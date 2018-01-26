Гундяев вспомнил в Кремле про «содомитов»(10)

Лента новостей
Министр пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России Украина поразила генерала США распродажей танков за рубежом Россияне выбрали самых влиятельных русских за 100 лет: Гагарин и Сталин. А Путин? Реальные доходы россиян снизились. Уже четвёртый год подряд! Кучинскис избежал важной встречи в Давосе из-за «плохой погоды» На Оскар претендует самый молодой актер в истории Гундяев вспомнил в Кремле про «содомитов» «Моя Советская Латвия. Семейный альбом» Россия впервые отстояла отстраненного от Олимпиады спортсмена
Eще в разделе
Министр пожаловался на бессонницу из-за мыслей о России На Оскар претендует самый молодой актер в истории Какую часть тела девушкам ни в коем случае нельзя мыть в душе? Такого вы еще не видели: по ту сторону порно Ахеджакова о Ленине: Какие сволочи! Какие изверги!
Герман Бергер
21:19 25.01.2018
Lifenews / Интересно

71-летний Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), выступая в Кремле на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений, рассказал об угрозе «нравственным постулатам» со стороны законодательства ряда стран.

Особенно церковник встревожен санкциями за оскорбления ЛГБТ-людей из уст верующих, ссылающихся на «соответствующие тексты из Библии».

 

 

«Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают правильными подобные призывы (в поддержку ЛГБТ — прим. ред.), законодательства целого ряда государств последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступающих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами», — сказал Владимир Гундяеев, цитирует GT.

 

 

«Все это происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать»... а любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии» — продолжил лидер РПЦ.

 

 

Проблема прав ЛГБТ-людей остается одной из самых животрепещущих для иерархов РПЦ. Только в 2017 году патриарх Кирилл высказывался по этому вопросу четыре раза.

 

 

В мае 2017 года глава РПЦ поставил гей-браки в один ряд с фашизмом и апартеидом. В октябре рассказал о «страданиях» из-за того, что приходится считаться с гей-браками. Тогда же в Еврейском музее осудил «греховный гомосексуализм». А в ноябре в очередной раз объявил городу и миру: «Обществу угрожают — однополые браки».

 

 

Читайте также:

Священник РПЦ Грозовский получил 14 лет за педофилию 

Life.ru / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
П у т и н 21:43 25:01:2018

Гундяев вспомнил в Кремле про «содомитов»....вспомнил и запустил руку под рясу, а там уже все труханы были обхезаны. "Елей или ладан?" - подумал Гундяй

« ответить
Profile_default
Вова 21:48 25:01:2018

А что это разгундяились? ПАТРИАРХ КИРИЛЛ.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 21:59 25:01:2018

Pareizticīgais sektants.

« ответить
Profile_default
Справедливый 00:50 26:01:2018

patriotu,Ты хоть бы поитересовался про существующие конфесии.Да хотя бы Библию в руки возьми.Были такие люди как Лев Толстой и Мартин Лютер.Так вот ,за то что Толстой хотел изменить Святое Евангелие его отстранили от церкви.А Лютер изменив Евангелие был радужно принят немцами.Теперь и подумай у кого секта,а у кого истинная Вера.

« ответить
Profile_default
Ivan 22:04 25:01:2018

Странная подача информации , читать противно, понятно, торчат уши латышских службистов, ложь пратически всё, но неужели точно все латыши педарасы, не так давно видел женщину с ребёнком , так значит не латышка и к латышам содомитам отношения не имеет. Вон оно как, нацизм латышей в зверьков превратил, попрошайки-нищеброды теперь, но существует отличная новость - могила латышей исправит и выровняет, гитлер заждался нацистов латышей ущербных.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:10 25:01:2018

Ivanam. Tevi gaida sātans ellē!

« ответить
Profile_default
Насмешил 00:06 26:01:2018

И кто такую "отличную новость" тебе сообщил, сын ишака? :))

« ответить
Profile_default
Ну и ...? 22:22 25:01:2018

"Путин и вова"!Совсем мозги проср*ли,идиотами становитесь?Мне не нравится "замполиты"всех времен,рангов и конфессий,но в его борьбе против содомизма,всяческой его рекламации,отказа от различия полов,запрета слов"мать","отец"-он достоен поддержки не только верующих,но и ВСЕХ нормальных людей.Мне совершенно безразлично как кто"сексуется",но клгда кто-то свой секс выносит на публику,воинственно сует всем "в морду"как"единственный правильный,прогрессивный"...извините,тогда я согласен с муслимами,Сталиным и Гитлером(имено по этому вопросу).

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV