Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два голландских СМИ: новостную программу Nieuwsuur и газету deVolkskrant.
СМИ полагают, что именно от AIVD американские коллеги могли получить материалы, на основании которых обвиняли Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Конфиденциальная переписка представителей штаба Хиллари Клинтон, кандидата от Демпартии, была опубликована порталом WikiLeaks и на много недель стала одной из центральных тем политических изданий. По утверждениям голландских изданий, за этим взломом внедренные агенты AIVD наблюдали фактически «в прямом эфире».
Reuters отмечает, что группировку Cozy Bear, подозреваемую в этом взломе, считают связанной с российским правительством.
По данным голландских СМИ, агенты AIVD получили доступ в штаб-квартиру российских хакеров в период между 2014 и 2017 годами и передавали полученную информацию двум американским агентства — ЦРУ и АНБ. Также эта информация стала поводом для начала расследования российского вмешательства агентами ФБР, утверждает deVolkskrant.
Представители ФБР и AIVD не были доступны для комментариев, отмечает Reuters.
СМИ публиковали и другие данные о причастных ко взлому серверов Демпартии США. Издание The Bell утверждало, что информацию о российских хакерах передал американцам офицер ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по обвинению в госизмене.
О своей причастности к этому взлому заявлял находящийся под стражей в столичном СИЗО «Матросская Тишина» хакер из Екатеринбурга Константин Козловский. Он является одним из ключевых фигурантов дела группы Lurk, участников которой подозревают в многочисленных банковских взломах. Козловский утверждал, что проводил атаки на американские серверы по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».
До Козловского о своей причастности к взломам серверов комитета Демократической партии США в прошлом году объявил человек под ником Guccifer 2.0. Под одной из версий, под этим ником скрывался румынский хакер Марсель Лехел. В сентябре 2016 года федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Лехела к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за взлом электронных почтовых ящиков демократов, включая почту Клинтон. ФБР ранее заявляло о том, что подозревает Лехела в сотрудничестве с российскими властями.
СМИ полагают, что .....« ответить
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ocerednie domisli, gadanie na kofeinoi gusce.
fakti! gde fakti?!
a pocemu pomenjalos imja hakerskoi gruppi? ranee bilo Fansy Bear. teperj Cozy Bear.
пошли вы нах со своей ложью, подпиндосовские шавки« ответить
a esce menja porazaet tot fakt cto vse vnimanie na togo kto pokazal postupki a ne na sami postupki.« ответить
polucaetsa cto esli ja soversu prestuplenie i kto to menja raskroet i sdast to nakazivatj nado ne menja a togo kto menja sdal. ne absurd?
Holandieši malači, palīdz ASV. 100℅atbalstu« ответить
иди трахни ваню в анус))ты должен выполнить свой патриотический долг и сдохнуть)))« ответить
Dave. Tava sūtība ir atsūkāt Putinam. Ha Ha Ha« ответить
И вдруг через год , как чёрт из табакерки, выпрыгнула голландская разведка. А где она целый год была? почему молчала? Ответ простой: это сговор голландцев и пиндосов.« ответить
Долго же они придумывали эту версию-фейк.
Что-то я даже не удивляюсь, что с таким заявлением выскочила именно "голландская разведка"! Судя по всему, траву свежего урожая как раз подвезли да грибы поспели! :)))))« ответить
Susļiku vērotājam. Ak jā, tu jau te esi narkotiku eksperts, kas visu paprovējis.« ответить
Я прсото знаю, что бредят наяву либо больные и безмозглые как ты, либо наркоманы! :)« ответить
Susļiku vērotājam. Neliedzies veco narkomān, sen esi policijas uzskaitē.« ответить