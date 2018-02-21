Банкир: Римшевич сам атаковал Латвию!(9)

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LETA
Герман Бергер
17:10 21.02.2018
Политика / Политики

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников в интервью радио Baltkom заявил, что Илмар Римшевич вместо того, чтобы восстанавливать доверие к банковской системе в государстве, своими действиями осуществляет атаку против Латвии.

«Cчитаю непрофессиональным и безответственным со стороны действующего главы банка Латвии и других официальных лиц вести себя подобным образом. Когда в стране кризис в финансовой системе, стоит один из крупнейших банков ABLV, когда иностранные банки закрывают лимиты и сворачивают операции, самое главное сейчас — восстановить совместными усилиями доверие к банковской системе, а не заниматься личными разборками или олицетворять свой личный позор со всей страной», — заявил Гусельников.

 

Он добавил, что источником атаки на государство является сам президент Банка Латвии.

 

«Человек в силу занимаемой должности обязан заботиться о сохранности средств клиентов и акционеров банков, а он вместо этого нагнетает обстановку. Это не допустимо. Это и есть провокация и атака против всей Латвии. Латвия — прекрасная страна с сильной и перспективной банковской системой и необходимо объединить усилия, чтобы донести эту позицию»,— заключил акционер Norvik banka.

 

Напомним, как ранее писал Mixnews, Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

 

Между тем, в связи с событиями последних дней в банковском секторе, Министерство обороны Латвии обращает внимание на вероятность организованной против государства широкомасштабной информационной атаки.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (9)
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Latviešu patriots 17:14 21:02:2018

Guseļņikovs atkal smird! Kremļa trollis!

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патриоту 17:35 21:02:2018

Смирдишь это ты здесь гниль подзаборная,раб и марионетка.иди лучше вкалывай на благо своей страны,недоносок!

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Леопольд 17:57 21:02:2018

Ezelis сам просмердел уже насквозь труханы сосцаные поменяй пержун

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однАзначно 19:03 21:02:2018

капец Римшевичу! болотная жижа все ближе подбирается к горлу,засасывая беспомощное тело...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:25 21:02:2018

ПРОТИВ ЛАТВИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ МНОГО
ИСКОВ...
НА ДЕСЯТКИ МИЛЛИАРДОВ ЕВРО...
ФСЯ ЭТА ПРЕСТУПНАЯ НАЦИСТСКАЯ МАФИЯ НА ГРАНИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО К Р А Х А.....
НАД ЛАТВИЕЙ НАВИСЛА ОГРОМНАЯ ВОНЮЧАЯ ЖОПА!!!
НЕ
ЗРЯ в ЭТУ КРИМИНАЛЬНУЮ УБИТУЮ НИЩЕТОЙ
И
БЕЗНАДЁГОЙ,КОЛОНИАЛЬНУЮ РЕЗЕРВАЦИЮ SIA "LATVIJA"
ПРИЕЗЖАЮТ АМЕРИКАНСКИЕ ХОЗИ...

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латышской петушне И их союзникам... 17:26 21:02:2018

У ВОРОВ ВСЕГДА ПРОКУРОРЫ ВИНОВАТЫ...

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Broņs 18:06 21:02:2018

100% taisnība, ka postpadomju cilvēkiem nav nekādu spēju banku biznesā. Agri vai vēlu uzmetīs, atmazgās, korumpēs, mēģinās parazitēt uz nodokļu maksātāju naudu... Banka Baltija, Krājbanka, Parex, tagad vēl šīs bankas, visas vadīja sovoki

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ПЕДУАРДАМ 19:04 21:02:2018

ЩА АМЕРИКАКИ РИМШЕВИЦАскунса ИСЧО И НА МЕЛЬДОНИЙ ПРОВЕРЮТ...
ЕСЛИ ПРОБА БУИТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ - ДАЖЕ ГОРБАТАЯ ИЗБА-ДРОЧИЛЬНЯ НЕ СПАСЁТ...И ВАЗЕЛИН НЕ ПОМОЖЕТ...

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Latviešu patriots 20:53 21:02:2018

A es esmu katrai dibeni aizbāznis..

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (18)