В этом месяце ЮНЕСКО опубликовало обновленный атлас языков, которые находятся в опасности. В Латвии языковеды насчитали целых пять исчезающих наречий. Латышского в нем нет, несмотря на постоянно звучащие на официальном уровне утверждения, что госязык в опасности.
В качестве «находящихся под угрозой» ЮНЕСКО называет для Латвии два языка — латгальский, что понятно, и… белорусский.
Хотя последний никакого статуса в Латвии, конечно же, не имеет, эксперты ЮНЕСКО приписали его к ЛР, возможно, из–за того, что на востоке страны на этом языке говорит достаточно много жителей, а в Краславском крае есть даже целые белорусские деревни. Всего на нем общается около 4 млн человек — в Белоруссии, Латвии, Литве, Польше, России, на Украине. Понимающих больше — около 7 млн человек.
Латгальский вопрос
Относительно латгальского языка в Латвии до сих пор идут горячие споры — считать его языком или диалектом. Хотя в лингвистике на этот счет никаких дискуссий не ведется: если какая–то группа людей считает свой язык именно языком, а не диалектом, то так оно и есть. Никаких других критериев наука не признает.
Носителей латгальского языка ЮНЕСКО насчитала 150 тыс. человек, и говорят на нем не только в Латгалии, но и в России. По данным исследования, опубликованным в 2009 году, 69,5% населения Латгалии владели латгальским.
Никакого официального его использования в ЛР не предусмотрено, а депутаты сейма, осмелившиеся пару раз выступить на латгальском, были за это подвергнуты обструкции. Тем не менее на нем издаются книги и периодика, выходят радио— или телепередачи, население Латгалии прикладывает немало усилий по сохранению своего языка.
Цыганский и идиш
«Находящимися в определенной опасности» ЮНЕСКО считает в Латвии цыганский язык и идиш. На цыганском говорят 3,5 млн человек, и его носители проживают в большинстве стран Европы. Тем не менее уважаемая организация полагает, что имеющий множество диалектов романи (так этот язык называют сами цыгане) рискует со временем полностью исчезнуть.
Ареалом распространения идиш ученые называют с два десятка стран Европы, в том числе и Латвию.
Идиш — это еврейский язык германской группы, некогда основной язык европейских евреев, на котором в начале XX века говорило около 11 млн человек по всему миру.
Идиш возник в Центральной и Восточной Европе в X–XIV веках на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского, а восточной версии — из славянских языков. В СССР словосочетание «еврейский язык» обозначало именно идиш, а иврит, сегодня — официальный язык евреев и Израиля, в советской литературе называли «древнееврейским».
В ходе последнего опроса в Латвии 825 человек назвали идиш родным языком (7,9 % от численности евреев в стране).
В полумертвом состоянии
Наконец «находящимся в критической опасности» ЮНЕСКО считает ливский язык. Еще незадолго до Второй мировой войны на этом языке в Латвии выходили периодические издания и печатались книги, а сейчас считается, что последний носитель ливского умер в 2009 году. Но «мертвым» пока этот язык не называют — его по–прежнему изучают, на нем еще пытаются общаться.
«Ливский язык умирает давно и медленно — с 13 века. Прижатая к побережью Рижского залива в восточной части Балтийского моря, Ливония пережила бесчисленное количество войн и вторжений, приведших к полной маргинализации ее языка. Последний носитель ливского умер в 2009 году, но в результате попыток оживления языка его стали преподавать в некоторых вузах Латвии, Эстонии и Финляндии», — было написано в недавнем исследовании умирающих европейских языков.
Сейчас на ливском способны изъясняться 40–50 человек, и этого, конечно, крайне мало, чтобы поддержать эту речь в сколько–нибудь жизнеспособном состоянии.
Ближайшими родственными языками ливского являются эстонский, южноэстонский и водский.
Само понятие «критически уязвимый язык», по классификации ЮНЕСКО, означает, что самые молодые его носители — пожилые люди, которые говорят на языке только частично и делают это редко.
Под угрозой
В России принято гордиться многонациональным составом своего населения. Но это многообразие постепенно теряется. В атласе вымирающих языков ЮНЕСКО указаны 136 языков, которые находятся в опасности в РФ. Исчезнувшими признаны 20 языков, еще 22 считаются находящимися в критическом состоянии.
По мнению директора института лингвистических исследований РАН Евгения Головко, эта проблема касается не только России, но и всего мира. Исчезновение языков происходит не столько из–за специфики страны и ее политики, сколько из–за исторического наследия. С ним согласен и научный сотрудник социологического института РАН Андриан Влахов. «В любом государстве, где законодательно закреплен статус одного языка (как у нас — русского), язык того или иного этнического меньшинства будет находиться под угрозой», — сказал он Радио “Свобода”.
