Гусельникова из Norvik banka несколько раз «таскали» в прокуратуру. «Он молчал о взятках...»(5)

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Геннадий Гусельников, фото LETA.
Герман Бергер
21:45 26.02.2018
Экономика / Финансы

Крупнейший акционер Norvik banka Григорий Гусельников несколько раз побывал в Генеральной прокуратуре, но никогда не упоминал о том, что у него требовали взятки, сообщила представитель Генеральной прокуратуры Айга Эйдука.

Гусельников и сам по себе, и вместе с другими представителями банка и адвокатами приходил в Генеральную прокуратуру и к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в связи с уголовным делом «Winergy».

 

Гусельникову было сказано, что по интересующим его вопросам в связи с «Winergy» он должен подать прокуратуре письменное заявление, которое будет рассмотрено, сказала Эйдука.

 

Как сообщалось, недавно прокуратура передала суду Латгальского предместья Риги дело, по которому в вымогательстве у «Norvik Banka» более 15 млн евро обвиняются лица, связанные в свое время с парком ветряных генераторов «Winergy».

 

Гусельников в интервью агентству АР ранее заявил, что подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у банка.

LETA / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 22:47 26:02:2018

Guseļņikovs melo kā suns!

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Юра 23:33 26:02:2018

ты уже определись кому собирался дать и сколько.. а то штаны стирать

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Ivan 01:40 27:02:2018

Латышская прокуратура и латышская полиция входят в коррупционную систему также латышскую, набор инструментов для осуществления преступлений широк, от обычной уголовщины, подлога, лживых обвинений до спланированных физических расправ и любых издевательств, похищения, пытки и убийства людей используются для получения информации, отъёма имущества и лишения здоровья похищенных людей. Абсолютная безнаказанность гарантирована всеобщей коррупционной порукой и профанацией. Чего-либо говорить латышским "силовикам", буквально смерти подобно. Бандитизм формирований оборотней-"силовиков" латышских неудивляет.

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Latviešu patriots 08:46 27:02:2018

Atbalstu 100%!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 08:32 27:02:2018

ЛАТВИЕЙ РУЛИТ ПРЕСТУПНЫЙ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ,
ГДЕ
ПРОЦВЕТАЕТ КОРРУПЦИЯ,ВОРОВСТВО И КРУГОВАЯ ПОРУКА...

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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