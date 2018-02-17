В переводе на человеческий это означает, что в реальность финансового мира начали проникать подозрения о том что «американский король» (он же мировой гегемон) на самом деле голый, а его самые уязвимые места прикрыты всего лишь зеленоватым листком с портретом американского президента.
После того как Трамп и его враги из Демократической и Республиканской партий приступили к обсуждению бюджета и увеличения программы государственных заимствований, стало очевидным, что значительная часть истеблишмента пришла к консенсусу по одному из ключевых вопросов. Вместо обещанного Трампом в избирательной кампании сокращения расходов и дефицитов было принято решение о рекордном увеличении дефицита бюджета, расходов бюджета и государственного долга. Вместо того чтобы пытаться урвать друг у друга какие-то важные статьи расходов, американские политики из разных партий и групп интересов решили, что повышение американского госдолга позволит «заплатить за все» и дать возможность заработать деньги и набрать очки всем участникам политического процесса.
Такое единодушие сильно не понравилось финансовым рынкам, экономическим СМИ и тем немногим политикам, которые знают, к каким последствиям для доллара и экономики в целом приведет стратегия «закрытия» дефицита с помощью долгов и печатного станка. Даже влиятельный консервативный мозговой центр Heritage Foundation заявил: «Наша страна не может себе позволить безответственный бюджетный план, который принимает с распростертыми объятьями дефициты в триллионы долларов». Однако мнения экспертов и реакция рынков не остановили политиков: они решили, что долгосрочные экономические проблемы не имеют значения по сравнению с их возможностью решить свои финансовые и политические задачи здесь и сейчас.
Агентство Блумберг цитирует мнение Майкла Маккормика, главного валютного эксперта Toronto Dominion Bank, который считает, что «перспективы у доллара безрадостные» и указывает на растущие бюджетные и торговые дефициты. «Если сложить дефициты, то получается много внешних уязвимостей в плане валютного курса. С точки зрения денежных потоков мы сейчас находимся в таком положении, в котором затыкать дефициты становится проблематичным», — заявил Маккормик. Легко заметить, что опасения банковского аналитика хорошо стыкуются и практически совпадают с негативными комментариями рейтингового агентства Мудис, которое недавно выступило с предупреждением о том, что США могут лишиться своего высокого кредитного рейтинга. Определенные опасения за будущее американской экономики начали проникать даже в мейнстримные СМИ, которые обычно предпочитают не пугать своих читателей.
Однако на фоне консенсуса американского политического класса, который решил, что вместо принятия непопулярных решений о сокращении расходов стоит просто еще сильнее нарастить долги, даже у журналистов иногда возникает внутренняя потребность предупредить читателей о последствиях такой безответственной политики. «Только потому, что спор вокруг дефицитов уже всем надоел и он замаран недобросовестными аргументами, это не означает, что их рост — это хорошо. Дефициты — настоящий риск для правительства, для того, что происходит сейчас на Уолл-стрит и для здоровья всей американской экономики», — пишет экономическая редакция Boston Globe.
Следует учитывать, что наиболее острым и неприятным в краткосрочной перспективе для США может стать то, что главный внешний кредитор США, а именно Китай, проявляет всю большую нервозность по поводу действий Вашингтона в его внешнеполитической и особенно экономической сфере.
В главном информационном рупоре китайского руководства — государственном агентстве Синьхуа — вышел материал под заголовком «Американский безответственный дефицит размером в триллион долларов достоин внимания». Несмотря на максимально вежливые формулировки китайского официоза, в тексте явно просматриваются те же опасения, на которые указывают экономические эксперты Штатов. Например, Синьхуа пишет: «С учетом того, что государственный долг уже превысил 20 триллионов долларов, США идут к самому большому бюджетному дефициту мирного времени и движутся в направлении, прямо противоположном тому, чему учат учебники по экономике.»
