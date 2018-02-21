«Cчитаю непрофессиональным и безответственным со стороны действующего главы банка Латвии и других официальных лиц вести себя подобным образом. Когда в стране кризис в финансовой системе, стоит один из крупнейших банков ABLV, когда иностранные банки закрывают лимиты и сворачивают операции, самое главное сейчас — восстановить совместными усилиями доверие к банковской системе, а не заниматься личными разборками или олицетворять свой личный позор со всей страной», — заявил Гусельников.
Он добавил, что источником атаки на государство является сам президент Банка Латвии.
«Человек в силу занимаемой должности обязан заботиться о сохранности средств клиентов и акционеров банков, а он вместо этого нагнетает обстановку. Это не допустимо. Это и есть провокация и атака против всей Латвии. Латвия — прекрасная страна с сильной и перспективной банковской системой и необходимо объединить усилия, чтобы донести эту позицию»,— заключил акционер Norvik banka.
Напомним, как ранее писал Mixnews, Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.
Между тем, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, Министерство обороны Латвии обращает внимание на вероятность организованной против государства широкомасштабной информационной атаки.
Guseļņikovs atkal smird! Kremļa trollis!« ответить
Смирдишь это ты здесь гниль подзаборная,раб и марионетка.иди лучше вкалывай на благо своей страны,недоносок!« ответить
Ezelis сам просмердел уже насквозь труханы сосцаные поменяй пержун« ответить
капец Римшевичу! болотная жижа все ближе подбирается к горлу,засасывая беспомощное тело...« ответить
ПРОТИВ ЛАТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ МНОГО« ответить
ИСКОВ...
НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО...
ФСЯ ЭТА ПРЕСТУПНАЯ НАЦИСТСКАЯ МАФИЯ НА ГРАНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО К Р А Х А.....
НАД ЛАТВИЕЙ НАВИСЛА ОГРОМНАЯ ВОНЮЧАЯ ЖОПА!!!
НЕ
ЗРЯ в ЭТУ КРИМИНАЛЬНУЮ УБИТУЮ НИЩЕТОЙ
И
БЕЗНАДЁГОЙ,КОЛОНИАЛЬНУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ SIA "LATVIJA"
ПРИЕЗЖАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ХОЗИ...
У ВОРОВ ВСЕГДА ПРОКУРОРЫ ВИНОВАТЫ...« ответить
100% taisnība, ka postpadomju cilvēkiem nav nekādu spēju banku biznesā. Agri vai vēlu uzmetīs, atmazgās, korumpēs, mēģinās parazitēt uz nodokļu maksātāju naudu... Banka Baltija, Krājbanka, Parex, tagad vēl šīs bankas, visas vadīja sovoki« ответить
ЩА АМЕРИКАКИ РИМШЕВИЦАскунса ИСЧО И НА МЕЛЬДОНИЙ ПРОВЕРЮТ...« ответить
ЕСЛИ ПРОБА БУИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ - ДАЖЕ ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ НЕ СПАСЁТ...И ВАЗЕЛИН НЕ ПОМОЖЕТ...
A es esmu katrai dibeni aizbāznis..« ответить