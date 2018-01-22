Хельсинки делает упор на безопасный туризм для геев с детьми(7)

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Герман Бергер
13:16 21.01.2018
Lifenews / Интересно

Хельсинки продолжает развивать образ города в высшей степени дружественного по отношению к ЛГБТ-туристам. Главное, что может предложить гомосексуалам столица Финляндии — это безопасный отдых, считает основатель сайта «GayTravelFinland» Ханну Виртанен.

«Если подсчитать, что в глобальном масштабе объемы маркетинга туризма составляют 200 миллиардов евро, то в стране, где представителей сексуальных меньшинств насчитывается шесть процентов населения, речь идет о миллионах евро», — сказал Виртанен в интервью Yle.Fi, цитирует Gy.

 

«Хельсинки не обязательно называть «центром гей-жизни». Ради этого лучше ехать в Барселону или Берлин. В Финляндию приезжают потому, что здесь геям, лесбиянкам и транссексуалам безопасно путешествовать», — продолжил Виртанен. По словам Виртанена, представители сексуальных меньшинств ищут на туристических сайтах для геев безопасные гостиницы и направления. Именно безопасность может стать козырем Финляндии.

 

Летом прошлого года профессор Высшей школы бизнеса при Университете Аалто Пекка Маттила, напоминает Yle.Fi, раскритиковал финские предприятия за то, что они не способны извлечь выгоду из так называемых pink money, то есть финансовой состоятельности гей-комьюнити. Сейчас ситуация меняется. Так, в отелях уже отошли от того мнения, что если они рекламируют себя как «гей-френдли», семьи с детьми уже не приедут к ним. Пришло понимание, что разные группы клиентов могут существовать параллельно.

 

Работа по привлечению гей-туристов идет в Финляндии уже не первый год. Так, еще в 2009 году городское бюро по туризму и съездам приступило к составлению списка туристических услуг для геев и лесбиянок.

 

Согласно результатам европейских исследований, ЛГБТ-турист тратит в путешествии денег на 70% больше.

life.ru / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 14:10 21:01:2018

atbalstu 100%

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tapec ka Rinka ir tavs boss 14:56 21:01:2018

pedrila

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dlz77 17:54 21:01:2018

какой - то он мрачный, этот хельсинки. серый камень стен, дорогие магазины.
раньше туда ездили на шопинг.
теперь там все дорого.
можно разве что скататься, форель поудить.
ну и оленину поесть. под водочку.

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баба яга 15:06 21:01:2018

Вот это сенсация ---- ТУРИЗМ ДЛЯ ГЕЕВ С ДЕТЬМИ !!! А я туповатый и не знал что гавномесы рожают детей из задницы.

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Вот оно чо ... 15:26 21:01:2018

Дети могут появиться от союза мужчины и женщины, у pidorasovникаким образом не может и не должно быть детей.

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ха 17:21 21:01:2018

Ответ Latviešu patriots- геи и дети, это природная хохма. Патриот, учи анатомию, прежде чем -atbalstu 100%

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 17:22 21:01:2018

Мракобесие...

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (16)

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