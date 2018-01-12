Группы латышского языка: осталось несколько мест!

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Татьяна Пушкарева
14:00 12.01.2018
Наш город / Наш город

Стоило департаменту образования, культуры и спорта Рижской думы объявить об очередном наборе на бесплатные курсы латышского языка, как практически все свободные места были заняты буквально за пару дней. Курсы начнут работу весной. Занятия будут проходить в разных районах Риги.

На данный момент в трех учебных учреждениях осталось всего несколько свободных мест. Они есть на курсах, которые проходят в Рижском образовательном и информационно-методическом центре, ООО Mensarius и Учебном центре самоуправлений Латвии. Здесь особенно ждут людей без базовых знаний. Но еще можно успеть подать заявки на курсы, которые начнутся осенью.

 

Как сообщают учебные учреждения, которые занимаются обучением латышскому языку жителей Риги, количество желающих, как и каждый год, было очень большим, поэтому группы были укомплектованы в кратчайшие сроки. И это несмотря на то, что националы постоянно твердят, что у русскоязычных нет желания изучать латышский язык!

 

Рижская дума каждый год проводит бесплатные курсы, выделяя на эти цели более сотни тысяч евро из бюджета. В этом году финансирование составит более 128 тысяч евро. 

 

Список учебных учреждений с контактной информаций опубликован на сайтах www.iksd.riga.lv и www.riga.lv.

 

 

Vesti.lv / Фото riga.lv/RU

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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

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