Мнение китайской стороны имеет в данном вопросе серьезное значение — Китай уже владеет триллионным портфелем американских государственных облигаций. А также в силу того, что от Пекина традиционно ожидается продолжение покупок долговых обязательств страны. Совсем недавно финансовые рынки испытали шок после того, как был вброшен слух: Китай сократит или вообще прекратит приобретать американские облигации. Потрясение прошло только после официального опровержения со стороны китайских властей. И тогда, и сейчас сенаторы и конгрессмены говорили о том, что в случае необходимости долговые обязательства купит кто-то другой, намекая, видимо, на банки, у которых есть доступ к печатному станку. Но такой маневр только усилит давление на доллар.
Как справедливо отмечает агентство Синьхуа в своем комментарии, «бюджетный дефицит — это как долговая расписка, по которой когда-то придется расплатиться. Не существует волшебной палочки. Есть только выбор между повышением налогов и сокращением государственных долгов, ну, или нахождением какого-то вменяемого равновесия между этими методами. Пока инвесторы все еще держат американские облигации в качестве «надежных» финансовых активов, но Дядя Сэм не может ожидать, что ему удастся бесконечно откладывать эту проблему».
С финансовой точки зрения ситуация смотрится вполне однозначно и не предвещает ничего хорошего для американской экономики и валюты, однако, к сожалению, у этих экономических сложностей есть еще и геополитический аспект. Есть два традиционных способа списания неподъемных государственных долгов — гиперинфляция и война. Риск в том, что, чем ближе США будут приближаться к гиперинфляционному сценарию, тем более соблазнительным для политиков будет выглядеть альтернативное, то есть силовое решение экономических проблем.
Именно поэтому, кстати, российские государственные инвестиции в модернизацию армии — ключевой фактор, который позволит не только России, но и всему миру спокойно пережить неизбежный кризис долларовой финансовой системы.
Всё ждут краха доллара :))« ответить
рашка рубль ховно и рухнет так что пуйло посадят на кол« ответить
Неужели бакс рухнет в два раза, как говнорублик?« ответить
как грыывна, гыыыы.« ответить
твоя зарплата просто будет в мисках гороха,гавноед!« ответить
не знаю как рубль,а лат вообще ничего не стоит« ответить
Kā tad! Par dolāra sabrukumu murgoja vēl PSRS! Rezultātā sabruka rublis! Dolārs ir un būs pasaulē varenākā valūta!« ответить
dirts ej,smird no teviem,pidoroks!« ответить
патриот , ты всем задницу вылизываешь или только америкосам .« ответить
групповуха Би« ответить
Латышам нищеброды голимыме, деньги только во сне видят, груз долгов и выплаты процентов по разворованным кредитам заставляют латышей включать "идиота" и вводить в заблуждение кредиторов, но "сказка" балтийских "белых воротничков" закончена суровой реальностью, с латышей спрашивают проценты, а денег нет. Де-факто страна банкрот, будущего латыши не имеют, нацистский латышский режим сожрал себя сам. Отличный финал, обезумевшие латыши корчатся от безнадёги, - абсолютно справедливо.« ответить
Hail Ivan, tu esi īsts krievu nacists!« ответить
Латышара голимая ко всем пристаёшь или только мужчинами инересуешься? :))« ответить
Ko štandartfīreram Ivanam nepatīk taisnība par to ir nacists? no« ответить
Nu kāds tas ivans štandarten fīrers -vienkārša sūdu strīpa . Vai ne, ivan ,tu esi sūdu strīpa ?:)))« ответить
латышский правящий преступный режим НАЦИСТОВ - это тоже БАНКРОТ...« ответить
Putina nacistiskais režīms ir bankrots!« ответить
)))« ответить
Гав-гав-гав-гав. Гавкай, гавкай песик преданный своим хозяевам. Скоро хозяин выкинет тебя на улицу. Будешь по помойкам с ядерными отходами шарится.« ответить
Tu to par Maskavu domā?« ответить