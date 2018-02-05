Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.
Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.
Как сообщалось, в марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама. За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей — четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.
Krievs dabūs pasēdēt, tas ir labi!« ответить
А эстонцев наш великий поцреотSS пощадит ? ))))« ответить
Tie bija igauņu krievi, arī sēdēs!« ответить
Ах, ну да, конечно. Как же это я сама не догадалась.))))) извини за беспокойство.« ответить