В Латвии похожая ситуация. Госязык у нас один–единственный, поэтому не получилось сохранить ливский, поэтому под угрозой и латгальский. На русском в ЛР тоже говорит этническое меньшинство, но по понятным причинам великому и могучему исчезновение не грозит. Хотя ареал распространения русского языка в последние годы заметно уменьшился.
Русский просят подвинуться
Согласно исследованию, которое провела группа Euromonitor Int., основываясь на данных ООН и национальных статистических центров, за последние десять и более лет на постсоветском пространстве стали меньше использовать русский язык. Латвия — не исключение.
По этим данным, в Латвии в 1994 году на русском языке говорили 40,5% жителей, а в 2016 году –— только 29,8%.
В Эстонии доля говорящих по–русски уменьшилась за эти же годы с 33,3% до 23,4%,
В Казахстане в 1994 году на русском языке говорили 33,7% жителей, тогда как в 2016 году — 20,7%. Это самое большое падение данного показателя.
На Украине в 1994 году русский язык использовали 33,9% населения, в прошлом году — 24,4%.
Сократилось число русскоговорящих жителей также в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.
На постсоветским пространстве лишь одна страна выбивается из общего ряда. Это Белоруссия, где в 1994 году лишь чуть более половины населения называло русский родным, а в 2016 году таких было уже 71%. Заслуга в этом принадлежит Александру Лукашенко, который через год после прихода к власти провел референдум, сделав русский язык вторым государственным.
Процесс избавления от русского идет на окраинах бывшей советской империи и по сей день. Так, в Казахстане недавно начался перевод казахского языка на латинский алфавит.
В 1939–1942 годах кириллический алфавит был введен во всех тюркоязычных республиках СССР, которые до этого пользовались латиницей, а иногда и арабским письмом, а также в Молдавии. Четыре страны — Узбекистан, Туркмения, Азербайджан и Молдавия — уже вернулись к латинской графике. Последним, в 2001 году, это сделал Азербайджан.
Вернуть с того света
Обычно умирающий язык вернуть к жизни невозможно. Но редкие исключения бывали. Недавно подобный пример имел место на Британских островах.
Несколько столетий на территории Уэльса люди говорили на валлийском языке. Но из–за промышленной революции в начале XIX века в Уэльс хлынул поток английских рабочих, что привело к постепенному размыванию валлийского населения и формированию двуязычия. К началу XX века число носителей валлийского языка сократилось до уровня, при котором ему предрекали исчезновение в течение нескольких поколений. Ситуация начала меняться в 20–30–е годы, когда за использование языка стала выступать Партия Уэльса. В стране запустили радиовещание на валлийском, активисты добились судопроизводства на родном и английском языках. И хотя влияние английского языка не уменьшилось, согласно данным переписи 2011 года, 20% жителей Уэльса говорят на валлийском.
ЦИТАТЫ
«Сейчас на ливском способны изъясняться 40–50 человек, и этого, конечно, крайне мало, чтобы поддержать эту речь в сколько–нибудь жизнеспособном состоянии».
«Процесс избавления от русского идет на окраинах бывшей советской империи и по сей день».
Григорий АНТОНОВ.
Чухня, все гастрбайтеры через год начинают говорить по-русски« ответить
После того, как прочла , что белорусский язык вымирающий-стало ясно« ответить
ТАКОГО ВЕСЁЛОГО ЛАТЫШСКОГО БАЛАГАНА МИР« ответить
ЕЩЁ НЕ ВИДЕЛ...
НЕЧТО БЫЛО В ГЕРМАНИИ В 1933 ГОДУ...ПРАВДА ОН ЗАКОНЧИЛСЯ В 1945 ГОДУ...
ЛАТЫШСКИЙ БАЛАГАН-ШОУ ДАЁТ СВОЮ ГАСТРОЛЬ НЕПРАСТИТЕЛЬНО ДОЛГО...
В этом году летом будет парад извращенцев. И это здорово! Вот после этого мУроприятия рождаемость будет ноль. Вот и придёт естественный пипец демографии лаптишей. Ха-ха!« ответить
Слышишь порнозвезда! Извините,там коментарии отключены,статья заказная! Наезжать на налогоплательщиков за их требования,этоэгоизм. Вот ты вика нащёлкай здесьналогоплательщиков,и заставь их здесь пахать,чтоб шадурскому и абумерину было на что здесь пожить со своими семьями! Чтоб тебя ,Всевышний наказал,и дал тебе штук 15 детей,и безвыездную визу из латвии!« ответить
Да расслабься, это жалкая попытка манипуляции посредством сравнительного анализа двух полярных крайностей, вести заработали деньги за оплаченную каким нибудь натовским инофрмационным центром идиотскую публикацию, а у слабоумных и психованных конкретно бомбануло.« ответить
A BAM TO - TOЧHO ПРИШЁЛ ПИ 3 ДEЦ !!!« ответить
Во времена СССР латышскому языку ничего не грозило, никаких проблем не было. А теперь, во времена независимости .........« ответить