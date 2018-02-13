Люди станут «абсолютно прозрачными». Готовьтесь!

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Герман Бергер
17:10 13.02.2018
В мире / Россия

Президент-председатель правления Сбербанка Герман Греф высказал мнение о том, что в будущем «реальный» человек будет интересовать мир все меньше, а значение его цифрового «аватара» станет неуклонно расти, люди будут «абсолютно прозрачными»: ничего не удастся скрыть. Обо всем этом он рассказал на лекции в Калининграде.

Греф прочел лекцию в Балтийском федеральном университете имени Канта, входе которой затронул темы о новых технологических трендах, будущем бизнеса, перспективах искусственного разума и о новой цифровой реальности, передает РИА Новости.

 

По мнению президента Сбербанка, информационная эра сменилась эрой цифровой в 2015 году. Прорыв произошел после появления технологии, позволяющей использовать неограниченное количество необработанных данных в интернете, а также после появления облачных технологий. Со временем всех будет интересовать «ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы», утверждает Греф.

 

«Ключевым трендом» на ближайшие годы он назвал прозрачность человека для цифрового мира, отметив, что не все готовы смириться с таким положением дел, но деваться будет просто некуда. Даже если человек захочет оставить что-то в тайне, с помощью специальных аналитических систем это можно будет сделать явным, заверил Греф.

 

По его словам, американец польского происхождения Михаил Косинский научился получать информацию о людях, изучая их лайки в Facebook. Как выяснилось, 11-12 лайков достаточно для того, чтобы узнать человека так, как знают его коллеги; 230 лайков — как супруг или супруга, а 300 лайков позволят исследователю изучить его на уровне родителей.

 

«Все мы и дальше будем оставлять цифровые следы, по которым нас совсем не сложно найти и сделать о нас далеко идущие выводы», — заключил президент Сбербанка.

Вести.Ru / Фото
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