ночью, набираю на компьютере всё, что мне нужно, а, к 8 утра, когда прихожу, у меня всё лежит. И я понятия не имею, откуда оно берётся. Это что? Инфраструктура? Климат? Или это система управления?»

«Вот эти факторы зачастую влияют значительно больше на молодых людей, да, на кого угодно. Потому что не все люди готовы бороться. Люди готовы принять те условия, которые есть, потому что они хотят заниматься своим делом», — подчеркнул Герман Греф.

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