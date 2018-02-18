«Сегодня с самого утра развивается эта ситуация, даже непонятно, откуда она появилась. Сам Александр Крушельницкий, врачи команды и руководитель нашей делегации заверяют: ну никакого мельдония быть не может. С октября 2016 года никто в команде не принимает мельдоний – это 100%. Не получали и не принимали мельдоний.
Мне сказали, что эта информация прошла где-то в Пхёнчхане. Сейчас выясняем. Я верю спортсмену, врачу, тренеру. Это абсолютно порядочные люди. Давайте дождёмся официального ответа из допинг-лаборатории», – рассказал Созин в интервью championat.com .
Не поверил сообщениям о онаружении допинга российским керлингистом и известный комментатор Дмитрий Губерниев:
«Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так – нам п...ц! Ждем новостей!» – написал Губерниев в своем Инстаграме.
Допинг-проба B российского керлингиста будет вскрыта 19 февраля. Спортсмен имеет право присутствовать при этом.« ответить
Чьи-то происки вполне возможно, бабы какие, любовницы подкинули...., зачем в таком виде спорта мельдоний, там не надо особой физической формы, другой вопрос, почему перед Играми не проверили лохи российские..« ответить
Уже после начала олимпиады, МОК отрапортовал, что все спортсмены чистые. На хрена глотать именно мельдоний? Странно все это...« ответить
Фейком попахивает. Сделали дыру в стене, поменяли пробирки, делов то, западенцы так умеют« ответить
Krievu sportistiem kārtējais pūkainais zvēriņš ieradies! Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
Так хоть здесь порадуйся, patriotsosik. Ha ha ha.« ответить
Ir jāpriecājas ja ienaidniekiem untermenšiem slikti iet! Ha Ha Ha Ha Ha« ответить
Латвия трещит по швам . Тебе хорошо?« ответить
Neko tādu neredzu. Vienai bankai un vienam ierēdnim ir problēmas, sīka vienība!« ответить
А подсчитать количество рухнувших латвийских банков у себя под носом не можешь )))« ответить
duraki sametiis.....« ответить
Кто-то ещё сомневается, что у них отберут ЧМ?« ответить
Расия живёт в 90-х. Браткам пофиг на правила.
"С нами бог и путин"- такой девиз набит под куполами на спинах "олимпийских атлетов"
Мудите сдвинь булки а то поцреот готов атаку произвести« ответить
Губерниев - дурак. Кто доверил ему комментировать?« ответить
Журналист издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что допинг-проба А российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.« ответить
«Для всех, кто пишет, что гоним чушь. Проба А положительная. Пробу Б вскрывают завтра в присутствии Крушельницкого. Что это значит? 99% хана», – написал Зеленов.
Фас, тебе можно тявкать уже« ответить