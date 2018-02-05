Гуманисты, помогавшие вьетнамцам попасть в Латвию, получили реальные сроки(4)

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Владимир Бучельников
14:02 04.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Алуксненский районный суд приговорил граждан Эстонии и России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, к реальным тюремным срокам.

Подсудимые наказаны лишением свободы на срок от трех до шести лет.

 

Один из граждан Эстонии также обвинялся в том, что предлагал взятку государственному должностному лицу, чтобы переправить нелегальных иммигрантов из России в Латвию.

 

Как сообщалось, в марте прошлого года пограничники вместе с полицейскими задержали в Инчукалнском крае пять автомобилей, на которых российско-латвийскую границу незаконно пересекли 17 граждан Вьетнама. За незаконное перемещение иммигрантов были задержаны пять водителей автомобилей — четыре гражданина Эстонии и один гражданин России.

LETA / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 14:26 04:02:2018

Krievs dabūs pasēdēt, tas ir labi!

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)))))))) 14:46 04:02:2018

А эстонцев наш великий поцреотSS пощадит ? ))))

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Latviešu patriots 15:05 04:02:2018

Tie bija igauņu krievi, arī sēdēs!

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Tie bija igauņu krievi, 15:20 04:02:2018

Ах, ну да, конечно. Как же это я сама не догадалась.))))) извини за беспокойство.

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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