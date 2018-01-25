Вирус нашел первую жертву, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

От осложнений гриппа умер первый в этом году больной, сообщил плохую новость Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ). Хорошая новость — нынешней зимой распространение этого вируса значительно ниже, чем в предыдущем.

Летальные осложнения

Как сообщили газете «СЕГОДНЯ» в ЦКПЗ, пациент умер в начале года. Сейчас эту информацию было решено обнародовать, поскольку появилось лабораторное подтверждение того, что у скончавшегося латвийца было констатировано воспаление легких и грипп типа А, а также хроническое заболевание.

«Умерший был старше 50 лет. И умер он не от самого вируса, а от осложнений, которые грипп вызвал», — сказала эпидемиолог Анна Балтача.

По данным мониторинга ЦКПЗ, на прошлой неделе заболеваемость гриппом увеличилась почти на 88% и составила 13,7 случая на 100 тыс. населения. Ни в одном из городов, участвующих в мониторинге, эпидемический порог — 100 случаев на 100 тыс. населения — не превышен. «Это означает, что об эпидемии речи не идет», — подчеркнула она.

Эпидемия откладывается

На прошлой неделе больные гриппом были зарегистрированы в Риге, Юрмале, Вентспилсе, Гулбене, Даугавпилсе и Лиепае. Больше всего гриппом болели дети до 14 лет. В больницу попали 10 больных гриппом и четверо с пневмонией после гриппа. Всего с начала сезона в больницах от гриппа и осложнений после него лечилось 68 человек.

Эпидемиологи отмечают, что прошлой зимой распространение гриппа началось раньше, чем обычно — уже в первую неделю января интенсивность заболеваемости достигла 48,3 случая на 100 000 населения. «Грипп как вирусная инфекция становится катализатором тех проблем, которые, возможно, какое–то время уже «жили» в организме или же являются хроническими», — указывает А. Балтача.

По ее словам, если не переболеть гриппом дома, то можно «заработать» пневмонию, бронхит или воспаление легких, которые необходимо долго лечить. Особенно опасны осложнения, вызванные гриппом, для пожилых людей.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.