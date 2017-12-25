Грибаускайте: с Россией лучше торговать, а не воевать(20)

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Тимур Пушкарев
16:33 25.12.2017
В мире / Евросоюз

Президент Литвы считает, что при необходимости нужно уметь менять свою позицию, и заявила, что с РФ нужно сотрудничать и торговать.

Россия — сосед Литвы, и лучше с ней сотрудничать и торговать, чем воевать, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью порталу 15min, передает РИА Новости.

 

«Наш сосед (Россия) в ближайшие годы останется сложным, если руководство останется прежним, то ситуация может остаться прежней, но я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться. Ситуация изменяется, в том числе геополитическая… нужно искать возможность быть открытыми к изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать», — сказала Грибаускайте порталу.

 

Грибаускайте также назвала несколько категорий, важных для выстраивания двусторонних отношений, в том числе возврат якобы оккупированных территорий, использование силы в своих интересах, прекращение «подкупа» политиков не только в Литве, но и всей Европе и отказ от вмешательства в выборы других стран.

 

«Мы всегда с соседями стараемся дружить, ведь соседа не выбираешь, но самое главное — сотрудничество содействует защите интересов государства и наших людей. Поэтому важно сотрудничать, торговать, а не воевать», — заявила президент Литвы.

 

Президент Литвы Даля Грибаускайте, которая занимает этот пост с 2009 года, является ярым критиком политики Москвы и лично президента РФ Владимира Путина. В частности, в начале сентября Грибаускайте сделала громкое заявление касательно требований, которые будто бы ей выдвинул президент РФ в 2010 году. По словам Грибаускайте, во время ее первой встречи с Владимиром Путиным она якобы получила от него «список требований, которые должна выполнять Литва: не строить атомную станцию, сотрудничать с ними и т.д.».

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически опроверг эту информацию, назвав заявления литовского президента «неправдой». В МИД РФ заявления Грибаускайте назвали «подлогом».

 

Также Грибаускайте неоднократно приписывала Москве агрессивные планы в отношении стран Балтии. В конце сентября президент Литвы с трибуны Генассамблеи ООН заявила, что российско-белорусские учения «Запад-2017» носят наступательный характер и являются частью агрессивного сценария в отношении соседних государств. Подобные маневры являются еще частью информационной войны, которые направлены на распространение страха, подчеркнула Грибаускайте.

 

В России и Белоруссии неоднократно подчеркивали, что учения являются плановыми и не направлены против каких-либо стран. По словам Шойгу, «вся ложь была разоблачена сразу по окончании учения, которое носило исключительно оборонительный характер». Министр подчеркнул, что все российские военные вернулись в места дислокации.

 

В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет агрессивных намерений и никогда не будет нападать на какую-либо страну НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.

 

Sputnik Latvija / Фото Sputnik
Комментарии (20)
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Да ладна!? 16:46 25:12:2017

Даля, ты ли это?

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С Россией надо играть честно 16:59 25:12:2017

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. (Бисмарк).

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Тоже Бисмарк 17:05 25:12:2017

Никогда ничего не замышляйте против России, потому что на каждую вашу хитрость она ответит своей непредсказуемой глупостью.

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ваня 18:38 25:12:2017

Дура а хто тебе позволит думать надо было раньше хохлы тоже в свое время скакали терерь сидят тихо

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Апис 16:48 25:12:2017

Тааак. .. Напомните, пожалуйста, её прегрешения перед Россией. Собирается легко отделаться?

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Forward looking 17:06 25:12:2017

Что такое?
У госпожи бывшей коммунистки наступило просветление в мозгах?
Однако не верю.
Вот не верю и всё!

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Вован 19:02 25:12:2017

!00 % пудов фашингтонский обком мозги ей смазал.....

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Она намякивает 16:57 25:12:2017

На возврате оккупированных территорий, наверняка она имеет в виду мемель?

« ответить
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ыыы 18:52 25:12:2017

И Вильнюсский край

« ответить
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С Россией надо играть честно 16:58 25:12:2017

Не надейтесь, что единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами. И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас опрадывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть. (Бисмарк)

« ответить
Profile_default
во всем двуличие 17:01 25:12:2017

выворачивается наизнанку, извивается как червяк, но все равно обливает грязью русских. Двуличная коммунистка.Кто предал один раз- при оказии предаст еще раз.

« ответить
123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (1)

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