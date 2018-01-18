Ханжеские стандарты: русских студентов отчисляют за «гейропейские ценности»

Иллюстративное фото. Ульяновский институт гражданской авиации имени Б. П. Бугаева

Пользователи интернета просят не отчислять курсантов Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева из-за видеоролика, на котором те танцуют в полуобнаженном виде. Петицию на портале change.org менее чем за сутки подписали более трех тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В скандальном ролике почти догола раздетые курсанты УИГА танцуют в общежитии под песню Бенни Бенасси Satisfaction (ВИДЕО).

Видео сняли еще в октябре, но в сети оно появилось совсем недавно.

В Росавиации пообещали принять к руководству вуза и 14 студентам-первокурсникам самые жесткие дисциплинарные меры вплоть до увольнения и отчисления.

В петиции говорится, что курсантов сняли с пар, хотя ни у кого из них не было проблем с учебой и дисциплиной, и уже готовится их отчисление. «За безобидную пародию не должны отчислять, поможем курсантам сохранить место в институте», — пишут авторы петиции. К 18:00 мск ее подписали более трех с половиной тысяч человек.

Ульяновские курсанты стали не первыми, кто снял подобное видео под песню Satisfaction. В сети еще с 2015 года есть ролик, на котором британские военнослужащие «зажигают» под эту композицию примерно в том же ключе. Поэтому ролик первокурсников УИГА можно расценивать как пародию.

Приволжская транспортная прокуратура и руководство УИГА проводят проверки. Власти Ульяновской области совместно с Минтрансом и Росавиацией создали специальную комиссию для изучения ситуации.

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