Ученые утверждают, что нет, спасать надо латгальский и идиш, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

В этом месяце ЮНЕСКО опубликовало обновленный атлас языков, которые находятся в опасности. В Латвии языковеды насчитали целых пять исчезающих наречий. Латышского в нем нет, несмотря на постоянно звучащие на официальном уровне утверждения, что госязык в опасности.

В качестве «находящихся под угрозой» ЮНЕСКО называет для Латвии два языка — латгальский, что понятно, и… белорусский.

Хотя последний никакого статуса в Латвии, конечно же, не имеет, эксперты ЮНЕСКО приписали его к ЛР, возможно, из–за того, что на востоке страны на этом языке говорит достаточно много жителей, а в Краславском крае есть даже целые белорусские деревни. Всего на нем общается около 4 млн человек — в Белоруссии, Латвии, Литве, Польше, России, на Украине. Понимающих больше — около 7 млн человек.

Латгальский вопрос

Относительно латгальского языка в Латвии до сих пор идут горячие споры — считать его языком или диалектом. Хотя в лингвистике на этот счет никаких дискуссий не ведется: если какая–то группа людей считает свой язык именно языком, а не диалектом, то так оно и есть. Никаких других критериев наука не признает.

Носителей латгальского языка ЮНЕСКО насчитала 150 тыс. человек, и говорят на нем не только в Латгалии, но и в России. По данным исследования, опубликованным в 2009 году, 69,5% населения Латгалии владели латгальским.

Никакого официального его использования в ЛР не предусмотрено, а депутаты сейма, осмелившиеся пару раз выступить на латгальском, были за это подвергнуты обструкции. Тем не менее на нем издаются книги и периодика, выходят радио— или телепередачи, население Латгалии прикладывает немало усилий по сохранению своего языка.

Цыганский и идиш

«Находящимися в определенной опасности» ЮНЕСКО считает в Латвии цыганский язык и идиш. На цыганском говорят 3,5 млн человек, и его носители проживают в большинстве стран Европы. Тем не менее уважаемая организация полагает, что имеющий множество диалектов романи (так этот язык называют сами цыгане) рискует со временем полностью исчезнуть.

Ареалом распространения идиш ученые называют с два десятка стран Европы, в том числе и Латвию.

Идиш — это еврейский язык германской группы, некогда основной язык европейских евреев, на котором в начале XX века говорило около 11 млн человек по всему миру.

Идиш возник в Центральной и Восточной Европе в X–XIV веках на основе средневерхненемецких диалектов с обширными заимствованиями из древнееврейского и арамейского, а восточной версии — из славянских языков. В СССР словосочетание «еврейский язык» обозначало именно идиш, а иврит, сегодня — официальный язык евреев и Израиля, в советской литературе называли «древнееврейским».

В ходе последнего опроса в Латвии 825 человек назвали идиш родным языком (7,9 % от численности евреев в стране).

В полумертвом состоянии

Наконец «находящимся в критической опасности» ЮНЕСКО считает ливский язык. Еще незадолго до Второй мировой войны на этом языке в Латвии выходили периодические издания и печатались книги, а сейчас считается, что последний носитель ливского умер в 2009 году. Но «мертвым» пока этот язык не называют — его по–прежнему изучают, на нем еще пытаются общаться.

«Ливский язык умирает давно и медленно — с 13 века. Прижатая к побережью Рижского залива в восточной части Балтийского моря, Ливония пережила бесчисленное количество войн и вторжений, приведших к полной маргинализации ее языка. Последний носитель ливского умер в 2009 году, но в результате попыток оживления языка его стали преподавать в некоторых вузах Латвии, Эстонии и Финляндии», — было написано в недавнем исследовании умирающих европейских языков.

Сейчас на ливском способны изъясняться 40–50 человек, и этого, конечно, крайне мало, чтобы поддержать эту речь в сколько–нибудь жизнеспособном состоянии.

Ближайшими родственными языками ливского являются эстонский, южноэстонский и водский.

