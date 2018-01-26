71-летний Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), выступая в Кремле на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений, рассказал об угрозе «нравственным постулатам» со стороны законодательства ряда стран.

Особенно церковник встревожен санкциями за оскорбления ЛГБТ-людей из уст верующих, ссылающихся на «соответствующие тексты из Библии».

«Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают правильными подобные призывы (в поддержку ЛГБТ — прим. ред.), законодательства целого ряда государств последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступающих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами», — сказал Владимир Гундяеев, цитирует GT.

«Все это происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать»... а любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии» — продолжил лидер РПЦ.

Проблема прав ЛГБТ-людей остается одной из самых животрепещущих для иерархов РПЦ. Только в 2017 году патриарх Кирилл высказывался по этому вопросу четыре раза.

В мае 2017 года глава РПЦ поставил гей-браки в один ряд с фашизмом и апартеидом. В октябре рассказал о «страданиях» из-за того, что приходится считаться с гей-браками. Тогда же в Еврейском музее осудил «греховный гомосексуализм». А в ноябре в очередной раз объявил городу и миру: «Обществу угрожают — однополые браки».

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