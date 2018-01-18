Ханжеские стандарты: русских студентов отчисляют за «гейропейские ценности»

В скандальном ролике почти догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction (ВИДЕО).
Видео сняли еще в октябре, но в сети оно появилось совсем недавно.
В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.
В петиции говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление. «За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более трех с половиной тысяч человек.
Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие «зажигают» под эту композицию примерно в том же ключе. Поэтому ролик первокурсников УИГА можно расценивать как пародию.
Приволжская транспортная прокуратура и руководство УИГА проводят проверки. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации.
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