Первый вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний.

«Сегодня с самого утра развивается эта ситуация, даже непонятно, откуда она появилась. Сам Александр Крушельницкий, врачи команды и руководитель нашей делегации заверяют: ну никакого мельдония быть не может. С октября 2016 года никто в команде не принимает мельдоний – это 100%. Не получали и не принимали мельдоний.

Мне сказали, что эта информация прошла где-то в Пхёнчхане. Сейчас выясняем. Я верю спортсмену, врачу, тренеру. Это абсолютно порядочные люди. Давайте дождёмся официального ответа из допинг-лаборатории», – рассказал Созин в интервью championat.com .

Не поверил сообщениям о онаружении допинга российским керлингистом и известный комментатор Дмитрий Губерниев:

«Коллеги сообщают, в допинг-пробе Крушельницкого нашли мельдоний? Это фейк? Это правда? Если это так – нам п...ц! Ждем новостей!» – написал Губерниев в своем Инстаграме.