Миллионы евро, годы работы, громкие скандалы — и вот с 1 января в Латвии заработала долгожданная электронная система “э–здоровье”.

Казалось бы, вот теперь и заживем. Однако не тут–то было. Не проработав и месяца, чудо–система накрылась медным тазом.

Кто виноват? Безответственные и бестолковые чиновники? Нет, конечно. Согласно официальной версии, замечательное “э–здоровье” впало в э–кому после атаки коварных хакеров.

Есть соблазн провести параллели между системой здравоохранения и в целом госсистемой Латвии. Тоже вроде все стараются, свои и европейские миллиарды тратят, строят государство, а у него то системообразующий банк отвалится, то подцепленный на мировых рынках финансовый кризис треть экономики сожрет. И вроде как виноватых нет.

Проблемы с виновными возникли и на прошлой неделе. Они как бы есть, но мотивация их необъяснима. Хакеров не заинтересовали ни военные секреты Министерства обороны, ни виртуальные мешки денег в латвийских банках, ни компрометирующая переписка латвийских политиков. Все свои силы и умения анонимные компьютерные взломщики направили на то, чтобы парализовать систему, хранящую деликатную информацию о количестве камней в почках латвийских пенсионеров. Не хакеры, а извращенцы.

Как там дальше будет работать “э–здоровье” и когда у него наступит очередной э–паралич? Сие неведомо. Зато министерства и ведомства обрели волшебную палочку, с помощью которой можно превратить непрофессионалов и саботажников в жертв внешних непреодолимых обстоятельств.

Наверное, именно хакеры закрыли все заводы, которые производят снаряды для британских танкеток, закупленных для латвийской армии. Броня крепка, а стрелять нечем. Могли бы вместо полутанков тракторов купить. Военный эффект тот же, зато десятки миллионов евро сэкономили бы.

Очевидно, что это злобные хакеры закрывают латвийские школы. Они же, негодники, перекладывают бюджетные деньги из халатов медиков в портупеи генералов.

В подъезде намусорено, двойка по физике, штраф за неправильную парковку? Вали все на хакеров. А сами мы, конечно, и физику знаем, и паркуемся правильно, и “э–здоровье” у нас крепкое.

Андрей ШВЕДОВ,

главный редактор

газеты «СЕГОДНЯ».