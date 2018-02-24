Гусельников: чувствую себя легко, только охрану нанял и постараюсь не ездить в Латвию(6)

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Виталий Вавилкин
20:45 23.02.2018
Lifenews / Светская жизнь

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников после задержания подозреваемого в коррупции главы Банка Латвии Илмара Римшевича задумался о безопасности своей семьи и своей собственной, в связи с чем нанял охрану.

Об этом Гусельников рассказал в эфире радио Baltkom.

 

На вопрос не получал ли он каких-либо угроз в свой адрес или неприятных сообщений, Гусельников ответил отрицательно, но учитывая стремительно разворачивающиеся события и вовлеченных в скандал влиятельных лиц, все же решил перестраховаться и нанял охрану.

 

«К счастью, угроз не получал, но я понимаю, какие люди могут еще стоять дальше за этими людьми. Я прочитал все СМИ про Римшевича, про этих людей, все статьи за всю историю независимости Латвии, даже купил архивы всех латвийских газет. Я очень информированный человек о том, что они делали все эти годы. И вы знаете, я задумался о своей безопасности и для своих детей и для своего дома я нанял охрану», — сказал банкир.

 

Как указал проживающий в Лондоне Гусельников, он не намерен в ближайшее время приезжать в Латвию, но будет сотрудничать с правоохранительными органами.

 

«Я не намерен приезжать в Латвию, но буду сотрудничать с правоохранительными органами. Сделаем туда подачу документов по нашему предыдущему делу и мы вчера подали еще одно заявление в полицию. Мы считаем, что нужно возбудить еще одно дело [после сказанного Римшевичем на пресс-конференции]», — сказал Гусельников.

 

«Мне психологически стало очень легко. Сейчас очень легко, я очень расслаблен, очень спокоен и объясню, почему. Мне психологически было чудовищно сложно, пока продолжался весь этот кошмар – вымогательство денежных средств. Изменений требует, постоянное давление на меня – вот это был, конечно, кошмар. После того, как я принял решение, что с этим кошмаром я жить не хочу, после того, как я принял для себя решение, что мы будем открыто, публично выступать против этого, в том числе в юридической плоскости, а именно в суде, после того, как я принял решение, что я не буду ничего скрывать, после этого мне стало очень хорошо и спокойно. Я сейчас не нервничаю и не переживаю. Я нервничал и переживал тогда, когда для меня действительно было важно бороться за банк, за свою репутацию, сейчас я абсолютно спокоен», — сказал Гусельников.

 

Впрочем, Гусельников отметил, что надеется заключить мировое соглашение с Латвией.

 

Ранее в интервью радио Baltkom Гусельников заявил, что Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

 

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

 

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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Latviešu patriots 21:08 23:02:2018

Kas vainīgs, tas bailīgs! Suns zin ko ēdis! Nolādētais melis!

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Ivan 21:22 23:02:2018

Нанять охрану верное решение, дело в том ,что латышская коррупция государственная, все госинструменты, незаконно конечно, используются латышами, тесная связь с криминальными структурами латышских "правоохранителей-силовиков" известна всем, но существуют британские спецслужбы с которыми связываться латышские коррупционеры не будут, иначе сразу латышских оборотней разорвут, а погоны на жопу натянут.

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Latviešu patriots 21:28 23:02:2018

Nacist Ivan, Gebelss tev aplaudē! Hail!

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ваня 01:30 24:02:2018

Скот уничтожат и в лондоне..

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ваня 01:32 24:02:2018

Скот и в Лондоне уничтожат..не проблема

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Фотограф 08:18 24:02:2018

Гусельников пидор последний!

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Мнение
1-shvedov-col15
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