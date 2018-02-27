Геннадий Гусельников, фото LETA.

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников несколько раз побывал в Генеральной прокуратуре, но никогда не упоминал о том, что у него требовали взятки, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Гусельников и сам по себе, и вместе с другими представителями банка и адвокатами приходил в Генеральную прокуратуру и к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в связи с уголовным делом «Winergy».

Гусельникову было сказано, что по интересующим его вопросам в связи с «Winergy» он должен подать прокуратуре письменное заявление, которое будет рассмотрено, сказала Эйдука.

Как сообщалось, недавно прокуратура передала суду Латгальского предместья Риги дело, по которому в вымогательстве у «Norvik Banka» более 15 млн евро обвиняются лица, связанные в свое время с парком ветряных генераторов «Winergy».

Гусельников в интервью агентству АР ранее заявил, что подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у банка.