Само понятие «критически уязвимый язык», по классификации ЮНЕСКО, означает, что самые молодые его носители — пожилые люди, которые говорят на языке только частично и делают это редко.

Под угрозой

В России принято гордиться многонациональным составом своего населения. Но это многообразие постепенно теряется. В атласе вымирающих языков ЮНЕСКО указаны 136 языков, которые находятся в опасности в РФ. Исчезнувшими признаны 20 языков, еще 22 считаются находящимися в критическом состоянии.

По мнению директора института лингвистических исследований РАН Евгения Головко, эта проблема касается не только России, но и всего мира. Исчезновение языков происходит не столько из–за специфики страны и ее политики, сколько из–за исторического наследия. С ним согласен и научный сотрудник социологического института РАН Андриан Влахов. «В любом государстве, где законодательно закреплен статус одного языка (как у нас — русского), язык того или иного этнического меньшинства будет находиться под угрозой», — сказал он Радио “Свобода”.

В Латвии похожая ситуация. Госязык у нас один–единственный, поэтому не получилось сохранить ливский, поэтому под угрозой и латгальский. На русском в ЛР тоже говорит этническое меньшинство, но по понятным причинам великому и могучему исчезновение не грозит. Хотя ареал распространения русского языка в последние годы заметно уменьшился.

Русский просят подвинуться

Согласно исследованию, которое провела группа Euromonitor Int., основываясь на данных ООН и национальных статистических центров, за последние десять и более лет на постсоветском пространстве стали меньше использовать русский язык. Латвия — не исключение.

По этим данным, в Латвии в 1994 году на русском языке говорили 40,5% жителей, а в 2016 году –— только 29,8%.

В Эстонии доля говорящих по–русски уменьшилась за эти же годы с 33,3% до 23,4%,

В Казахстане в 1994 году на русском языке говорили 33,7% жителей, тогда как в 2016 году — 20,7%. Это самое большое падение данного показателя.

На Украине в 1994 году русский язык использовали 33,9% населения, в прошлом году — 24,4%.

Сократилось число русскоговорящих жителей также в Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.

На постсоветским пространстве лишь одна страна выбивается из общего ряда. Это Белоруссия, где в 1994 году лишь чуть более половины населения называло русский родным, а в 2016 году таких было уже 71%. Заслуга в этом принадлежит Александру Лукашенко, который через год после прихода к власти провел референдум, сделав русский язык вторым государственным.

Процесс избавления от русского идет на окраинах бывшей советской империи и по сей день. Так, в Казахстане недавно начался перевод казахского языка на латинский алфавит.

В 1939–1942 годах кириллический алфавит был введен во всех тюркоязычных республиках СССР, которые до этого пользовались латиницей, а иногда и арабским письмом, а также в Молдавии. Четыре страны — Узбекистан, Туркмения, Азербайджан и Молдавия — уже вернулись к латинской графике. Последним, в 2001 году, это сделал Азербайджан.

Вернуть с того света

Обычно умирающий язык вернуть к жизни невозможно. Но редкие исключения бывали. Недавно подобный пример имел место на Британских островах.

Несколько столетий на территории Уэльса люди говорили на валлийском языке. Но из–за промышленной революции в начале XIX века в Уэльс хлынул поток английских рабочих, что привело к постепенному размыванию валлийского населения и формированию двуязычия. К началу XX века число носителей валлийского языка сократилось до уровня, при котором ему предрекали исчезновение в течение нескольких поколений. Ситуация начала меняться в 20–30–е годы, когда за использование языка стала выступать Партия Уэльса. В стране запустили радиовещание на валлийском, активисты добились судопроизводства на родном и английском языках. И хотя влияние английского языка не уменьшилось, согласно данным переписи 2011 года, 20% жителей Уэльса говорят на валлийском.

ЦИТАТЫ

«Сейчас на ливском способны изъясняться 40–50 человек, и этого, конечно, крайне мало, чтобы поддержать эту речь в сколько–нибудь жизнеспособном состоянии».

«Процесс избавления от русского идет на окраинах бывшей советской империи и по сей день».

Григорий АНТОНОВ.