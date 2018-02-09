Грубая ошибка: полиция путает данные и обвиняет невиновных латвийцев(2)

Лента новостей
Российские протестанты оценили секс с роботами Новая версия убийства комбата ДНР Гиви Американцы уничтожили огромное число солдат Асада Мама Тимати рассказала, как сделать из ребенка лидера «Смерть Сталина» может вернуться в Россию при одном условии Сборная России одержала первую победу на Олимпиаде Этажи леса 6 скрытых признаков, что пора расставаться Французы отпустили Керимова в Россию
Eще в разделе
Крик о помощи: погрязший в долгах после лечения рака латвиец отчаянно ищет работу ЧП в Лиепае: недовольный пассажир выстрелил в водителя маршрутки Ответ России на НАТО в Латвии один — «держать порох сухим» Покончил с собой один из сотрудников психоневрологической больницы «Айнажи» Бизнесмен: Э-здоровьем занимались те, кто провалил skolas.lv
Виталий Вавилкин
16:20 08.02.2018
Наша Латвия / Социум

Житель Кулдигского края, Ивандской волости по имени Арвис получил письмо. Открыв его мужчина был крайне удивлен, узнав, что судебные исполнители требуют от него выплатить мифический долг, рассказывает Bez Tabu.

Зная о том, что ничего должен стране, мужчина начал выяснять обстоятельства. В результате оказалось, что письмо должен был получить другой человек – однофамилец Арвиса.

 

“Я знаю этого человека. Он живет в другой волости, у него другое имя, другой персональный код, только фамилия у нас совпадает”, — рассказывает возмущенный латвиец.

Арвис пытался решить проблему сам – сообщил об ошибке в Кулдигское самоуправление и сотрудникам местной муниципальной полиции. Увы, результата это не принесло – никто даже не показал ему материалы дела. В итоге мужчина написал официальное заявление с требованием разъяснить ситуацию. Ответа он так и не получил.

 

Дело рассматривает административная комиссия, которой руководит начальник муниципальной полиции Риналд Гутпелцс, которые совершенно не хочет общаться с журналистами, утверждая, что в ситуации замешаны несовершеннолетние, поэтому комментариев он дать не может.

 

Впрочем, в поле зрение журналистов господин Гутпелцс попадал уже много раз. К примеру, в связи с делом о причинении телесных повреждений или о езде на несоответствующем ПДД автомобиле.

 

И хотя начальник полиции молчит, судебный исполнитель Инесе Божа подтвердила – ошибка действительно имела место быть.

 

“Полиция прислала нам информацию о прекращении дела. Мы выполнили. Все в порядке, причин для беспокойства у данного мужчины больше нет”, — заявила она.

 

И хотя ошибки исправлены, Арвис планирует требовать компенсацию за время простоя. Мужчина работает дальнобойщиком и был вынужден пропустить несколько рейсов, выясняя подробности ситуации.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Nek-to 16:30 08:02:2018

Арвис планирует требовать компенсацию за время простоя
-----
Jetyo - pravil'no - byla aktivnost' - nado kompensirovat' izderzhki... gotov' kapustu, bozha...

« ответить
Profile_default
Janka 16:46 08:02:2018

ошибка действительно имела место быть.
===
u kazdoi "oshibki" estj imja i familija.
vot teper puskai i oplacivaet vse posledstvija "oshibki". i potracennoe vremja togo celoveka, i potracennoe vremja drugih ljudei.
neskolko raz takie "oshibki" poplatitsa za svoi "oshibki" i v buduscem uze ne budet oshibok.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV