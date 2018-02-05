Грудинина вызвали в ЦИК РФ из-за «не до конца закрытых» счетов в Швейцарии

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Герман Бергер
22:59 04.02.2018
В мире / Россия

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пока не убедились в том, что Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ для участия в выборах президента России, действительно закрыл, как того требует закон, все счета в иностранных банках.

«Есть непонимание у нас — два счета в Швейцарии, которые до конца, как я понимаю, не закрыты и по которым не проинформирована Федеральная налоговая служба, и два счета в Австрии, которые точно так же до конца не закрыты или, может быть, не закрыты, я не знаю, я не готов утверждать», — сказал заместитель главы ЦИК Николай Булаев в интервью телеканалу «Россия 24».

 

Все зарубежные счета Грудинина закрыты полностью, заверил РБК пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

 

«Я не понимаю, что значит не до конца закрыты, дополнительные документы, которые потребовала ЦИК, либо уже представлены, либо будут представлены, это не имеет никакого отношения к закрытию счетов», — пояснил он.

 

Грудинин изначально, 28 декабря, подал уведомление в ЦИК об отсутствии у него счетов, вкладов и денежных средств в иностранных банках, рассказывал член ЦИК Евгений Шевченко, сообщал ТАСС. Однако 9 января Грудинин в уведомлении ЦИК уточнил, что счета в иностранном банке были, на них находилось порядка 14,4 млн руб., а также были ценные бумаги. Одновременно было подано уведомление о том, что денег на счетах больше нет, а кандидат ими не пользуется.

РБК / Фото
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Павел Кириллов
02.02.2018

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