Грибаускайте держит в страхе всю Европу(28)

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Анатолий Тарасов
19:20 17.02.2018
В мире / Евросоюз

Президент Литвы заявила, что «российская угроза» затрагивает половину Европы. Политолог Александр Коньков отметил, что Даля Грибаускайте придерживается уже знакомой стратегии.

«Российская угроза» затрагивает половину Европы, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте. Об этом, как сообщает Sputnik Литва, политик рассказала в интервью польским СМИ.

 

По ее мнению, «угроза» со стороны Москвы выросла после размещения ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» в Калининградской области, и теперь затрагивает уже половину столиц Европы.

 

В качестве ответа России Грибаускайте предложила ускорить принятие решений в НАТО и увеличить группировку альянса в странах Балтии.

 

Президент также вспомнила о недавних российских учениях «Запад-2017» вблизи литовских границ. По ее словам, это были «агрессивные наступательные маневры».

 

«Они (учения) продемонстрировали готовность России концентрировать большой военный потенциал на нашей границе – не только литовской, но и всех стран Балтии. Учения «Запад-2017» также показали, что Россия в течение 48 часов готова развернуть атаку через границу со странами НАТО: в странах Балтии, Польше и даже арктическом регионе», – заявила Грибаускайте.

 

Политолог Александр  Коньков отметил, что президент Литвы придерживается уже знакомой стратегии.      

 

«Даля Грибаускайте всю свою президентскую карьеру, как в Литве, так и в институциях ЕС, сделала именно на русофобской риторике, на выпадах в адрес России, на формировании образа врага из России, на постулировании разного рода угроз и проблем, которые якобы исходят из России. Все это масштабируется, пропагандируется в ЕС, при этом никаких поводов для этого не существует. Поэтому ее заявления имеет смысл рассматривать на двух уровнях: внутриполитическом – в преддверии скорых президентских выборов в Литве, и на уровне внутриевропейской риторики. Это такой блеф, своего рода стратегия, имидж этого политика – выстраивать свою повестку, что называется, от противного – пугать Россией своих избирателей, коллег, партнеров по европейскому сообществу», – сказал Александр  Коньков.

 

В начале февраля Россия подтвердила, что разместила комплексы «Искандер» в Калининградской области. Ракеты способны наносить удары на расстояние до 500 километров. В Пентагоне признали, что Россия не нарушила двусторонних договоренностей, разместив ОТРК. При этом Вашингтон назвал подобный шаг дестабилизирующим. Россия заявила, что не намерена никому угрожать и напомнила о суверенном праве размещать вооружения где угодно на своей территории.

РИА Новости / Фото
Комментарии (28)
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Че случилось? 19:41 17:02:2018

Даля сошла с ума и ее надо бояться?

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Баба Яга всех запугала 00:07 18:02:2018

Даля-даун сама себя боится, столько дров наломала, народ разбегается, газ дорогой...
Она своего народа боится, вот и придумает сказки для дураков.

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ин-на 19:43 17:02:2018

тупой жирный пингвин

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сергей 20:03 17:02:2018

памперсы смени и вместе с далей выпрыгни из окна . вы больные фейкометы

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сл 21:29 17:02:2018

не правельно . тупая жирная пингвиньша .

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Latviešu patriots 19:54 17:02:2018

NATO klātbūtne Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir jāpalielina!

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сергей 20:05 17:02:2018

Бот железный начиненный америкосовской херней

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сергей 20:11 17:02:2018

ваши голубые пидаристические войска свалят при первой угрозе И ТЫ УРОД от страха сдохнешь . ты же трус шавка пиндоская. поэтому и гавкаешь из за боязни. ты от страха сдохнешь

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Latviešu patriots 20:52 17:02:2018

SerGej. Sen pa savu dauna krieva purnu neesi dabūjis? Varu tevi nodauzīt pediņ!

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хронический недо..б 20:17 17:02:2018

Мужика бы ей найти и все страхи кончатся.

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Вася Пупкин 21:35 17:02:2018

Ей мужик не нужен, она как Ринька.

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Vova 20:24 17:02:2018

I čto, ona ņeprava razve?

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Latviešu patriots 20:54 17:02:2018

Vovam. Protams ka Gribuskaitei ir taisnība!

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Latviešu patriots 23:37 17:02:2018

Man ir tik baili, ka es varu abdirsties..

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123

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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