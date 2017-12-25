Президент Литвы считает, что при необходимости нужно уметь менять свою позицию, и заявила, что с РФ нужно сотрудничать и торговать.

Россия — сосед Литвы, и лучше с ней сотрудничать и торговать, чем воевать, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью порталу 15min, передает РИА Новости.

«Наш сосед (Россия) в ближайшие годы останется сложным, если руководство останется прежним, то ситуация может остаться прежней, но я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться. Ситуация изменяется, в том числе геополитическая… нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать», — сказала Грибаускайте порталу.

Грибаускайте также назвала несколько категорий, важных для выстраивания двусторонних отношений, в том числе возврат якобы оккупированных территорий, использование силы в своих интересах, прекращение «подкупа» политиков не только в Литве, но и всей Европе и отказ от вмешательства в выборы других стран.

«Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать», — заявила президент Литвы.

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая занимает этот пост с 2009 года, является ярым критиком политики Москвы и лично президента РФ Владимира Путина. В частности, в начале сентября Грибаускайте сделала громкое заявление касательно требований, которые будто бы ей выдвинул президент РФ в 2010 году. По словам Грибаускайте, во время ее первой встречи с Владимиром Путиным она якобы получила от него «список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д.».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг эту информацию, назвав заявления литовского президента «неправдой». В МИД РФ заявления Грибаускайте назвали «подлогом».

Также Грибаускайте неоднократно приписывала Москве агрессивные планы в отношении стран Балтии. В конце сентября президент Литвы с трибуны Генассамблеи ООН заявила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» носят наступательный характер и являются частью агрессивного сценария в отношении соседних государств. Подобные маневры являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха, подчеркнула Грибаускайте.

В России и Белоруссии неоднократно подчеркивали, что учения являются плановыми и не направлены против каких-либо стран. По словам Шойгу, «вся ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер». Министр подчеркнул, что все российские военные вернулись в места дислокации.

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет агрессивных намерений и никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.