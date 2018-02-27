Гусельников и сам по себе, и вместе с другими представителями банка и адвокатами приходил в Генеральную прокуратуру и к генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу в связи с уголовным делом «Winergy».
Гусельникову было сказано, что по интересующим его вопросам в связи с «Winergy» он должен подать прокуратуре письменное заявление, которое будет рассмотрено, сказала Эйдука.
Как сообщалось, недавно прокуратура передала суду Латгальского предместья Риги дело, по которому в вымогательстве у «Norvik Banka» более 15 млн евро обвиняются лица, связанные в свое время с парком ветряных генераторов «Winergy».
Гусельников в интервью агентству АР ранее заявил, что подозреваемый в коррупции президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у банка.
Guseļņikovs melo kā suns!« ответить
ты уже определись кому собирался дать и сколько.. а то штаны стирать« ответить
Латышская прокуратура и латышская полиция входят в коррупционную систему также латышскую, набор инструментов для осуществления преступлений широк, от обычной уголовщины, подлога, лживых обвинений до спланированных физических расправ и любых издевательств, похищения, пытки и убийства людей используются для получения информации, отъёма имущества и лишения здоровья похищенных людей. Абсолютная безнаказанность гарантирована всеобщей коррупционной порукой и профанацией. Чего-либо говорить латышским "силовикам", буквально смерти подобно. Бандитизм формирований оборотней-"силовиков" латышских неудивляет.« ответить
Atbalstu 100%!« ответить
ЛАТВИЕЙ РУЛИТ ПРЕСТУПНЫЙ НАЦИСТСКИЙ РЕЖИМ,« ответить
ГДЕ
ПРОЦВЕТАЕТ КОРРУПЦИЯ,ВОРОВСТВО И КРУГОВАЯ ПОРУКА...