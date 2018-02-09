Житель Кулдигского края, Ивандской волости по имени Арвис получил письмо. Открыв его мужчина был крайне удивлен, узнав, что судебные исполнители требуют от него выплатить мифический долг, рассказывает Bez Tabu.

Зная о том, что ничего должен стране, мужчина начал выяснять обстоятельства. В результате оказалось, что письмо должен был получить другой человек – однофамилец Арвиса.

“Я знаю этого человека. Он живет в другой волости, у него другое имя, другой персональный код, только фамилия у нас совпадает”, — рассказывает возмущенный латвиец.

Арвис пытался решить проблему сам – сообщил об ошибке в Кулдигское самоуправление и сотрудникам местной муниципальной полиции. Увы, результата это не принесло – никто даже не показал ему материалы дела. В итоге мужчина написал официальное заявление с требованием разъяснить ситуацию. Ответа он так и не получил.

Дело рассматривает административная комиссия, которой руководит начальник муниципальной полиции Риналд Гутпелцс, которые совершенно не хочет общаться с журналистами, утверждая, что в ситуации замешаны несовершеннолетние, поэтому комментариев он дать не может.

Впрочем, в поле зрение журналистов господин Гутпелцс попадал уже много раз. К примеру, в связи с делом о причинении телесных повреждений или о езде на несоответствующем ПДД автомобиле.

И хотя начальник полиции молчит, судебный исполнитель Инесе Божа подтвердила – ошибка действительно имела место быть.

“Полиция прислала нам информацию о прекращении дела. Мы выполнили. Все в порядке, причин для беспокойства у данного мужчины больше нет”, — заявила она.

И хотя ошибки исправлены, Арвис планирует требовать компенсацию за время простоя. Мужчина работает дальнобойщиком и был вынужден пропустить несколько рейсов, выясняя подробности ситуации.