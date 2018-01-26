Особенно церковник встревожен санкциями за оскорбления ЛГБТ-людей из уст верующих, ссылающихся на «соответствующие тексты из Библии».
«Несмотря на то, что многие люди не разделяют и не считают правильными подобные призывы (в поддержку ЛГБТ — прим. ред.), законодательства целого ряда государств последовательно идут по пути утверждения так называемых свобод, вступающих в противоречие с основополагающими нравственными постулатами», — сказал Владимир Гундяеев, цитирует GT.
«Все это происходит стремительно, на наших глазах. Мы видим, как должностное лицо может потерять свое место за отказ зарегистрировать однополый брак. Мы видим, как традиционные христианские семьи вынуждены в официальных документах отказаться от слов «отец» и «мать»... а любой человек может лишиться работы только за то, что открыто выскажет свое осуждение содомского греха или даже публично прочитает соответствующий текст из Библии» — продолжил лидер РПЦ.
Проблема прав ЛГБТ-людей остается одной из самых животрепещущих для иерархов РПЦ. Только в 2017 году патриарх Кирилл высказывался по этому вопросу четыре раза.
В мае 2017 года глава РПЦ поставил гей-браки в один ряд с фашизмом и апартеидом. В октябре рассказал о «страданиях» из-за того, что приходится считаться с гей-браками. Тогда же в Еврейском музее осудил «греховный гомосексуализм». А в ноябре в очередной раз объявил городу и миру: «Обществу угрожают — однополые браки».
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Гундяев вспомнил в Кремле про «содомитов»....вспомнил и запустил руку под рясу, а там уже все труханы были обхезаны. "Елей или ладан?" - подумал Гундяй« ответить
А что это разгундяились? ПАТРИАРХ КИРИЛЛ.« ответить
Pareizticīgais sektants.« ответить
patriotu,Ты хоть бы поитересовался про существующие конфесии.Да хотя бы Библию в руки возьми.Были такие люди как Лев Толстой и Мартин Лютер.Так вот ,за то что Толстой хотел изменить Святое Евангелие его отстранили от церкви.А Лютер изменив Евангелие был радужно принят немцами.Теперь и подумай у кого секта,а у кого истинная Вера.« ответить
Странная подача информации , читать противно, понятно, торчат уши латышских службистов, ложь пратически всё, но неужели точно все латыши педарасы, не так давно видел женщину с ребёнком , так значит не латышка и к латышам содомитам отношения не имеет. Вон оно как, нацизм латышей в зверьков превратил, попрошайки-нищеброды теперь, но существует отличная новость - могила латышей исправит и выровняет, гитлер заждался нацистов латышей ущербных.« ответить
Ivanam. Tevi gaida sātans ellē!« ответить
И кто такую "отличную новость" тебе сообщил, сын ишака? :))« ответить
"Путин и вова"!Совсем мозги проср*ли,идиотами становитесь?Мне не нравится "замполиты"всех времен,рангов и конфессий,но в его борьбе против содомизма,всяческой его рекламации,отказа от различия полов,запрета слов"мать","отец"-он достоен поддержки не только верующих,но и ВСЕХ нормальных людей.Мне совершенно безразлично как кто"сексуется",но клгда кто-то свой секс выносит на публику,воинственно сует всем "в морду"как"единственный правильный,прогрессивный"...извините,тогда я согласен с муслимами,Сталиным и Гитлером(имено по этому вопросу).« ответить