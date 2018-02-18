«Российская угроза» затрагивает половину Европы, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, политик рассказала в интервью польским СМИ.
По ее мнению, «угроза» со стороны Москвы выросла после размещения ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Калининградской области, и теперь затрагивает уже половину столиц Европы.
В качестве ответа России Грибаускайте предложила ускорить принятие решений в НАТО и увеличить группировку альянса в странах Балтии.
Президент также вспомнила о недавних российских учениях «Запад-2017» вблизи литовских границ. По ее словам, это были «агрессивные наступательные маневры».
«Они (учения) продемонстрировали готовность России концентрировать большой военный потенциал на нашей границе – не только литовской, но и всех стран Балтии. Учения «Запад-2017» также показали, что Россия в течение 48 часов готова развернуть атаку через границу со странами НАТО: в странах Балтии, Польше и даже арктическом регионе», – заявила Грибаускайте.
Политолог Александр Коньков отметил, что президент Литвы придерживается уже знакомой стратегии.
«Даля Грибаускайте всю свою президентскую карьеру, как в Литве, так и в институциях ЕС, сделала именно на русофобской риторике, на выпадах в адрес России, на формировании образа врага из России, на постулировании разного рода угроз и проблем, которые якобы исходят из России. Все это масштабируется, пропагандируется в ЕС, при этом никаких поводов для этого не существует. Поэтому ее заявления имеет смысл рассматривать на двух уровнях: внутриполитическом – в преддверии скорых президентских выборов в Литве, и на уровне внутриевропейской риторики. Это такой блеф, своего рода стратегия, имидж этого политика – выстраивать свою повестку, что называется, от противного – пугать Россией своих избирателей, коллег, партнеров по европейскому сообществу», – сказал Александр Коньков.
В начале февраля Россия подтвердила, что разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. Ракеты способны наносить удары на расстояние до 500 километров. В Пентагоне признали, что Россия не нарушила двусторонних договоренностей, разместив ОТРК. При этом Вашингтон назвал подобный шаг дестабилизирующим. Россия заявила, что не намерена никому угрожать и напомнила о суверенном праве размещать вооружения где угодно на своей территории.
Даля сошла с ума и ее надо бояться?« ответить
Даля-даун сама себя боится, столько дров наломала, народ разбегается, газ дорогой...« ответить
Она своего народа боится, вот и придумает сказки для дураков.
тупой жирный пингвин« ответить
памперсы смени и вместе с далей выпрыгни из окна . вы больные фейкометы« ответить
не правельно . тупая жирная пингвиньша .« ответить
NATO klātbūtne Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir jāpalielina!« ответить
Бот железный начиненный америкосовской херней« ответить
ваши голубые пидаристические войска свалят при первой угрозе И ТЫ УРОД от страха сдохнешь . ты же трус шавка пиндоская. поэтому и гавкаешь из за боязни. ты от страха сдохнешь« ответить
SerGej. Sen pa savu dauna krieva purnu neesi dabūjis? Varu tevi nodauzīt pediņ!« ответить
Мужика бы ей найти и все страхи кончатся.« ответить
Ей мужик не нужен, она как Ринька.« ответить
I čto, ona ņeprava razve?« ответить
Vovam. Protams ka Gribuskaitei ir taisnība!« ответить
Man ir tik baili, ka es varu abdirsties..« ответить