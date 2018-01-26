Агенты нидерландской спецслужбы AIVD шпионили за членами российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демпартии США во время предвыборной кампании-2016.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два голландских СМИ: новостную программу Nieuwsuur и газету deVolkskrant.

СМИ полагают, что именно от AIVD американские коллеги могли получить материалы, на основании которых обвиняли Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Конфиденциальная переписка представителей штаба Хиллари Клинтон, кандидата от Демпартии, была опубликована порталом WikiLeaks и на много недель стала одной из центральных тем политических изданий. По утверждениям голландских изданий, за этим взломом внедренные агенты AIVD наблюдали фактически «в прямом эфире».

Reuters отмечает, что группировку Cozy Bear, подозреваемую в этом взломе, считают связанной с российским правительством.

По данным голландских СМИ, агенты AIVD получили доступ в штаб-квартиру российских хакеров в период между 2014 и 2017 годами и передавали полученную информацию двум американским агентства — ЦРУ и АНБ. Также эта информация стала поводом для начала расследования российского вмешательства агентами ФБР, утверждает deVolkskrant.

Представители ФБР и AIVD не были доступны для комментариев, отмечает Reuters.

СМИ публиковали и другие данные о причастных ко взлому серверов Демпартии США. Издание The Bell утверждало, что информацию о российских хакерах передал американцам офицер ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по обвинению в госизмене.

О своей причастности к этому взлому заявлял находящийся под стражей в столичном СИЗО «Матросская Тишина» хакер из Екатеринбурга Константин Козловский. Он является одним из ключевых фигурантов дела группы Lurk, участников которой подозревают в многочисленных банковских взломах. Козловский утверждал, что проводил атаки на американские серверы по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».

До Козловского о своей причастности к взломам серверов комитета Демократической партии США в прошлом году объявил человек под ником Guccifer 2.0. Под одной из версий, под этим ником скрывался румынский хакер Марсель Лехел. В сентябре 2016 года федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Лехела к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за взлом электронных почтовых ящиков демократов, включая почту Клинтон. ФБР ранее заявляло о том, что подозревает Лехела в сотрудничестве с российскими властями.