Харли Квинн вернется в следующем году?

«Думаю, возвращение состоится достаточно скоро, и мы все прилагаем огромные усилия для этого. Про Харли можно рассказать ещё столько всего, и я сама жду не дождусь её нового появления! Надеюсь, оно случится в следующем году, хотя на такие крупные проекты всегда уходит больше времени, чтобы привести их в нужный вид», ‒ говорит Марго.
Напомним, что WB и DC готовят сразу 4 проекта с участием героини Робби: «Отряд самоубийц 2», парный спин-офф «Харли и Джокер», «Готэмские сирены» (где компанию Квинн составят Женщина-кошка и Ядовитый плющ), а также отдельный сольный фильм, о котором актриса поведала несколько недель назад. Лучше всего в данный момент дела обстоят с сиквелом «Отряда» ‒ съёмки картины студия планирует запустить в октябре 2018-го.
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