«Сегодня достигнут устойчивый консенсус, обеспечивающий взаимопонимание, заложены основы для дальнейшего сотрудничества. Одной из таких основ стали доброжелательные межконфессиональные взаимоотношения», — отметил предстоятель РПЦ.
Вместе с тем, по словам патриарха, «тревогу вызывают попытки пересмотра традиционных ценностей, в том числе семейных, на законодательном уровне».
«Не меньшую озабоченность вызывают проекты изменения школьных программ с целью внесения в них уроков по половому воспитанию, угрожающих нравственности детей и молодежи, а также активизация идеологов эвтаназии», — рассказал патриарх Кирилл.
В Литве же «взаимодействие Церкви и государства носит продуктивный и взаимно благожелательный характер», отметил священник. «Являясь, согласно Конституции, светским государством, не имеющим официальной религии, Литва признает в качестве традиционных девять религий и христианских конфессий, в число которых входит и Православие. Такое положение Православной Церкви в стране дает ряд возможностей для осуществления Виленской епархией храмоздательской, информационной и просветительской деятельности, а также гарантирует духовенству обеспечение социальными льготами», — сообщил глава РПЦ.
В Эстонской Республике высшее государственное руководство стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения, продолжил патриарх Кирилл. Существенно возрос общественный авторитет Церкви. Все большее число общественных организаций социальной и культурной направленности приглашает представителей Эстонской Православной Церкви принимать участие в различных общественных и культурно-просветительских проектах.
Atkal pareizticīgo idiots jaucās Latvijas iekšējās lietās!« ответить
Нано-пыльник, вор и сигаретный спекулянт, иди на х у й! Кадило засунь в оппу!« ответить
На фотке Святейший Патриарх засунул руку девочке в трусы?« ответить
Krievi izvācieties ārā. Šeit nevajag krievu popu viedokļus un nepiesārņojiet Daugavu ar saviem dibenu atkritumiem.« ответить
Как забурлил хуторскойнавоз, Ждите парада, там оторветесь,насосетесь вдоволь.« ответить