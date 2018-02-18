Президент Литвы заявила, что «российская угроза» затрагивает половину Европы. Политолог Александр Коньков отметил, что Даля Грибаускайте придерживается уже знакомой стратегии.

«Российская угроза» затрагивает половину Европы, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, политик рассказала в интервью польским СМИ.

По ее мнению, «угроза» со стороны Москвы выросла после размещения ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Калининградской области, и теперь затрагивает уже половину столиц Европы.

В качестве ответа России Грибаускайте предложила ускорить принятие решений в НАТО и увеличить группировку альянса в странах Балтии.

Президент также вспомнила о недавних российских учениях «Запад-2017» вблизи литовских границ. По ее словам, это были «агрессивные наступательные маневры».

«Они (учения) продемонстрировали готовность России концентрировать большой военный потенциал на нашей границе – не только литовской, но и всех стран Балтии. Учения «Запад-2017» также показали, что Россия в течение 48 часов готова развернуть атаку через границу со странами НАТО: в странах Балтии, Польше и даже арктическом регионе», – заявила Грибаускайте.

Политолог Александр Коньков отметил, что президент Литвы придерживается уже знакомой стратегии.

«Даля Грибаускайте всю свою президентскую карьеру, как в Литве, так и в институциях ЕС, сделала именно на русофобской риторике, на выпадах в адрес России, на формировании образа врага из России, на постулировании разного рода угроз и проблем, которые якобы исходят из России. Все это масштабируется, пропагандируется в ЕС, при этом никаких поводов для этого не существует. Поэтому ее заявления имеет смысл рассматривать на двух уровнях: внутриполитическом – в преддверии скорых президентских выборов в Литве, и на уровне внутриевропейской риторики. Это такой блеф, своего рода стратегия, имидж этого политика – выстраивать свою повестку, что называется, от противного – пугать Россией своих избирателей, коллег, партнеров по европейскому сообществу», – сказал Александр Коньков.

В начале февраля Россия подтвердила, что разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. Ракеты способны наносить удары на расстояние до 500 километров. В Пентагоне признали, что Россия не нарушила двусторонних договоренностей, разместив ОТРК. При этом Вашингтон назвал подобный шаг дестабилизирующим. Россия заявила, что не намерена никому угрожать и напомнила о суверенном праве размещать вооружения где угодно на своей территории.