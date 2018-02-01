Еще совсем недавно эпидемиологическая ситуация в стране не вызывала опасений. Но радовались мы этому недолго. Со вчерашнего дня Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) официально объявил о начале эпидемии гриппа, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Даугавпилс заболел

На прошлой неделе число больных этим вирусом в Даугавпилсе достигло эпидемического порога, поэтому с 30 января в стране объявлено начало эпидемии гриппа (более 100 заболевших на 100 тыс. жителей).

В Даугавпилсе на прошлой неделе зарегистрировано 117,9 случая заболевания на 100 тыс. человек. Для сравнения: в Вентспилсе заболеваемость составляет 62 случая, в Юрмале — 30, в Лиепае — 26,1, в Риге — 20,6.

В среднем в Латвии заболеваемость составляет 28,9 случая на 100 тыс. человек.

На прошлой неделе в больницы попали больные гриппом практически во всех крупных городах Латвии: в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Вентспилсе и Валмиере. Госпитализировано всего 49 человек, в том числе 36 в Риге.

Напомним: недавно стало известно, что от осложнений гриппа умер первый в этом году пациент.

Берегите себя!

«Грипп всегда усложняет состояние людей, которые уже имеют какие–то другие заболевания, поэтому такие больные больше других рискуют жизнью в сезон обострения вируса», — сказала газете «СЕГОДНЯ» эпидемиолог Анна Балтача.

С ней полностью согласен и глава Латвийского общества врачей Петерис Апинис.

«В принципе грипп — это норма, каждый год этот вирус приходит. Так и должно быть при тех погодных условиях, в которых мы живем. Просто надо уметь защищаться. Я настоятельно рекомендую проходить вакцинацию от гриппа всем, кто входит в группу риска: беременным женщинам, маленьким детям, людям с пониженным иммунитетом, пожилым людям и медицинским работникам», — подчеркнул в разговоре с «СЕГОДНЯ» П. Апинис.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.