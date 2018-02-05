Алуксненский районный суд приговорил граждан Эстонии и России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, к реальным тюремным срокам.

Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.

Как сообщалось, в марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама. За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей — четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.