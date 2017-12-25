Харли Квинн вернется в следующем году?

Марго Робби прокомментировала текущую ситуацию с несколькими спин-оффами о Харли Квинн, разработкой которых активно занимаются Warner Bros., и заявила, что популярная суперзлодейка DC может вернуться на широкие экраны уже в следующем году.

«Думаю, возвращение состоится достаточно скоро, и мы все прилагаем огромные усилия для этого. Про Харли можно рассказать ещё столько всего, и я сама жду не дождусь её нового появления! Надеюсь, оно случится в следующем году, хотя на такие крупные проекты всегда уходит больше времени, чтобы привести их в нужный вид», ‒ говорит Марго.

Напомним, что WB и DC готовят сразу 4 проекта с участием героини Робби: «Отряд самоубийц 2», парный спин-офф «Харли и Джокер», «Готэмские сирены» (где компанию Квинн составят Женщина-кошка и Ядовитый плющ), а также отдельный сольный фильм, о котором актриса поведала несколько недель назад. Лучше всего в данный момент дела обстоят с сиквелом «Отряда» ‒ съёмки картины студия планирует запустить в октябре 2018-го.