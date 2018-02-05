Герман Греф, цитата: «В России гигантский дефицит кадров. В области искуственного интеллекта это огромная проблема. Мы два года назад были в Силиконовой долине, где нам устраивают встречу с русскоязычными ребятами. Нам представили девочку, химик, биолог, одна из выдающихся молодых… ей 30 лет, закончила МГУ, защищалась в МГУ, уехала в Стэнфорд. Её нам в США представили как звёздочку. И я ее спрашиваю: почему вы уехали? Она уехала вместе с мужем, он тоже занимается наукой. Я говорю ну, понятно, здесь климат не такой, как в Москве. Она говорит: да, причём тут климат? Я и в Москве сидела в лаборатории, и тут сижу в лаборатории. Говорит: знаете, у меня короткий период моей научной деятельности. Я знаю, что у меня есть 10 лет на какие-то серьёзные открытия. А в МГУ, чтобы мне заказать нужные реагенты, мне нужно было написать 5 листов заявок, потом утвердить их у начальника лаборатории, он должен подписать все заявки, отправить, и в лучшем случае месяц, а в среднем от полутора, до двух месяцев, мне приходит нужный объём реагентов. Как это происходит в США? Я вечером ухожу поздно ночью, набираю на компьютере всё, что мне нужно, а, к 8 утра, когда прихожу, у меня всё лежит. И я понятия не имею, откуда оно берётся. Это что? Инфраструктура? Климат? Или это система управления?»
«Вот эти факторы зачастую влияют значительно больше на молодых людей, да, на кого угодно. Потому что не все люди готовы бороться. Люди готовы принять те условия, которые есть, потому что они хотят заниматься своим делом», — подчеркнул Герман Греф.
Читайте по теме:
— Доцент МГУ: эта система власти будет снесена! Россия неуправляема
Страна деградации, д э билов и д аунов. Зато скрепы блестят.« ответить
варзилов, как ты все свои качества (дегенерат, дебил, даун) любишь на других переваливать. Это тебе приносит удовлетворение, и ты, быдло, от этого кончаешь.« ответить
Какая же ты мерзость, утопись, Окурок-урод, со своими комплексами.
Немецкие парламентарии, посетившие Крым с официальным визитом, были удивлены качеством местных дорог« ответить
пока некоторым лапшу на уши вешают немецкие парламентарии налаживают отношения с Крымом
Pērtiķi ar atombumbu.« ответить
вы два дебилоида, думаете что ваше мнение кому то интересно? ну разве что такому же дебилу ване.:))))))))))« ответить
не только Россия/vesti.lv/news/zhiteli-latviya-nahoditsya-v-zastoe-i-degradiruet« ответить
такая мелочь, как Латвия , не интересует. Они привыкли рассуждать о великом.)))« ответить
Зарплата и бонусы шести членов правления Сбербанка (включая Грефа) превышает фонд заработной платы МГУ.« ответить
Позорище! Кремний по английски Silicon, Кремниевая долина, а не Силиконовая. Там на кремниевых пластинах микроэлектронику они развивают, а не сиськи бабам накачивают Силиконом.« ответить