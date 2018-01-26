Гусельников выписал себе отставного генсека НАТО

Война войной, а зарплата по расписанию

Контролируемый российским миллионером Григорием Гусельниковым латвийский Norvik banka нанял на пост заместителя председателя совета банка небезызвестного Андерса Фог Расмуссена.

Хранитель традиций

С 2009 по 2014 год Расмуссен занимал должность генерального секретаря НАТО, а перед этим с 2001 по 2009 год был премьер–министром Дании. Кроме того, он успел поработать министром налогообложения и министром экономики Дании.

Нынешняя должность экс–генсека НАТО калибром помельче — он числится советником президента Украины Петра Порошенко. Судя по тому, что в НАТО категорически отказываются даже говорить о сроках вступления этой страны в Североатлантический альянс, советы Расмуссена в Киеве не работают.

Вчера стало известно, что после украинской политики отставной генсек решил сконцентрироваться на латвийских финансах.

По поводу своего назначения на пост Андерс Фог Расмуссен высказался следующим образом: «Я рад стать членом совета Norvik banka и возобновить свою давнюю и крепкую связь с Латвией. Я надеюсь, что мой опыт принесет банку пользу в формировании отношений с государственными органами управления и его стремлении к стратегическому развитию в Латвии и Евросоюзе».

В состав cовета Norvik banka входят 5 человек. Пост председателя занимает мажоритарный акционер банка Григорий Гусельников, более известный широкой публике как хранитель традиций в российской телевикторине «Что? Где? Когда?». Заместитель председателя совета — Андерс Фог Расмуссен, члены совета — Игорь Смолин, Август Густав Пол Ханнинг и Питер Майкл Одинцов.

Зачем латвийскому банку Фог Расмуссен

Формально совет банка осуществляет надзор за деятельностью правления, утверждает «Стратегию деятельности банка», а также другие документы, имеющие важное значение для деятельности банка в целом.

Если говорить о конкретных задачах экс–генсека, то их может быть по крайней мере три.

Как сообщала газета «СЕГОДНЯ», в самом конце прошлого года Norvik banka подал в суд на Латвийскую Республику. Подробная информация о сути конфликта между банком и республикой является конфиденциальной, однако Григорий Гусельников ранее жаловался, что ощутил на себе давление латвийской «индустрии банкротств».

В данном случае речь идет об иске против Латвии на десятки миллионов евро. Понятно, что прийти в суд с экс–генсеком НАТО гораздо солиднее, чем без него.

Второй проект, в котором можно использовать имя Расумуссена, — это покупка украинской дочки российского Сбербанка. После серии атак украинских радикалов глава Сбербанка РФ Герман Греф решил продать хлопотное хозяйство. Купить его вызвался латвийский Norvik bankа. Однако бдительные украинские патриоты вычислили, что за латвийским банком стоит «российский олигарх», подняли в соцсетях хай и в итоге Нацбанк Украины отказал Гусельникову в приобретении «Сбербанка Украина».

Впрочем, после появления в Norvik bankа советника Порошенко господина Расмуссена попытку можно повторить.

Наконец, не секрет, что американские аудиторы совместно с ревизорами местной Комиссии рынка финансов и капитала открыли охоту на нерезидентские вклады латвийских банков. В частности, во второй половине минувшего года Norvik banka был оштрафован на 1 324 667 евро — недостаточно рьяно боролись против отмывания незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

Тогда руководство банка пообещало исправиться. И вот по прошествии нескольких месяцев объявился Фог Расмуссен. Согласитесь, что штрафовать пусть и бывшего, но руководителя целого НАТО морально тяжелее, чем заезжего российского олигарха.

Расмуссен и Путин

В апреля 2014 года президент России В. В. Путин заявил, что в 2002 году, будучи премьер–министром Дании, Расмуссен на одной из незапланированных встреч, о которой, по словам Путина, тот сам его попросил, «взял с собой диктофон, тайно записал на диктофон, а потом опубликовал в прессе» их разговор, объяснив это тем, что записал их беседу для истории. Путин также отметил, что польщен, но считает, что «надо было хотя бы предупредить или хотя бы спросить разрешение опубликовать эти переговоры», поскольку такой инцидент подрывает доверие.

В тот же день официальный представитель НАТО Оана Лунгеску выступила с категорическим опровержением назвав слова российского президента «полным бредом».

Однако спустя день датский журналист и кинодокументалист Кристофер Гулдбрансен рассказал агентству Ritzaus Bureau, что инцидент действительно имел место и произошел в 2002 году в Брюсселе. Он тогда работал на датском телеканал DR 2, снимал документальный фильм «Фог за кулисами» и сам закрепил на одежде Расмуссена микрофон. Премьер–министр, не сняв микрофон, отправился на встречу с российским президентом. Гулдбрансен отмечает, что их беседа «была записана и использована в фильме».

Учитывая все вышеизложенное, клиентам и сотрудникам Norvik banka следует следить за словами при общении с Андерсом Фог Расмуссеном.

Виктор СИНИЦКИЙ.