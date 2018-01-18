Ханжеские стандарты: русских студентов отчисляют за «гейропейские ценности»

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Иллюстративное фото. Ульяновский институт гражданской авиации имени Б. П. Бугаева
Герман Бергер
23:39 17.01.2018
В мире / Россия

Пользователи интернета просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за видеоролика, на котором те танцуют в полуобнаженном виде. Петицию на портале change.org менее чем за сутки подписали более трех тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В скандальном ролике почти догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction (ВИДЕО).

 

Видео сняли еще в октябре, но в сети оно появилось совсем недавно.

 

В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

 

В петиции говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление. «За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более трех с половиной тысяч человек.

 

Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие «зажигают» под эту композицию примерно в том же ключе. Поэтому ролик первокурсников УИГА можно расценивать как пародию.

 

Приволжская транспортная прокуратура и руководство УИГА проводят проверки. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации.

 

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РИА Новости / Фото
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