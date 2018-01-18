Гундяев заявил об угрозе семейным ценностям в Латвии и искажении нравственности детей(15)

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Герман Бергер
19:27 17.01.2018
Наша Латвия / Социум

«В Латвийской Республике взаимоотношения Церкви и органов власти страны складывались в непростой и, подчас, весьма напряженной обстановке», заявил на заседании Архиерейского Собора глава Русской православной церкви Кирилл (фамилия в миру — Гундяев).

«Сегодня достигнут устойчивый консенсус, обеспечивающий взаимопонимание, заложены основы для дальнейшего сотрудничества. Одной из таких основ стали доброжелательные межконфессиональные взаимоотношения», — отметил предстоятель РПЦ.

 

 

Вместе с тем, по словам патриарха, «тревогу вызывают попытки пересмотра традиционных ценностей, в том числе семейных, на законодательном уровне».

 

«Не меньшую озабоченность вызывают проекты изменения школьных программ с целью внесения в них уроков по половому воспитанию, угрожающих нравственности детей и молодежи, а также активизация идеологов эвтаназии», — рассказал патриарх Кирилл.

 

В Литве же «взаимодействие Церкви и государства носит продуктивный и взаимно благожелательный характер», отметил священник. «Являясь, согласно Конституции, светским государством, не имеющим официальной религии, Литва признает в качестве традиционных девять религий и христианских конфессий, в число которых входит и Православие. Такое положение Православной Церкви в стране дает ряд возможностей для осуществления Виленской епархией храмоздательской, информационной и просветительской деятельности, а также гарантирует духовенству обеспечение социальными льготами», — сообщил глава РПЦ.

 

В Эстонской Республике высшее государственное руководство стремится поддерживать с Церковью конструктивные взаимоотношения, продолжил патриарх Кирилл. Существенно возрос общественный авторитет Церкви. Все большее число общественных организаций социальной и культурной направленности приглашает представителей Эстонской Православной Церкви принимать участие в различных общественных и культурно-просветительских проектах.

rus.delfi / Фото
Комментарии (15)
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Latviešu patriots 19:15 17:01:2018

Atkal pareizticīgo idiots jaucās Latvijas iekšējās lietās!

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П у т и н 19:17 17:01:2018

Нано-пыльник, вор и сигаретный спекулянт, иди на х у й! Кадило засунь в оппу!

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Ученица 19:19 17:01:2018

На фотке Святейший Патриарх засунул руку девочке в трусы?

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еврожопа 19:22 17:01:2018

Krievi izvācieties ārā. Šeit nevajag krievu popu viedokļus un nepiesārņojiet Daugavu ar saviem dibenu atkritumiem.

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Вот ведь как 19:36 17:01:2018

Как забурлил хуторскойнавоз, Ждите парада, там оторветесь,насосетесь вдоволь.

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123

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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