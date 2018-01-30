В книге «Храбрая» артистка утверждает, что инцидент произошел в 1997 году на фестивале «Сандэнс». Она впервые встретила Вайнштейна, которого в книге называет только «монстром», на смотрах фильма «Попутчики», в котором сыграла одну из главных ролей. На тот момент Макгоуэн было 23 года.
После сеанса Вайнштейн якобы пригласил актрису в ресторан, а позже они оказались в номере его отеля. По словам Макгоуэн, продюсер заманил ее в комнату, заявив, что им нужно «распланировать ее карьеру». После получасовой беседы мужчина прижал ее к краю джакузи и изнасиловал.
«Я почувствовала себя такой грязной. Меня так унизили, что я чувствовала только грусть. Я не могла перестать думать о том, что за день до этого он сидел в кинотеатре позади меня», — поделилась Макгоуэн.
Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами. Изначально женщина не называла его имени, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов. Позже она сообщила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн.
В ноябре Макгоуэн арестовали за забытые в аэропорту наркотики. Артистка обвинила в происходящем продюсера и назвала это попыткой заставить ее замолчать.
задолбали эти Голливудские шлюшки....прошло 20 лет и тут она вдруг впомнила ,что её якобы "изнасиловали"« ответить
Сама пришла в номер, а могла и не планировать карьеру, кем бы она стала , кто знает, дашь , не дашь, пишком пойдёшь« ответить
С февраля 1999 года по 2001 г встречалась с Мэрилином Мэнсоном.« ответить
В 2001 году встречалась с Кипом Парду.
В этом же году Роуз встретила Ахмета Заппу, с которым встречалась больше года.
с 2002 по 2005 год Роуз встречалась с Дэвидом Зинцеско, однако и эти отношения закончились.
В начале 2007 года пошли слухи, что у Макгоуэн и Роберта Родригеса роман.
С 12 октября 2013 года Макгоуэн замужем за художником Дейви Дитейлом, с которым она встречалась год до их свадьбы[18]. 1 мая 2015 года они расстались, а 1 февраля 2016 года МакГоуэн подала на развод.
Какая целомудренная девушка.
Для того, чтобы понять КТО она такая, имеется в виду "жертва", в гугле введите текст:« ответить
роуз макгоуэн фото 1998 года с церемонии премии MTV Video Music Awards!
Хорошее фото и "жертва" прям уже готова к "изнасилованию"! :)))))