Хакеров из России, взломавших Демпартию США, сдала голландская разведка(11)

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Тимур Пушкарев
11:41 26.01.2018
Техно

Агенты нидерландской спецслужбы AIVD шпионили за членами российской хакерской группировки Cozy Bear, которую подозревают во взломе серверов Демпартии США во время предвыборной кампании-2016.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два голландских СМИ: новостную программу Nieuwsuur и газету deVolkskrant.

 

СМИ полагают, что именно от AIVD американские коллеги могли получить материалы, на основании которых обвиняли Россию во вмешательстве в ход предвыборной кампании. Конфиденциальная переписка представителей штаба Хиллари Клинтон, кандидата от Демпартии, была опубликована порталом WikiLeaks и на много недель стала одной из центральных тем политических изданий. По утверждениям голландских изданий, за этим взломом внедренные агенты AIVD наблюдали фактически «в прямом эфире».

 

Reuters отмечает, что группировку Cozy Bear, подозреваемую в этом взломе, считают связанной с российским правительством.

 

По данным голландских СМИ, агенты AIVD получили доступ в штаб-квартиру российских хакеров в период между 2014 и 2017 годами и передавали полученную информацию двум американским агентства — ЦРУ и АНБ. Также эта информация стала поводом для начала расследования российского вмешательства агентами ФБР, утверждает deVolkskrant.

 

Представители ФБР и AIVD не были доступны для комментариев, отмечает Reuters.

 

СМИ публиковали и другие данные о причастных ко взлому серверов Демпартии США. Издание The Bell утверждало, что информацию о российских хакерах передал американцам офицер ФСБ Сергей Михайлов, арестованный по обвинению в госизмене.

 

О своей причастности к этому взлому заявлял находящийся под стражей в столичном СИЗО «Матросская Тишина» хакер из Екатеринбурга Константин Козловский. Он является одним из ключевых фигурантов дела группы Lurk, участников которой подозревают в многочисленных банковских взломах. Козловский утверждал, что проводил атаки на американские серверы по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».

 

До Козловского о своей причастности к взломам серверов комитета Демократической партии США в прошлом году объявил человек под ником Guccifer 2.0. Под одной из версий, под этим ником скрывался румынский хакер Марсель Лехел. В сентябре 2016 года федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) приговорил Лехела к четырем годам и четырем месяцам тюрьмы за взлом электронных почтовых ящиков демократов, включая почту Клинтон. ФБР ранее заявляло о том, что подозревает Лехела в сотрудничестве с российскими властями.

NEWSru.com / Фото 7days
Комментарии (11)
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Janka 11:48 26:01:2018

СМИ полагают, что .....
===
ocerednie domisli, gadanie na kofeinoi gusce.
fakti! gde fakti?!
a pocemu pomenjalos imja hakerskoi gruppi? ranee bilo Fansy Bear. teperj Cozy Bear.

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ин-на 12:34 26:01:2018

пошли вы нах со своей ложью, подпиндосовские шавки

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Janka 11:53 26:01:2018

a esce menja porazaet tot fakt cto vse vnimanie na togo kto pokazal postupki a ne na sami postupki.
polucaetsa cto esli ja soversu prestuplenie i kto to menja raskroet i sdast to nakazivatj nado ne menja a togo kto menja sdal. ne absurd?

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Latviešu patriots 11:58 26:01:2018

Holandieši malači, palīdz ASV. 100℅atbalstu

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dave 12:04 26:01:2018

иди трахни ваню в анус))ты должен выполнить свой патриотический долг и сдохнуть)))

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Latviešu patriots 12:33 26:01:2018

Dave. Tava sūtība ir atsūkāt Putinam. Ha Ha Ha

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Не верю! 11:58 26:01:2018

И вдруг через год , как чёрт из табакерки, выпрыгнула голландская разведка. А где она целый год была? почему молчала? Ответ простой: это сговор голландцев и пиндосов.
Долго же они придумывали эту версию-фейк.

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Ты суслика видишь? 12:47 26:01:2018

Что-то я даже не удивляюсь, что с таким заявлением выскочила именно "голландская разведка"! Судя по всему, траву свежего урожая как раз подвезли да грибы поспели! :)))))

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Latviešu patriots 12:51 26:01:2018

Susļiku vērotājam. Ak jā, tu jau te esi narkotiku eksperts, kas visu paprovējis.

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Ты суслика видишь? 12:56 26:01:2018

Я прсото знаю, что бредят наяву либо больные и безмозглые как ты, либо наркоманы! :)

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Latviešu patriots 13:19 26:01:2018

Susļiku vērotājam. Neliedzies veco narkomān, sen esi policijas uzskaitē.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)

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