Литовский диссидент и правозащитница Нийоле Садунайте на церемонии вручения премии Свободы в Сейме напомнила, что дело почти десятилетней давности о педофилии до сих пор не раскрыто. Считается, что к делу могут быть причастны высокопоставленные лица, именно поэтому оно так тщательно замалчивается.

Садунайте рассказала, почему в республике не расследуют должным образом дело о педофилии и как относится к этому президент Даля Грибаускайте.

В 2009 году предприниматель Драсюс Кядис застрелил судью Каунасского окружного суда Йонаса Фурманавичюса за сексуальное насилие над девочкой, а потом был убит сам. После этого, в мае 2012 года полицейские насильно забрали девочку из дома ее отца, где она жила с родственниками. На торжественной церемонии вручения премии 13 января Садунайте напомнила, что прошло уже восемь лет с момента исчезновения девочки, а о ней нет никаких данных, и, вполне возможно, ее самой уже нет в живых.

— Очень большой резонанс вызвало ваше выступление 13 января в Сейме по поводу девочки, которая пропала, — Дейманте Кедите. Говорят, что вы выступили чуть ли не против президента Литвы Дали Грибаускайте.

— Я ее просто спросила. У нас в 2012 году приняли закон, что не может в Литве исчезнуть человек, что бы он ни натворил. Будь он убийцей, самым страшным преступником и до смерти сидит в тюрьме, родные должны знать, где он, нужно иметь возможность связаться письмом или как-то еще. А Дейманте, как ее забрали после того, как над ней издевались мужчины, пропала. Четыре комиссии признали, что ребенок не может выдумать такое, что ребенок не врет, не фантазирует, говорит правду. Можно допрашивать маленького ребенка только один раз, потому что это его травмирует. А тут допрашивали четыре [раза], и все (показания) было, но все уничтожали. Суд был за этих педофилов.

— Как вы думаете, жива ли Дейманте?

— Я и спрашивала (в Сейме 13 января), где Дейманте? Я верю, что ее нет в живых. Почему они ужасно злобно взяли ее (когда увозили из дома)? Все это зафиксировано. Она отключалась, слюна текла, голова не держалась, она спрашивала: зачем у меня восемь ручек. Это было 17 мая 2012 года в 7:00. Они позвонили в дверь — 40 вооруженных (полицейских), с газом, с автоматами… Когда Дейманте выносили, они ее страшно ломали. Мама этой девочки (Лаймуте Станкунайте) шла по левую сторону, ломала ее правую ногу через колено, адвокат (Гинтарас Черняускас) шел справа и ломал левую ногу. Любого преступника, хулигана так сломай — это жуткая боль, он не сможет сопротивляться. Девочка кричала вовсю при всех людях.

Дейманте любила дедушку, бабушку, любила свою тетю, была такая живая… Они забрали ее так дико и так жестоко.

— Кто — они?

— Педофилы. На следующий день после того, как увезли Дейманте, должна была бы приехать комиссия, которая устанавливает, лжет человек или нет. Поэтому они ее и увезли. Им надо было, чтобы Дейманте сказала, что педофилов не было, что это внушили ей папа или тетя.

Это дело шло несколько лет. Все, что было про педофилов, уничтожали, это и телефонные разговоры, и доказательства. Двадцать свидетелей или покончили жизнь самоубийством, или трагически погибли, утонули. Прокурор получил пустое дело, все было уничтожено.

— А где мама Дейманте?

— Никто не знает. Ее папу убили. Вроде как маму держат тайно, ее куда-то вывезли, там охрана.

Вся Литва трясется, самые хорошие люди. Но Бог, когда делил страх, наверное, меня забыл. Когда Бог с тобой — правда с тобой, и не защитить бедное, невинное дитя… Пусть я буду сидеть в тюрьме до смерти, пусть в меня стреляют. Мне будет легче так, чем я буду знать, что побоялась спросить, где Дейманте.

— Получается, что педофилы у власти и президент их покрывает?

— Президент в страхе, она сразу была за Дейманте и за Нерингу Венцкене — ее тетю, а потом на нее нажали, и она в страхе. Когда кончилось это выступление (на вручении премии Свободы), она (Грибаускайте) меня обняла и сказала: «Я никогда не знала и не знаю, где Дейманте».

— Говорят, что Даля Грибаускайте работала в Санкт-Петербурге, когда была студенткой, и могла быть связана с КГБ. Как сейчас это проверить?

— Мне кажется, в ней есть много доброго. И она просто, где вынуждена… Я скажу так. Может быть, тогда, когда Даля занимала место президента первый и второй раз, лучшего варианта не было.