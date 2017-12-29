Грузооборот портов Балтии за 11 месяцев увеличился на 3,4%(2)

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Тимур Пушкарев
11:01 29.12.2017
Экономика / Транспорт

Порты стран Балтии за 11 месяцев 2017 года перевалили 137,115 млн тонн грузов — на 3,4% или 4,485 млн тонн больше, чем за тот же период 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии.

41,7% общего объема грузов было перевалено в латвийских, 35,1% — в литовских, 23,3% — в эстонских портах.

 

По сравнению с 11 месяцами 2016 года грузооборот увеличился в портах всех трех стран Балтии.

 

Грузооборот латвийских портов за год вырос на 0,4% или 203,3 тыс. тонн — до 57,154 млн тонн; литовских — на7,1% или 3,177 млн тонн, до 48,081 млн тонн; эстонских — на 3,6% или 1,104 млн тонн, до 31,881 млн тонн.

 

Больше всего грузов в этом году перевалил литовский Клайпедский порт — 39,219 млн тонн, на 6,5% больше, чем за 11 месяцев 2016 года.

 

На втором месте — Рижский порт, за 11 месяцев переваливший 31,117 млн тонн (-6,7%), на третьем — Вентспилсский порт с 18,527 млн тонн (+8,6%).

 

В 2016 году общий грузооборот портов стран Балтии составил 145,943 млн тонн, уменьшившись по сравнению с предыдущим годом на 2,8% (4,196 млн тонн).

LETA / Фото LETA
Комментарии (2)
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Всё правильно 11:05 29:12:2017

Вы ещё с царской Россией сравните, результат будет ещё более впечатляющим.
Счетоводы хреновы.

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Janka 12:35 29:12:2017

a vcera plakali cto Rossija svoj tranzit ubiraet.
raduites. von kak dela idet.
)))

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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