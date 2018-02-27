Представители израильской компания Cellebrite заявили, что могут получить доступ к данным на любом смартфоне компании Apple. Об этом сообщает Forbes.

По словам разработчиков, они научились обходить защиту устройств под управлением iOS 11 и более ранних версий операционной системы. Компания не раскрывает методы взлома, однако в маркетинговых документах Cellebrite указано, что сотрудники фирмы могут получить доступ к заблокированным iPhone, iPad, iPad mini, iPad Pro и iPod Touch.

Сообщается также, что экспертам впервые удалось взломать новейший iPhone X в ноябре 2017 года для Министерства внутренней безопасности США. Кроме того, американские полицейские уже обращались в Cellebrite для разблокировки iPhone 8.

По данным Forbes, израильские специалисты в области кибербезопасности в последнее время считаются одними из главных правительственных подрядчиков США. Правоохранительные органы нередко обращаются к экспертам, чтобы разблокировать смартфоны подозреваемых преступников до судебной экспертизы. По словам журналистов, подобную услугу можно приобрести у Cellebrite за 1,5 тысячи долларов.