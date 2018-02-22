Здесь мы приводим выдержки из интервью с главой совета латвийского Norvik banka Григория Гусельникова. Название его говорящее: «Ночной кошмар», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Отметим важное: интервью публикует одно из самых известных американских/международных новостных агентств The Associated Press (АР). Как мы знаем, уважаемые читатели, публикации AP в некоторых случаях стоит воспринимать как программные. Поэтому обратим внимание на акценты.

Итак, статья AP с пометкой «Лондон» рассказывает, как «Латвийский банкир высшего звена объясняет «правила игры» успешного банковского бизнеса в маленькой европейской стране».

Кульминацией оказался такой момент: у владельца Norvik banka потребовали взятку — 100 000 евро. В месяц!

Страна, известная отмывами

Приведем еще один важный ключевой момент из этого текста AP:

«Высокопоставленное латвийское должностное лицо» многократно «вымогало взятки» и стало мстить, когда владелец отказался платить. Этот человек — Илмарс Римшевич, заявил руководитель Norvik bank The Associated Press».

«Римшевич — главный банковский чиновник страны и ключевой член Европейского центрального банка (ЕЦБ) — был задержан в субботу в связи с обвинениями во взяточничестве и схемами отмывания денег в Латвии».

Драма началась в субботу, когда Римшевича привезли на допрос в антикоррупционное агентство, его офис и недвижимость обыскали, указывает AP.

Задержание Римшевича особенно чувствительно, поскольку он находится в высшем совете по вопросам политики ЕЦБ, самом мощном финансовом учреждении Европы. Кроме того, он имеет доступ к гостайне Латвии, НАТО и Европейского союза.

И при этом, напоминает AP, именно под надзором Римшевича Латвия «стала печально известной в связи с отмывами еще со времен громкого скандала Магнитского».

Associated Press неоднократно подчеркивает: именно во время работы Римшевича в Латвии произошло несколько крупных финансовых скандалов.

Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005–м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.

«Латвия не борется с отмыванием денег. Латвия делает прямо противоположное, борясь, чтобы защитить тех, кто их отмывает», — уверен Кристмас.

Правила игры

Гусельников вырос в российской Сибири и начал работать в сфере банкинга до того, как переехать в Лондон, где он впоследствии купил Norvik, пишет AP.

С Римшевичем, согласно Гусельникову, он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Гусельникова познакомили с Рейнарсом Кокинсом, которого представили как человека, хорошо знающего политическую и юридическую систему Латвии.

Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пешком пришел человек и вошел без стука — это был Римшевич.

Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, лояльное ему, Римшевичу, учреждение.

Единственное, что должен делать Гусельников, — «сотрудничать» с Кокинсом, передал слова Римшевича совладелец Norvik banka.

Римшевич через десять минут ушел, а Кокинс написал на бумажке «100 000 в месяц».

Кокинс не употребил слова «платеж», но сказал, что все банки в Латвии «сотрудничают» таким образом.

После этой встречи Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и СМС Кокинса он не отвечал.

Примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Кокинс, снова пытавшийся склонить Гусельникова «к сотрудничеству».

Гусельников какое–то время противостоял давлению, но, как указывает Associated Press, за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулятора.

«Это был кошмар, длившийся годами, — говорит Гусельников. — Вы не представляете, как выбраться из этой грязной среды без репутационных рисков. Поэтому я решился выступить открыто и в рамках закона. Я могу потерять банк, свои деньги, но я никогда не буду частью этого».

Связи Римшевича с Россией

В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион. Перечисление должен был организовать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и бежавший из страны. (В Латвии этот скандал известен как «Юрламгейт». — Авт.)

Кокинс и Милуш были партнерами по бизнесу, когда Кокинс работал на Милуша в бытность того дилером BMW в Риге.

AP поясняет, что Милуш — преступник в международном розыске. Его осудили в 2007 году за подкуп политиков, но он сбежал. А 10 лет спустя он был арестован Интерполом на Кипре, но снова сбежал.

Associated Press со ссылкой на таможенные отчеты подчеркивает: Кокинс начиная с 2010 года примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по несколько часов.

И Римшевич тоже регулярно бывал в России в последние годы — по меньшей мере восемь раз с 2010 года, — сообщает Associated Press. По большей части — до перехода на евро и возврата Крыма.

После введения санкций в отношении России, по данным агентства, Римшевич ездил в эту страну через Белоруссию.

В одну из поездок, в 2010 году, Римшевич был на охоте. На одной из фотографий, полученных AP, он запечатлен с Дмитрием Пильщиковым, в тот момент возглавлявшим Научно–исследовательский институт информационных технологий, военную госкомпанию, позже попавшую под санкции США. Фото, согласно оценке Associated Press, свидетельствует, что атмосфера была дружеской.

В тот момент начальником Пильщикова был Сергей Чемезов, давний соратник и друг Владимира Путина.

Марк Галеотти, британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, уверен: этот факт не создает хорошего впечатления. Особенно если его предпринял кто–то, занимающий пост уровня Римшевича. «Это ведь не то же самое, как если бы вы управляли таксомоторной фирмой».

Николай КУДРЯВЦЕВ.