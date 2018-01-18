«В Латвийской Республике взаимоотношения Церкви и органов власти страны складывались в непростой и, подчас, весьма напряженной обстановке», заявил на заседании Архиерейского Собора глава Русской православной церкви Кирилл (фамилия в миру — Гундяев).

«Сегодня достигнут устойчивый консенсус, обеспечивающий взаимопонимание, заложены основы для дальнейшего сотрудничества. Одной из таких основ стали доброжелательные межконфессиональные взаимоотношения», — отметил предстоятель РПЦ.

Вместе с тем, по словам патриарха, «тревогу вызывают попытки пересмотра традиционных ценностей, в том числе семейных, на законодательном уровне».

«Не меньшую озабоченность вызывают проекты изменения школьных программ с целью внесения в них уроков по половому воспитанию, угрожающих нравственности детей и молодежи, а также активизация идеологов эвтаназии», — рассказал патриарх Кирилл.

В Литве же «взаимодействие Церкви и государства носит продуктивный и взаимно благожелательный характер», отметил священник. «Являясь, согласно Конституции, светским государством, не имеющим официальной религии, Литва признает в качестве традиционных девять религий и христианских конфессий, в число которых входит и Православие. Такое положение Православной Церкви в стране дает ряд возможностей для осуществления Виленской епархией храмоздательской, информационной и просветительской деятельности, а также гарантирует духовенству обеспечение социальными льготами», — сообщил глава РПЦ.

В Эстонской Республике высшее государственное руководство стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения, продолжил патриарх Кирилл. Существенно возрос общественный авторитет Церкви. Все большее число общественных организаций социальной и культурной направленности приглашает представителей Эстонской Православной Церкви принимать участие в различных общественных и культурно-просветительских проектах.