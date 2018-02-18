Губерниев: «Если про допинг у Крушельницкого правда – нам п...ц»(19)

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Виталий Вавилкин
12:30 18.02.2018
Спорт / Спортсмены

Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

«Сегодня с самого утра развивается эта ситуация, даже непонятно, откуда она появилась. Сам Александр Крушельницкий, врачи команды и руководитель нашей делегации заверяют: ну никакого мельдония быть не может. С октября 2016 года никто в команде не принимает мельдоний – это 100%. Не получали и не принимали мельдоний.

 

Мне сказали, что эта информация прошла где-то в Пхёнчхане. Сейчас выясняем. Я верю спортсмену, врачу, тренеру. Это абсолютно порядочные люди. Давайте дождёмся официального ответа из допинг-лаборатории», – рассказал Созин в интервью championat.com .

 

Не поверил сообщениям о онаружении допинга российским керлингистом и известный комментатор Дмитрий Губерниев:

 

«Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так – нам п...ц! Ждем новостей!» – написал Губерниев в своем Инстаграме.

championat / Фото
Комментарии (19)
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О чем шум-гам? 13:01 18:02:2018

Допинг-проба B российского керлингиста будет вскрыта 19 февраля. Спортсмен имеет право присутствовать при этом.

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Н-да 14:33 18:02:2018

Чьи-то происки вполне возможно, бабы какие, любовницы подкинули...., зачем в таком виде спорта мельдоний, там не надо особой физической формы, другой вопрос, почему перед Играми не проверили лохи российские..

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Ващета 14:45 18:02:2018

Уже после начала олимпиады, МОК отрапортовал, что все спортсмены чистые. На хрена глотать именно мельдоний? Странно все это...

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22 16:01 18:02:2018

Фейком попахивает. Сделали дыру в стене, поменяли пробирки, делов то, западенцы так умеют

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Latviešu patriots 13:06 18:02:2018

Krievu sportistiem kārtējais pūkainais zvēriņš ieradies! Ha Ha Ha Ha Ha

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Банковская система Латвии трещит по швам 13:20 18:02:2018

Так хоть здесь порадуйся, patriotsosik. Ha ha ha.

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Latviešu patriots 13:29 18:02:2018

Ir jāpriecājas ja ienaidniekiem untermenšiem slikti iet! Ha Ha Ha Ha Ha

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Patriotsosiku 14:11 18:02:2018

Латвия трещит по швам . Тебе хорошо?

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Latviešu patriots 14:22 18:02:2018

Neko tādu neredzu. Vienai bankai un vienam ierēdnim ir problēmas, sīka vienība!

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Главное, что ты допинг в Корее видишь. 14:29 18:02:2018

А подсчитать количество рухнувших латвийских банков у себя под носом не можешь )))

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protams 17:02 18:02:2018

duraki sametiis.....

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Саня 13:15 18:02:2018

Кто-то ещё сомневается, что у них отберут ЧМ?
Расия живёт в 90-х. Браткам пофиг на правила.
"С нами бог и путин"- такой девиз набит под куполами на спинах "олимпийских атлетов"

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ВАСЯ 13:33 18:02:2018

Мудите сдвинь булки а то поцреот готов атаку произвести

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Som 13:42 18:02:2018

Губерниев - дурак. Кто доверил ему комментировать?

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Саня 13:50 18:02:2018

Журналист издания «Спорт-Экспресс» Дмитрий Зеленов подтвердил информацию о том, что допинг-проба А российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

«Для всех, кто пишет, что гоним чушь. Проба А положительная. Пробу Б вскрывают завтра в присутствии Крушельницкого. Что это значит? 99% хана», – написал Зеленов.

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22 16:07 18:02:2018

Фас, тебе можно тявкать уже

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)

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